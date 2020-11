"Desde el comienzo de la pandemia, se han atendido en Bahía Blanca más de 4000 personas en el área de salud mental"

Esas fueron las palabras de Hugo Kern, Jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, quien brindó detalles acerca del seguimiento que realizan desde el mencionado área. Por otra parte, indicó que "en Bahía Blanca tenemos un alto índice de intentos de suicidio en jóvenes". "Esto antes de la pandemia, ya estaba explotado y, ahora, se vuelve a incrementar pero agravándose por todas las condiciones de encierro que se vienen dando en la ciudad", sostuvo.

"Acá en Bahía Blanca andamos en 4500 llamados en el área de salud mental durante la pandemia. La pandemia nos agarró un poquito más preparados a pesar de que ahora en este último tiempo fue tanta la explosión de casos que la cobertura no es como uno quisiera en cuanto a los seguimientos epidemiológicos", expresó. Kern.

El licenciado en Psicología mencionó que "hay un crecimiento de la violencia y las reacciones intempestivas en la población que es preocupante y un claro síntoma del conflicto social que existe".

"Por un lado, personas sin ocupación, con problemas económicos muy serios, con un incremento del delito de características sociales, eso repercute, con los pibes sin ir a las escuelas, que eso estamos esperando que se puedan retomar las actividades", agregó.

Kern mencionó que "nosotros en Bahía Blanca tenemos un alto índice de intentos de suicidio en personas jóvenes".

"Esto antes de la pandemia, ya estaba explotado ese tema y ahora durante la pandemia se vuelve a incrementar pero agravándose por todas las condiciones de encierro que se vienen dando en la ciudad. Así que había problemas antes y ahora son aun agravados por la situación de pandemia y ahora además por el agotamiento que produce sostener estos sistemas durante tanto tiempo”, subrayó.

DECIR QUE EN BAHÍA BLANCA SE HA INCREMENTADO ESTA SITUACIÓN DURANTE LA PANDEMIA ES PARA PONER EN ALERTA LO QUE NOS ESTÁ PASANDO Y PONERLO SOBRE LA MESA AL MOMENTO DE QUE LOS PROFESIONALES, USTEDES, DISCUTAN QUÉ HAY QUE HACER CON LOS CONFINAMIENTOS, SI ESTÁ BIEN SEGUIRLOS O NO SEGUIRLOS, PORQUE MUCHAS VECES LO SIMPLIFICAMOS AL HECHO DE DECIR CONFINAMIENTO SÍ, CONFINAMIENTO NO, SOLAMENTE EN FUNCIÓN DEL TEMA ECONÓMICO.

“Absolutamente o en función solamente de una forma de entender la salud, o sea, la salud es mucho más que la ausencia de la enfermedad, también las características culturales que tenemos nosotros como comunidad. O nos ponen un policía al lado y nos restringen el movimiento o andamos por todos lados, la autorregulación, la responsabilidad propia, el estar más allá de las sanciones”.

Kern opinó que "la política social que implementó Monte Hermoso, me parece un despropósito, en principio, para ser claro, porque ahí tenés que saber qué es primero si el huevo o la gallina".

"Me parece que acompañar los movimientos de la población, educar, me parece que vos podés poner medidas, no me parece que pongas barreras absolutas al movimiento durante tanto tiempo. También es cierto que sobre la base de que puede haber un descontrol uno puede utilizar estrategias de control que te van a dar una solución en el corto plazo posiblemente, en el mediano plazo te van a generar un conflicto y en el largo plazo te van a generar un problema", afirmó.

"Es muy importante que se piensen las cosas en esos términos. Yo no puedo pretender tener un objetivo a largo plazo que tenga determinado sentido y un objetivo a corto plazo que contradiga lo que se hace en el largo plazo porque la situación es que tarde o temprano vas a tener que levantar las barreras. Desconozco cuáles son las razones con las cuales un Comité de Contingencia toma esa decisión. Visto de afuera, me parece un exceso”, aseveró.

¿ES LA DEPRESIÓN LA PRINCIPAL CAUSA QUE LLEVA A ESA DETERMINACIÓN O SE CONOCEN OTROS MOTIVOS?

