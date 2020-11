"El Municipio hoy está asistiendo a más de 10.000 familias"

Esas fueron las palabras de Vanina González, Secretaría de Desarrollo Social, al referirse al aumento de la asistencia que lleva a cabo la comuna en el marco de la pandemia. "Solamente en lo que respecta a alimentos, hubo meses en lo que hemos gastado $30.000.000 para comprar alimentos. Se destinó todo lo que se necesitaba, no hubo trabas en eso y más con las compras que teníamos que hacer. Fueron meses muy duros pero se pudo trabajar bien", indicó a CAFEXMEDIO.

“Tuvimos un pico muy grande cuando estábamos en las fases más comprometidas, después hubo una merma en los pedidos de ayuda en julio, cuando estábamos en Fase 4 y, en agosto, es como que aumentó un poco más al volver a la Fase 3. Al haber pasado los bolsones en los que entregábamos los alimentos a tarjetas también se pudo optimizar el acompañamiento a cada familia porque se pudo hacer un trabajo más prolijo y se le dio la posibilidad a la gente que sabía que en determinada fecha ya iban a tener la tarjeta disponible y poder decidir qué es lo que iban a comprar", sostuvo González.

La funciaria local explicó que "el operativo de atender a todas estas personas terminó el 23 de septiembre y se siguió trabajando con algunos casos que habían quedado personas del listado de referentes que no habían sido incluidas".

"Con ellos también se trabajó y se están entregando las tarjetas esta semana y hay gente que se carga este mes, se le entrega bolsón y va a tener la tarjeta disponible recién a partir de diciembre”, agregó.

¿QUÉ ES LO QUE TERMINÓ EL 23 DE SEPTIEMBRE?

“Nosotros teníamos el listado general de todas las personas que recibían bolsón en todas las delegaciones de la ciudad. A esa gente se la fue citando por delegación de a 200 personas por día, ese operativo es el que terminó el 23 de septiembre pero hay gente que quedó fuera de ese listado que se traspapelaron los datos y los fuimos atendiendo con posterioridad. Son pocos pero se fueron agregando”.

¿CUÁNTAS TARJETAS ESTÁ ENTREGANDO EL MUNICIPIO?

“Superamos las 10.000 tarjetas, fácilmente.”

¿TODAS TIENEN EL MISMO VALOR?

“Nosotros tenemos ayudas que van por tarjeta celeste y esta de emergencia Covid tiene ese mismo color, ¿qué nos indica esa tarjeta?. Que es para compra de alimentos, no se pueden comprar bebidas alcohólicas y no se puede extraer dinero, es para usar como débito. Después, hay otro tipo de ayuda que puede darla Salud, podemos darla nosotros por diferentes situaciones, discapacidad, alquiler, subsistencia, niñez y esa sí se puede extraer dinero, tiene otro color y de acuerdo al caso, van los montos".

González remarcó que "todos los que hayan retirado bolsón se les puede haber hecho el incremento o en la tarjeta celeste y si no tuvo tarjeta nunca se le emitió la tarjeta por el valor de los dos bolsones mensuales".

¿HOY A CUÁNTAS PERSONAS EN FORMA DIRECTA SE ESTÁ AYUDANDO DESDE EL MUNICIPIO?

“Depende el grupo familiar. En realidad van por familia las tarjetas. Podemos hablar de más de 10.000, 12.000, pero no tengo el número exacto”.

ESO EN TARJETAS PERO ADEMÁS LOS BOLSONES ¿O AHÍ CONTABILIZÁS TODO?

“No, los bolsones no se entregan más a partir de que se entregó la tarjeta. A los que se les entrega bolsón, es a las personas que están aisladas por Covid y que tienen bajos recursos. A ellos les llevamos bolsones de alimento y de limpieza y, por otro lado, se sigue acompañando a los comedores con los alimentos secos para la elaboración de comida o merienda depende de la situación de cada uno".

EN EL ÁMBITO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SE SIGUE TRABAJANDO CON LOS BOLSONES Y DE HECHO ES IMPORTANTE LA CANTIDAD DE BOLSONES QUE ENTREGAN DE MANERA QUINCENAL SEGÚN NOS EXPLICABA LA TITULAR DEL CONSEJO ESCOLAR, FABIOLA BUOSI.

“Tienen otra forma de entrega de la ayuda y también es por alumno, no es por familia. Nosotros trabajamos por familia y, muchas de esas familias que retiran en el Consejo Escolar, también tienen el acompañamiento del municipio".

¿LA PROVINCIA O NACIÓN ENTREGA OTRO TIPO DE AYUDA QUE TAMBIÉN SEA COMPLEMENTARIA A ESTAS QUE USTEDES HACEN O LAS PERSONAS DE NACIÓN Y PROVINCIA QUE RECIBEN NO RECIBEN LA AYUDA MUNICIPAL?

“Hay gente que recibe ayuda principalmente de Nación que recibe ayuda nuestra. Todo lo que es beneficio de Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentar, IFE, todo, o asignación por embarazo también puede tener el acompañamiento nuestro”.

NO DIGO QUE NO LO MEREZCAN PORQUE ESTÁ FUERA DE LUGAR ESO. ¿ANTE UNA SITUACIÓN DE ESTAS CARACTERÍSTICAS NO SE HACE UN ENTRECRUZAMIENTO DE DATOS? SI YO TENGO PARA ENTREGAR PARA 10 Y EN REALIDAD ME ESTÁN PIDIENDO 20.

