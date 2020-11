"Hace dos semanas, en Bahía Blanca el sistema de salud colapsó y hubo que derivar pacientes a Tandil y Punta Alta"

Esas fueron las palabras de la Dra. Laura Giordano, infectóloga del Hospital Penna, quien agregó que, "por suerte, se pudo manejar y esta situación no se mantuvo en el tiempo". "Hoy por hoy, estamos trabajando con las camas justas. Estamos en una meseta de casos y creo que no nos vamos a librar, vamos a tener casos permanentemente y no vamos a poder dejar de cuidarnos. Pero hay que retornar de a poco las actividades y de vivir esta nueva normalidad".", agregó a CAFEXMEDIO.

“En algún momento faltaron camas y, hace dos o tres semanas, se tuvieron que derivar pacientes a Tandil y la situación estaba compleja. Se derivaron un montón de pacientes al Hospital Naval de Punta Alta porque Bahía Blanca estaba colapsada. Se llegó al colapso en algún momento, por suerte se pudo manejar y esta situación no se mantuvo en el tiempo. Hoy por hoy, estamos trabajando con las camas justas pero no hemos tenido que derivar a nadie más tanto en el sistema público como en el sistema privado", sostuvo Giordano.

La profesional local recordó que "en Bahía Blanca nunca tuvimos cero casos sino que siempre, desde el principio, tuvimos casos, primero, en forma ordenada y tranquila y después, en algún momento, hubo una demanda importante y ahora pareciera como que hay una meseta y que esa situación la podríamos sostener en el tiempo".

"Mi lectura es que si bien tuvimos momentos de crisis, algunos momentos de crisis, se ha podido sostener la situación”, añadió.

DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRICTAMENTE MÉDICO DESDE AQUEL MOMENTO QUE TUVIERON QUE ATENDER EL PRIMER CASO A ESTA SITUACIÓN DE HOY ¿QUÉ HA CAMBIADO? ¿QUÉ HA MEJORADO? ¿QUÉ MEDICAMENTOS ESTAMOS UTILIZANDO?

“Lo que ha cambiado básicamente es la actitud de la población, parece muy lejano pero los primeros casos de discriminación que tuvimos o el primer geriátrico o el primer hospital que fue el HAM que tuvimos casos que se tomó la decisión de cerrar por diez u once casos en un momento en el cual se podía hacer porque la demanda era muy escasa, la demanda en salud y las críticas, la condena social que hubo".

Giordano opinó que "hubo un cambio en la mirada de la sociedad, obviamente, forzosamente y, además, desde la comunidad médica también, esto significó un cambio en la actitud de los médicos y del personal de salud".

"Había muchos que miraban todo lo que era Covid con mucha desconfianza y miedo y hoy el sistema de salud uno ve que la gente trabaja y se adapta a la circunstancia y se cuida y hasta lo hace con satisfacción. La actitud tanto de la comunidad como del sistema de salud cambió absolutamente frente al Covid", remarcó.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE USTEDES COMO INFECTÓLOGOS ¿EN QUÉ SE HA PODIDO AVANZAR?

“Tenemos algunos, no muchos porque también se desmitificó, en todo este tiempo comenzamos por ejemplo con algunos tratamientos algunos retrovirales que en algún momento hasta el Ministerio había sacado una guía de uso, también la cloroquina y la hidroxicloroquina que también se utilizaban con un cuidado terrible porque había que hacer electrocardiogramas a cada rato. Se fue probando que no servía, se dejó de usar, se comenzó a usar el plasma como una de las terapéuticas más inocuas en algún punto y es la única que ha demostrado que tiene cierta efectividad y que tiene efectividad mantenida en el tiempo”.

APLICADA EN UN DETERMINADO TIEMPO.

“Sí, totalmente, aplicada inicialmente en el periodo en que el virus está comenzando a trabajar en el cuerpo. Ya cuando reacción inflamatoria que produce el virus está desencadenada, la efectividad no sería la misma. Es lo único que se ha mantenido en el tiempo como útil. Todavía no hay nada que esté demostrado, lo vamos a ver, probablemente, el año que viene, qué fue de lo que usamos lo que nos reportó algún beneficio pero somos muy cuidadosos con esto porque justamente lo que hemos visto que al principio era verdad después se ha ido desmitificando".

ESTABA LEYENDO HOY EN ALGUNOS MEDIOS NACIONALES QUE HABLAN DE LOS CORTICOIDES PRINCIPALMENTE ENTONCES SE PREGUNTAN SI LOS CORTICOIDES AYUDAN A LOS CASOS GRAVES DE COVID. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN AL RESPECTO?

“Hay varios estudios internacionales que demuestran y apoyan el uso de corticoides porque hay una reducción de la mortalidad con el uso de los corticoides. El corticoide lo que hace es reduce esa respuesta inflamatoria que produce el virus, que es una respuesta de defensa y entonces aplaca esa respuesta que es la que en general produce el daño. Lo utilizamos en todo Bahía Blanca y, junto con el plasma, son los dos más utilizados que están apoyados por estudios internacionales”.

¿Y LAS EXPECTATIVAS QUE HABÍA CON OTRO TIPO DE MEDICACIÓN, IBUPROFENO ASPIRADO, PLASMA EQUINO?

“El plasma equino no tenemos disponibilidad. El plasma equino la única diferencia con el plasma de recuperados es que tiene una concentración muchísimo mayor de anticuerpos pero esos protocolos no están disponibles acá en la ciudad de Bahía Blanca para realizar. El Ibuprofeno inhalado tampoco lo hemos usado. No hay evidencia a la fecha de que sea realmente útil, no hay evidencia tampoco de que sea tóxico, que tenga alguna toxicidad particular pero realmente no ha demostrado utilidad”.