“La gente sabe claramente lo difícil que es ayudar a una persona en ese estado y también es una forma que tenemos de mencionar una cantidad de problemáticas que se engloban bajo ese nombre y que son muy distintas. Por ejemplo, la depresión en la adolescencia no tiene las mismas características que lo que nosotros pensamos que es la depresión que en general lo pensamos desde el punto de vista de un adulto, es decir, una persona no se puede mover, que no tiene ganas de nada, cuando la manifestación en la adolescencia son pibes que manifiestan conductas de riesgo, comportamientos impulsivos, arriesgados o que empiezan a somatizar de alguna manera y a manifestar ese conflicto afectivo de diversas formas".

Kern manifestó que "la depresión engloba una cantidad de situaciones de distinto tipo, fundamentalmente, en el suicidio lo que ocurre es un profundo sentimiento de sufrimiento insoportable, es decir, un sufrimiento que ya no se puede aguantar, un padecimiento enorme, un padecimiento que está ligado fundamentalmente a cosas que pensamos".

"Cuando uno se empieza a dar manija con algo, empezás a buscar el problema, empezás a buscar la preocupación y una preocupación que te excede, una sensación de angustia hasta que se torna bajo los efectos de una bola de nieve porque todo se suma, desde que tenés problemas económicos hasta que tenés problemas afectivos, hasta que no te arrancó el auto. Todo eso se convierte en una bola de nieve y se produce un mecanismo donde la persona empieza a pensar acá la solución es terminar con esto, terminar con el problema y terminar con quien siente el problema", agregó.

"La muerte aparece como una salida a una situación que es vivida como una situación sin salida. Esto es lo que se repite en todos los esquemas de la muerte por decisión propia", remarcó.

¿CUÁNTAS PERSONAS YA SE ATENDIERON DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA EN EL ÁREA DE SALUD MENTAL?

“Cuatro mil y pico".

¿Y HAY UN SEGUIMIENTO ACTUALMENTE?

“No contamos los seguimientos porque eso son las personas que llaman. Nosotros lo que tenemos acá es una unidad operativa de atención no presencial de salud mental, las personas llaman y hay un grupo de psicólogos que está todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 15 hs atendiendo los llamados. Después hay un grupo de terapeutas que son en el caso de que la persona necesite hacer tratamiento psicológico porque hay cantidad de situaciones que son problemas puntuales, cuestiones de resolución más o menos rápida o de orientaciones y algunas situaciones necesitan tratamiento".

El psicólogo local informó que "hay un equipo de terapeutas no presenciales y hemos armado un equipo de terapeutas que trabaja en unidades sanitarias y en el equipo de emergencias psicosociales que se traslada a determinados lugares".

"Además, tenemos un equipo funcionando en el Hospital Municipal de toxicología y salud mental, es un proyecto conjunto donde se trabaja con las urgencias que llegan y con las demandas que llegan al Hospital Municipal de Bahía Blanca de manera conjunta”, marcó.

“Bahía Blanca tiene una característica local de hace mucho tiempo y es que tiene gran cantidad de unidades sanitarias. En Bahía Blanca hay 30 psicólogos en unidades sanitarias, prácticamente, no hay municipio que tenga tantos psicólogos, tiene otro tanto de psicopedagogos, fonoaudiólogos en el primer nivel de atención. Es de los pocos municipios que los tiene y además tiene una residencia de psicología social y comunitaria", aseguró.

Además, recordó que "este año es el 15° año que está formando profesionales en esa área y el Hospital Penna tiene un equipo de salud mental con guardia de 24hs de psiquiatría, un equipo infantojuvenil que está funcionando muy bien".

"Bahía Blanca en ese sentido tiene una situación yo te diría casi excepcional en relación con el conjunto de lo que pasa en otros municipios y tiene una cobertura escolar muy importante. La ciudad tiene características locales que no son fáciles. Nosotros como comunidad somos una comunidad que tiene las características que todos sabemos que tenemos, ciertos comportamientos violentos que tiene predominancia en la población, una de las manifestaciones son los accidentes en la vía pública, otras son las agresiones y otras son los suicidios", finalizó.