“No tenemos la posibilidad de hacerlo, lo hemos pedido muchas veces pero no contamos con estos datos, de hecho sabemos que en Bahía Blanca hay aproximadamente 7300 personas que son beneficiarias de la Tarjeta Alimentar pero no podemos saber quiénes son. Nosotros no lo podemos cruzar porque no hay acceso a eso”.

¿CUÁL ES EL VALOR PROMEDIO DE LA TARJETA DE ASISTENCIA QUE ESTÁN DANDO USTEDES?

“La tarjeta de Covid que es solo la de bolsón y es la de menor valor es de $800 pero depende del caso después puede haber otros valores de ayuda, puede llegar hasta 7000. Depende de la situación.”

HAY PERSONAS QUE TIENEN ESA POSIBILIDAD, ESA AYUDA, Y HAY PERSONAS QUE SOLAMENTE RECIBEN ESOS $800 Y OTRAS PERSONAS RECIBEN ESOS $7000 MÁS LO QUE RECIBE DE LA TARJETA ALIMENTAR, MÁS LO QUE RECIBE DE OTRAS COSAS, Y ESTÁ EN DETRIMENTO DE AQUEL QUE RECIBE SOLAMENTE POR COVID. A ESO ME REFERÍA.

“Se entiende. Nosotros no tenemos posibilidad, lo hemos pedido para poder cruzar datos y no hemos accedido, se trata de información confidencial que no permiten que la podamos trabajar.”

¿HAY ALGUNA SOLICITUD EN PARTICULAR QUE USTEDES ENCUENTREN POR PARTE DE ESTAS PERSONAS? ¿POR EJEMPLO ALGUNOS QUE LES PIDAN BARBIJOS?

“Lo que hay es una necesidad de empleo, eso es de lo que estamos teniendo mucha demanda, estamos teniendo búsquedas, la Oficina de Empleo se reactivó, está trabajando de lunes a viernes, comenzamos otra vez con los cursos de introducción al trabajo destinados a jóvenes de 18 a 24 años que no terminaron la secundaria, para mayores de 18 que sí tienen también el secundario terminado también lo estamos dando, para personas con discapacidad. Hay es un incremento de la solicitud de empleo".

ALLÁ POR LA DÉCADA DEL 90, DURANTE LA GESTIÓN DE JAIME LINARES, HABÍA TENIDO MUCHÍSIMO ÉXITO LAS TAREAS QUE DESARROLLABAN CON LAS HUERTAS COMUNITARIAS PORQUE ADEMÁS GENERABAN ALIMENTO NO SOLAMENTE PARA ELLOS SINO PARA FAMILIAS NECESITADAS, PARA COMEDORES.

“Nosotros estamos tomando el presupuesto del año que viene y lo que queremos empezar a trabajar ahora es eso y lo hemos hablado ya con comedores con los que estamos acompañando en toda esta pandemia de empezar a armar las huertas, de acompañarlos y también estamos en conversaciones con organizaciones porque es sumamente importante también generar estos alimentos frescos ya sea en un comedor para el abastecimiento de las viandas como para las familias de manera individual”.

¿EN CUÁNTO SE HA INCREMENTADO EL PRESUPUESTO DE LO QUE TENÍAN PREVISTO A LO QUE ESTÁN DESARROLLANDO HOY?

“Para que tengas una idea, yo me gasté todo mi presupuesto y el de otras secretarías. Políticas Sociales no es solo el alimento, tenés todo lo que es niñez, el acompañamiento, todo lo que son las demás ayudas pero solamente en lo que respecta a alimentos hubo meses en lo que hemos gastado $30.000.000 para comprar alimentos”.

¿POR MES?

“Lo importante de esto es que se decidió desde el municipio, el Intendente qué dijo, la prioridad es Políticas Sociales y Salud, los recursos van a estar y estuvieron, se destinó todo lo que se necesitaba, no hubo trabas en eso y más con las compras que teníamos que hacer hasta en situaciones en la que los proveedores no tenían para abastecernos. Fueron meses muy duros, ahora está mucho más calmo con respecto a lo que fue al principio pero se pudo trabajar bien y se destinaron todos los recursos que fueron necesarios".

EN ALGÚN MOMENTO VOS HICISTE MENCIÓN DE QUE LA PROVINCIA LOS PRIMEROS 5, 6 MESES DE GESTIÓN NO HABÍA ENVIADO DE LA MANERA QUE ENVIABA LA CANTIDAD DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGABAN EL AÑO PASADO. ¿SE PUDO SOLUCIONAR ESO? ¿HUBO ALGUNA OTRA FORMA DE ENTREGA POR PARTE DE PROVINCIA HACIA EL MUNICIPIO PARA APLICARLO A POLÍTICAS SOCIALES? ¿HUBO DINERO EN EFECTIVO, HUBO MÁS ALIMENTO, HUBO BOLSONES?

“No. La ayuda viene para pagar los sueldos, ha venido otro tipo de ayuda desde provincia y han destinado mucho a lo que es el Consejo Escolar pero lo que nosotros recibíamos mensualmente de alimentos no lo estamos recibiendo. Recibimos leche pero en menor cantidad a la que habitualmente recibíamos. Entendemos que es una situación difícil para todos, la provincia también debe estar muy desbordada en otros lugares pero estamos todos haciendo un esfuerzo increíble para poder acompañar a las personas que lo necesitan y ojalá que lleguen programas de empleo para poder acompañar a la gente y poder volver a insertarse laboralmente", finalizó.