Tornquist levanta los controles en los accesos desde el lunes, pero realizarán un segumiento dentro de las localidades

Respecto a la situación actual de Covid en el distrito, el funcionario comunal relató que "es una situación promedio podríamos decir a lo que está ocurriendo en la mayoría de las localidades al menos de la provincia de Buenos Aires o del sur de la provincia de Buenos Aires donde pareciera que tardó un poco más en llegar los picos de contagios en relación a lo que fue en el AMBA".

"No llega a ser una situación alarmante, estamos con unos 77 casos activos, es un porcentaje relativamente bajo para la población nuestra, lo ideal sería no tener ninguno pero tardamos mucho en tener el primer caso y en aquellos tiempos decíamos que no éramos los mejores por no tener ningún caso ni íbamos a ser los peores cuando tuviéramos casos, así que seguimos insistiendo en esa postura, es una situación que no escapa a la realidad de todo el mundo, menos que menos de lo que es la provincia, pero, bueno, por lo menos pareciera que lo que no hay es grandes brotes porque la gente está tomando un poquito más de conciencia de cuáles son las actitudes o conductas que generan los mayores contagios y siempre hay algún descarriado que no hace los deberes, la mayoría de la gente más o menos cumple.”

¿CÓMO ESTÁ EL TEMA SIERRA DE LA VENTANA?

“Sierra de la Ventana en lo epidemiológico siempre mantuvo muchísimos menos contagios, estuvo meses y meses sin tener ningún caso, después tuvo uno solo aislado que derivó en dos o tres contagios más y en este momento está con tres o cuatro contagios, no sé si hacen más o menos los deberes el resto del distrito pero realmente la situación es más que cómoda dentro de lo que es el cuadro general epidemiológico. Después en lo que es el movimiento y el sentimiento de la localidad es tristísimo, lo voy a decir así francamente. La situación de las localidades que viven o que dependen mucho del turismo en todo el país, y supongo que en todo el mundo, es un cuadro desolador por la gran cantidad de comercios que han tenido que cerrar sus puertas, por el desánimo que hay en los prestadores por todo el tiempo perdido desde el punto de vista productivo, y ahora aparentemente hay una pequeña luz al final del túnel con muchísima incertidumbre porque es lo que va a pasar a partir del primero de noviembre cuando empiecen a venir los propietarios no residentes y ni hablar a partir del primero de diciembre cuando efectivamente se abra al turismo.”

EL PRIMERO DE NOVIEMBRE HABILITAN A TODOS AQUELLOS QUE SON PROPIETARIOS DEL DISTRITO A INGRESAR ¿CON TURNO PREVIO O NO?

“No. Nosotros vamos a permitir libremente que todo propietario no residente ingrese. Nosotros a partir de este viernes vamos a levantar los controles que había en los accesos a las localidades del distrito pero eso no quita a que la normativa provincial en base al anuncio que dio el gobernador que todavía no se materializó en una resolución ni en ningún decreto pero sí el anuncio del gobernador referido a que a partir de noviembre todo aquel que tuviere una propiedad no podía ser interrumpido ni podía ser impedido de llegar a su propiedad, ese fue el mensaje, por lo tanto, obviamente, lo vamos a cumplir, y aun pudiendo, no tenemos intenciones de poner ningún tipo de sistema de turnos ni nada porque la verdad que la gente me parece que ya está un poco acobardada de todas las restricciones de ese tipo.

La pregunta del millón que seguramente me la ibas a hacer o algún oyente la va a hacer, yo no tengo casa ¿yo puedo ir a Sierra de la Ventana?, técnicamente no, es así de sencillo, el turismo empieza a partir del primero de diciembre, y pero, si no tienen controles ¿cómo van a saber si yo tengo casa o no tengo casa?

Precisamente la policía y los inspectores municipales que antes estaban abocados a los controles ahora van a poder hacer un trabajo puertas adentro, que es lo que queremos nosotros, evitando lo que es aglomeraciones, y además van a tener la facultad, después lo iríamos viendo cómo se comporta todo, de inspeccionar que los complejos de cabañas o de casas de alquiler no estén operando hasta el primero de diciembre que es la fecha en la que efectivamente va a estar habilitado el turismo.”

“Creo que la gente está cansada de que la persigan y que le digan esto sí, esto no, y de una vez por todas tenemos que pasar a la etapa de la responsabilidad individual, la policía no puede ser niñero de cada uno de nosotros a ver qué hacemos y que no hacemos y a ver si estamos tomando mate con el vecino.”

“Yo te cuento situaciones y hay una que pinta de cuerpo entero el desgaste que ya hay generalmente en la sociedad. El domingo pasado yo estaba acá en familia con mi señora y con mis padres y atiendo el teléfono, un número desconocido, porque uno nunca sabe dónde puede estar la emergencia y dónde puede estar el reclamo tonto, pero no importa, atiendo, y un muchacho insultándome porque no podía venir a Bahía Blanca y después llega a decirme sobre el final, que ahí me di cuenta a lo que hemos llegado, y me dice, si le pasa algo a mi mamá la responsabilidad es tuya y del intendente".

"A ver, si le pasa algo a tu mamá, referido a que si le pasaba y él no había podido venir porque tiene domicilio en Bahía Blanca y que acá en el control no lo iban a dejar pasar, y si le llegaba a pasar algo porque él viene y la contagia a la madre ¿también es responsabilidad nuestra? Cómo vamos a adjudicarle a tal o cual persona la integridad física de una persona y nada menos que echársela en cara a un funcionario porque después pasó lo que pasó que fue tan comentado lo de Córdoba, el padre que no pudo despedirse de su hija, es algo que nosotros dijimos que de ninguna manera lo íbamos a permitir acá y se han dado situaciones quizá no tan graves pero similares y obviamente que no hubo ningún reparo en que la gente pueda ver a sus padres o a sus hijos porque en todo caso la responsabilidad ante un posible contagio es de los mismos integrantes de esa familia".

"Me parece que el Estado no está para cuidarnos a ver qué hacemos o que no hacemos, si tomamos mate o no tomamos mate, y mucho menos la policía que lamentablemente le sobra trabajo a la policía con la inseguridad. Me parece que tenemos que entender que esto es una cuestión de inseguridad individual y confiar en la sociedad.”

“Estamos esperando que nos den una respuesta a una contrapropuesta que hicimos con respecto a los campings que en el primer anuncio dijeron que los campings no iban a estar permitidos trabajar, hicimos una propuesta a la jefatura de gabinete de la provincia con un protocolo que indica una modalidad segura para que los campings puedan trabajar de todas maneras, así que estamos un poco a la espera de eso y a ver si tenemos algo parecido a una normalidad en las puertas de esta temporada que aparentemente atípica seguramente va a ser pero que, bueno, la gente que vive del turismo sea el que vive del turismo como el que desea despejar un poco su cabeza de un año tan complicado va a tener una posibilidad como siempre la ha tenido en la comarca para venir a trabajar el turismo o disfrutar el turismo”, finalizó Ezequiel Gabella.