ESTA SEMANA SE HABLÓ MUCHO DEL TEMA VITAMINA D. ¿TIENEN ALGUNA EXPERIENCIA EN BAHÍA BLANCA AL RESPECTO?

“No. Hay algunos estudios que dicen que los pacientes que tienen menor evolución mostrarían un déficit de Vitamina D, hay un estudio que salió publicado ahora recientemente, pero esto no significa que el que tome Vitamina D vaya a tener mejor evolución, es una lectura absolutamente diferente. Todo lo que hay en la literatura es lo que yo les cuento".

Giordano explicó que "las infecciones virales, en general, son situaciones complejas porque no hay una terapéutica que sea el cien por cien efectiva sino que disminuyen el riesgo, la mortalidad o el número de días pero no como cuando uno cuenta con un antibiótico".

"Es muy difícil para uno o para la gente que está en la atención de estos pacientes no tener una terapéutica apropiada entonces por eso es que estamos todo el tiempo mirando a ver qué surge de los estudios internacionales”, subrayó.

¿Y LA IVERMECTINA?

“Hay pocos estudios de pocos pacientes, no hay nada todavía contundente que demuestre la efectividad. La Sociedad Argentina de Infectología no la recomienda incluso el trabajo que ha demostrado mayor efectividad usa dosis muy altas que son tóxicas y es un medicamento que tiene toxicidad, no es inocuo, con lo cual nosotros somos muy prudentes con el uso de la ivermectina. Nosotros no la utilizamos”.

NOSOTROS LLEVAMOS UNA ESTADÍSTICA. HASTA HACE APROXIMADAMENTE 25 DÍAS EL 82% DE LAS PERSONAS FALLECIDAS TENÍAN MÁS DE 70 AÑOS. EN LA ÚLTIMA SEMANA HAN FALLECIDO MUCHAS PERSONAS DE ENTRE 40 Y 60 AÑOS. ¿HA CAMBIADO EL VIRUS? ¿HAY ALGUNA EXPLICACIÓN PARA ESTO?

“Creo que la explicación es muy sencilla. Cuando uno tiene una infección o una situación que compromete a más personas también se dan las situaciones más raras, en el espectro, o sea, en la estadística. Si uno tiene 100 personas la posibilidad de que aparezca un caso raro o un caso inusual es mucho menos probable que si tiene 1000 personas afectadas”.

HACE EXACTAMENTE 21 DÍAS TENÍAMOS 136 INFECTADOS EN UN DÍA, UN VIERNES, SIN EMBARGO LAS PERSONAS QUE HABÍAN FALLECIDO DURANTE ESA SEMANA, QUE FUE LA SEMANA CON MAYOR CANTIDAD QUE TUVO BAHÍA BLANCA, ERAN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS, Y EN EL MAYOR DE LOS CASOS DE 70 AÑOS.

“Pero esto no tiene que ver con la cantidad de gente por día sino con el acúmulo total de gente que se va infectando. Si hay un millón de personas en algún momento probablemente tengamos casos inusuales. Por ejemplo, nosotros tenemos que esta es una patología que en los chicos hay una presentación rara que es el síndrome multisistémico, hay casos reportados en el mundo pero mientras más casos tengamos nosotros acá en la Argentina mayor probabilidad de que aparezca algún caso de esos tenemos".

POR AHORA LO QUE TENEMOS HOY ES UNA SITUACIÓN BASTANTE CONTROLADA, HAY MAYOR CANTIDAD DE CAMAS LIBRES EN LA CIUDAD.

"No hay mayor cantidad, estamos jugando todo el tiempo con que una cama se desocupa. Por ahí a la mañana se desocupan dos camas, no estamos holgados, estamos en esa situación incluso estamos pudiendo contener a la gente de la zona también. Ese es otro tema que preocupa, la zona. Ustedes saben que ahora somos lugar de derivación, en la zona hay muchos lugares que están comprometidos”.

EN CAPITAL FEDERAL Y EN EL AMBA HAN DICHO QUE YA HAN PASADO LA ETAPA MÁS DIFÍCIL Y QUE HOY ESTÁN ATRAVESANDO UNA BAJA EN LA CANTIDAD. ¿BAHÍA BLANCA EN QUÉ SE ENCUENTRA, SUBIENDO, EN UNA MESETA, BAJANDO?

“En una meseta, por ahora en una meseta. Yo creo que esto obviamente no nos vamos a librar, vamos a tener casos permanentemente y no vamos a poder dejar de cuidarnos, pero, bueno, de retornar de a poco las actividades y de vivir esta nueva normalidad".

¿VACUNA, LEJOS?

“Vacuna todavía nada. Se habla de la posibilidad del primer semestre del año que viene”.

¿LA VACUNA SERÍA CON UNA EFECTIVIDAD RELATIVA?

“Hay varias vacunas de distinta tecnología incluso desde vacunas de virus atenuados a vacunas de tecnología molecular, de biotecnología. Tiene que estar demostrado que tenga una alta efectividad y, obviamente, que sea segura”.

¿VA A ESTAR ANTES LA VACUNA QUE UNA POSIBLE CURA O CREE QUE PUEDE HABER UN TRATAMIENTO PREVIO?

“Por la experiencia que tenemos con los virus no va a haber una cura, no creo que haya una cura. Creo que el desarrollo de la vacuna va a ser previo al desarrollo de alguna medicación que pueda controlar el virus. Es mucho más probable que tengamos el desarrollo de una vacuna para prevenir la infección viral que en un tratamiento. Es mucho más efectivo una vacuna que prevenga la infección que un tratamiento que reduzca la posibilidad de complicaciones”, finalizó.