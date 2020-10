"Las inversiones prometidas por ABSA no solucionan los problemas a corto plazo"

Esas fueron las palabras de María Laura Biondini, concejal de Juntos por el Cambio, quien brindó detalles de la reunión en la cual ABSA anunció obras para mejorar el servicio en la ciudad. "Los vecinos descreen de que los trabajos se cumplan. Ese tipo de inversiones lo que solucionaría es de acá a mediano y largo plazo, se acerca el verano y nos encontramos con algunos problemas con el servicio", indicó a CAFEXMEDIO.

“Es una reunión que se hizo por Zoom que duró aproximadamente dos horas, había vecinos de distintos barrios, autoridades de ABSA, del Ministerio de Infraestructura de provincia y del municipio. Pusieron en conocimiento a los vecinos que no era ignorada la situación porque la problemática viene de hace años, de cuál es la situación de las cañerías de ABSA en la ciudad, el estado de la Planta Patagonia que abastece el sector alto y anunciaron un plan de inversiones que tenían previsto hacer a

mediano y largo plazo sujeto a la aprobación de un crédito internacional", expresó Biondini.

Hay que recordar que el pasado miércoles ABSA prometió inversiones a corto plazo para mejorar el servicio en la ciudad. Las autoridades de la prestataria se reunieron, de manera virtual, con los vecinos de los barrios Altos de Bahía, Palos Verdes y Patagonia Chico. El proyecto incluye reparaciones y mayor cantidad de personal en las calles.

"Los vecinos descreen un poco de que se cumpla porque ya hace años que vienen anunciando inversiones desde ABSA y todavía no se cumple. Por otra parte, ese tipo de inversiones lo que solucionaría es como te decía de acá a mediano y largo plazo, no en lo inmediato. Ese fue el motivo de solicitar la reunión y motivo por el cual habían hecho la manifestación frente a la planta hace unos diez días, aproximadamente, era a ver qué soluciones iba a haber para el día a día atendiendo que se

acercaba la época de verano y ya nos encontrábamos con algunos problemas de falta de agua en algunos casos y falta de presión en otros", sostuvo.

La edil local informó que "dentro de eso se asumió el compromiso la gente de ABSA de darle materiales a Gustavo Bentivegna que tengo que decir porque también es resaltado por los vecinos que siempre que lo llamás te atiende, te trata de dar respuesta pero si él no tiene recursos o herramientas es poco lo que puede hacer”.

¿ES CIERTO QUE EN BAHÍA BLANCA HABRÍAN ENCONTRADO ALGUNAS CONEXIONES ILEGALES Y QUE CUANDO FUERON A CORTARLAS DESDE LA PLATA LES DIJERON QUE NO SE LE CORTABA EL AGUA?

“La realidad es que no me consta. Sí lo que manifestaron las autoridades de ABSA en cuanto al requerimiento de los vecinos es que van a hacer un mapeo de toda la situación porque hoy es muy rudimentario cómo están trabajando. Eso también teníamos conocimiento porque hace unos ocho meses hubo otra reunión con los vecinos y nos decían que en un caso puntual nosotros, los vecinos del lugar, le decíamos a la gente de ABSA dónde estaban algunas de las llaves que tenían que ser para abrir y

cerrar las válvulas porque es una situación muy precaria en ese sentido con lo cual puede ser que falte información según lo propio manifestado por las autoridades".

Biondini aclaró que, de cualquier manera, esa es la solución hablando de válvulas que dieron para el día a día y ante la falta de agua en los barrios no queda otra que cerrar y abrir válvulas que en su mayoría son manuales y ahí lo que sí solicitaron los vecinos es algún número de teléfono o líneas que atiendan porque generalmente las emergencias de agua pasan los fines de semana y no hay con qué reportarse más allá".

"Insisto, que Bentivegna atiende pero no puede dar solución si las cuadrillas no trabajan. También se comprometieron a duplicar la cantidad de cuadrillas que tienen trabajando para solucionar las pérdidas porque también nos decían que hay un porcentaje importante de pérdidas en la ciudad que por supuesto afecta al caudal que recibe la red", mencionó.

HAY DOS TEMAS QUE SON FUNDAMENTALES HOY, UNO ES LA PÉRDIDA DE AGUA Y OTRO LAS CONEXIONES ILEGALES, ESTO PROVOCA UNA DISMINUCIÓN EN LA PRESIÓN Y UNA IMPOSIBILIDAD DE LLEGADA CON EL AGUA A DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD. NO DIGO QUE NO HAGA FALTA OTRAS OBRAS PERO ESTO ES ALGO QUE NOS ESTÁ PASANDO.

“Justamente los vecinos lo que solicitaban al municipio es que el municipio controle no solamente el cumplimiento de esas promesas de inversión y de trabajos que van a hacer para paliar los problemas a corto, mediano, y largo plazo sino también poder hacer la fiscalización necesaria para que se arreglen, por ejemplo, todas estas pérdidas, no solo es la falta de agua el problema con ABSA, sabemos que hay distintos barrios que tienen problemas de desbordes cloacales que cuando se llama no tiene solución inmediata".

Biondini aseguró que "desde ABSA asumieron el compromiso de duplicar las cuadrillas para poder ir reparando todo esto y en cuanto a la falta de agua y presión no recuerdo si ya adquirieron o van a adquirir un grupo electrógeno para garantizar el suministro de electricidad".

¿QUEDARON EN VOLVER A REUNIRSE?

“Iban a trasladar varias inquietudes a La Plata, algunas de las preguntas que realizaron los vecinos no supieron contestarlas pero tomaron el compromiso de mantener un diálogo, este canal que se hizo con las autoridades. Aproximadamente en 10 días, 15 días, por lo que dijeron íbamos a tener nuevamente un nuevo contacto”.

¿RECUPERADA TOTALMENTE DEL COVID?

“Sí. En realidad, tengo alguna dificultad todavía para respirar bien pero me dicen que es normal por los tiempos que han transcurrido. Si bien fue dentro de todo un cuadro leve, no tengo la capacidad pulmonar cien por cien todavía”, finalizó.