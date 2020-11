"Concretar la reactivación del ferrocarril desde Neuquén a Bahía Blanca serviría mucho para bajar costos logísticos"

Esas fueron las palabras del Federico Susbielles, titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, quien aseguró que sería muy importante para la conexión con Vaca Muerta. Además, opinó que será muy importante las obras de las Ruta 51 y 252. "En su visita, el Gobernador Kicillof aseguró que nuestro puerto tiene todo para ser el puerto futuro de la Argentina", indicó a CAFEXMEDIO.

“El Gobernador dijo que reconfirmaba conceptualmente lo que había dicho previo a su función y que ha mostrado en este año de gobierno. Bahía Blanca es un emplazamiento estratégico, que nuestro puerto tiene todo para ser el puerto futuro de la Argentina, que tenemos que consolidar el programa que tenemos por delante de inversión y de preparación que el puerto tiene para poder recibir el crecimiento que va a llegar y que sigamos trabajando como lo venimos haciendo", sostuvo Susbielles.

El ex candidato a Intendente agregó que el mandatario bonaerense "puso en valor lo que ha sido lo que ha sido este año de trabajo en un contexto muy complejo por la pandemia".

"Me parece que es una mano en el hombro, un acompañamiento para los trabajadores del puerto, para las empresas y para nosotros que venimos realmente trabajando con mucha energía y muy concentrados en que no se escape ningún detalle y que podamos seguir manteniendo este servicio esencial operativo", añadió.

¿HICISTE ALGÚN PEDIDO CONCRETO?

“No, pedidos concretos, no. Él tiene al Puerto de Bahía Blanca en su agenda, viene trabajando en distintos proyectos que son importantes o que pueden ser importantes para la ciudad, tanto la readecuación vial y muchas obras que, en cuanto a la 51 que la provincia ha reimpulsado, está trabajando con el ministro de obra pública por volver a reactivar lo que tiene que ver con nuestro cinturón vial y el paso urbano. Bahía Blanca está muy presente en la agenda del gobernador y nos parece que ayer lo reafirmó”.

¿CUÁL ES LA OBRA MÁS IMPORTANTE QUE EN EL CORTO PLAZO SE PODRÍA REALIZAR CON EL APOYO DE PROVINCIA QUE AFECTE EN FORMA DIRECTA AL FUNCIONAMIENTO DEL PUERTO?

“Creo que la ruta 51 es muy importante, la 252 que viene avanzando muy bien, creo que también es vital, yo te diría que son las dos más importantes, el resto el puerto está preparado, la figura consorcial es una figura que fundamentalmente apunta a que esté descentralizada la toma de decisiones y las obras en un ámbito portuario, con esa directiva o con ese símbolo vamos a trabajar en muchas obras portuarias que el Puerto de Bahía Blanca viene necesitando, varias venían bastante atrasadas en su concreción y van a ver mucho movimiento de obras en el puerto en los próximos tres años”.

AQUEL SUEÑO QUE EL GOBIERNO ANTERIOR LEVANTÓ CON BOMBOS Y PLATILLOS DE PODER REACTIVAR EL FERROCARRIL DESDE NEUQUÉN HACIA BAHÍA BLANCA ¿EN QUÉ ESTADO ESTÁ?

“Se está trabajando. Es un proyecto que todavía no tiene cerrado su financiamiento, en esto el Ministro de Trabajo viene trabajando con posibles inversores y viene avanzando bien. Lo vengo siguiendo telefónicamente con él, aproximadamente, cada 15 días y esperemos que llegue a buen puerto. Es un proyecto también que el gobernador lo tiene en carpeta y serviría mucho para bajar los costos logísticos de exploración y traslados de equipamiento desde el puerto de Bahía Blanca hacia Vaca

Muerta, lo mismo las tareas que se realizan para la exploración y los primeros pasos de la explotación, y nos parece que es un proyecto viable”.

ESO NO TIENE FECHA, ES SIMPLEMENTE CONSEGUIR LA FINANCIACIÓN PARA ESO.

“Exactamente”.

¿ES INTERNACIONAL LA FINANCIACIÓN PARA ESO?

“Sí, es una obra muy importante y la viene trabajando el ministro, la tiene en carpeta".

TE ESCUCHÉ EN ALGUNAS DECLARACIONES CON BASTANTE DUREZA RESPECTO DE LA SITUACIÓN QUE IMPLICABA EN ALGÚN MOMENTO LA FAMOSA BARCAZA QUE HABÍA ACÁ Y QUE HABÍA CONTRATADO

YPF DURANTE LA GESTIÓN ANTERIOR. ¿QUÉ SIGNIFICABA LA BARCAZA PARA EL PUERTO DE BAHÍA BLANCA Y POR QUÉ EN TODO CASO NO SE PUSIERON TRISTES QUE SE HAYA IDO?

“En primer lugar, la barcaza era un negocio ruinoso para YPF. YPF que es un jugador primero que tiene mucho que ver con el futuro del Puerto de Bahía Blanca, necesitamos una YPF que esté competitiva, que mejore su capacidad de exploración y que viabilice proyectos para poder impulsar la exportación a través de este puerto. El hecho de que YPF salga de un contrato ruinoso al cual lo había sometido la administración anterior, una pérdida estimada de más de 1000 millones de dólares rumbo al 2029 es, sin lugar a dudas, una gran noticia".

Susbielles mencionó que, por otro lado, la liberación del sitio que estaba bloqueado por la operatoria de esta barcaza tornaba muy complicada la operatividad en nuestras postas porque las postas del Puerto de Bahía Blanca tienen un grado de uso hoy muy cercano a los límites recomendables internacionalmente".

"Todavía tenemos un pequeño margen pero estamos creciendo al 20% interanual y a esto se suma la necesidad que ambas postas tienen de hacer un revamping integral, toda una obra muy grande que se va a hacer en los próximos dos años o tres”, subrayó.

¿VAN A DEJAR DE HACERSE ALGUNAS OPERACIONES QUE HACÍAN EN EL PUERTO Y QUE POR AHÍ LE REDITUABA ALGO AL PUERTO O NO?

“El puerto va a tener una caída en la recaudación de este lugar, de acuerdo al prisma que lo observe, el puerto tenía un alquiler mensual. La realidad es que el puerto no iba a poder soportar un 20% de crecimiento de las postas si no tenía lugares operativos y con las obras que tiene por delante con lo cual va a dejar de ingresar dinero por una ventanilla y es muy probable que empiece a ingresar por el otro, es algo que de todas maneras no tiene un impacto importante en la economía y

la operatividad del puerto, no significa un monto de ingreso determinante”.