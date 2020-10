"Por lo menos, el 20 % o 30 % de la población de Bahía Blanca ya se ha contagiado de Covid"

Esas fueron las palabras del Dr. Diego Maurizi, Infectólogo del Hospital Municipal, quien agregó que "eso significaría tener una inmunidad de rebaño bastante buena”.

"Tenemos 6000 casos en Bahía Blanca documentados, si yo a esos 6000 le sumo los asintomáticos hubo 12.000 infectados y, si además, sumo que se dice que son entre 5 y 10 veces más la cantidad de casos tenemos que pensar que Bahía ya tiene 80.000 personas que se infectaron de forma sintomática o asintomática", remarcó a CAFEXMEDIO.

“Estamos en una meseta prolongada y estamos teniendo muchos casos intrafamiliares y tal vez estamos generando contagios que por suerte no están afectando

significativamente al sistema de salud porque estamos ahora con un periodo de una semana por lo menos que hay 3, 4, camas libres de terapia intensiva, o sea, que

estamos complicados pero por lo menos no se han completado esas 4, 5, camas", indicó Maurizi.

El profesional local expresó que "Estamos pensando que con la cantidad de contagios que hay sumado a las proyecciones que uno puede hacer estadísticas y de lo que se

dice en el mundo de los casos que no consultan o no se los diagnostican o se quedan en su casa, uno pensaría que en Bahía Blanca ya estamos teniendo por lo menos el

20%, 30%, de la población que ya se ha contagiado".

"Eso significaría tener una inmunidad de rebaño bastante buena", añadió.

¿TIENE UNA DURACIÓN DETERMINADA ESA INMUNIDAD?

“Nosotros sabemos que después de los 3 meses pueden empezar a ocurrir reinfecciones y ese es el plazo que decimos pero lo que siempre decimos es que la gente por más

que haya tenido coronavirus tiene que seguir protegiéndose como si no lo hubiese tenido”.

¿POR QUE PUEDE CONTAGIARSE Y ADEMÁS PORQUE PUEDE SER CONTAGIADORA EN ESTE SENTIDO TAMBIÉN?

“Con todos los millones de casos que ocurrieron en el mundo los reportes de reinfecciones han sido anecdóticos, han sido muy pocos que no llegan a 10 casos. Tal vez es

una excepción y, por la excepción, no tenemos que confirmar la regla. Queremos dejar en claro a la gente es que por más que haya tenido coronavirus tiene que seguir

cuidándose porque si en algún momento, más adelante, recibe un contagio mucho más grande en cuanto a cantidad de virus que el contagio que tuvo inicialmente se va a

volver a infectar y va a tener coronavirus de nuevo".

ESTAMOS CASI A FINES DE OCTUBRE, HA HABIDO VARIOS ESTUDIOS DE LOS CUALES NINGUNO HA SIDO DETERMINANTE EN CUANTO AL TEMA TRATAMIENTO. LO DE LA VACUNA LO DEJO DE LADO

PORQUE ES UN TEMA QUE TODAVÍA HABRÁ QUE SEGUIR INSISTIENDO. ¿EN CUANTO AL TRATAMIENTO NO VISLUMBRÁS UNA LUCECITA ALLÁ AL FINAL DEL TÚNEL?

“No, porque ahora salió el trabajo de la OMS, no tenemos ningún fármaco antiviral que haya demostrado que sea de beneficio aunque sí sabemos que hay muchos trabajos

que se están haciendo en el mundo y que estamos esperando a ver el resultado. Hasta ahora lo único que tenemos es comprobado científicamente es el rol de los

corticoides como tratamiento antiinflamatorio, para disminuir la inflamación y no mucho más".

Maurizi expresó que "cada vez están saliendo más trabajos que hablan sobre que el beneficio del plasma en pacientes ya gravemente enfermos no se ha demostrado y falta

responder la pregunta si sirve el plasma en estadios tempranos como se está haciendo en la provincia de Buenos Aires".

"Algunos datos sugerirían que sí, se compara el plasma versus placebo y se espera ver qué beneficio da en los que reciben plasma versus los que reciben placebo, pero

esa pregunta todavía no está resuelta", subrayó.

¿TRABAJO TEMPRANO QUÉ SIGNIFICA, OTORGARLO A PARTIR DEL POSITIVO?

“No, eso se otorga cuando el paciente es positivo, no pasó más de 7 u 8 días y tiene una enfermedad moderada que lo obliga a necesitar aunque sea oxígeno pero son los

pacientes que están internados en una sala general que requieren oxígeno pero no son los gravemente enfermos que están en terapia intensiva”.

AYER ESCUCHÉ UNA DEFINICIÓN QUE ME LLAMÓ LA ATENCIÓN POR LO IMPACTANTE QUE SIGNIFICÓ POR LO MENOS EN CUANTO A PORCENTAJES, DIJISTE QUE 6 DE CADA 10 PERSONAS QUE ENTRAN

EN TERAPIA INTENSIVA LAMENTABLEMENTE PIERDEN LA VIDA.

“En general es así aunque dependerá de qué población está manejando cada región o cada terapia intensiva. Si la persona es más joven, tiene más chance de andar bien y,

si tiene comorbilidades o más de 60 años, tiene peor pronóstico. Tenemos que pensar que una persona que requiere respirador, requiere soporte hemodinámico, el

pronóstico de vida es realmente muy malo y ese es el porcentaje que hablábamos. Es una enfermedad que tiene 10 veces más mortalidad que la gripe y no tenemos vacuna”.

YO HICE UNA ESTADÍSTICA APROXIMADA DE LAS PERSONAS QUE HAN FALLECIDO EN BAHÍA BLANCA POR LO MENOS DE LAS CONOCIDAS POR COVID PORQUE QUIZÁ PUDO HABER FALLECIMIENTOS POR

COVID QUE NO SE HAYAN ESTIPULADO COMO TAL. ESTABA MIRANDO QUE VAN BAJANDO LA EDAD DE LAS PERSONAS QUE PIERDEN LA VIDA POR COVID. AL PRINCIPIO ERA ENTRE EL 80% Y EL 85%

PERSONAS MAYORES DE 70 AÑOS, HOY HA AUMENTADO MUCHO LA FRANJA ENTRE 50 Y 60 Y ENTRE 60 Y 70, DE HECHO HAY APROXIMADAMENTE 38 PACIENTES ENTRE ESAS EDADES QUE TE

MENCIONO.

“Sí, en la terapia intensiva tenemos pacientes jóvenes que no han tenido grandes comorbilidades”.

LO QUE ESTÁ CLARO ES QUE LA CARGA VIRAL ES DETERMINANTE TAMBIÉN.

“Sí, por eso es importante que sigamos utilizando las medidas de distanciamiento y de protección porque si yo me infecto con un virus es muy distinto que si me infecto

con 100 virus, el sistema inmunológico mío capaz que está preparado para poder destruir un virus pero no 100. Siempre es importante filtrar la cantidad de virus que me

pueden llegar con todas las medidas de protección. Son uno de los principios básicos de la infectología la carga viral que uno se contagia hace que tenga desarrollo de

la enfermedad o no”.

Maurizi sostuvo que "la otra cosa muy importante es que la gente no se está aislando en su casa, se queda encerrado con su familia, entonces estás contagiando

permanentemente a tu familia y eso no está bien porque alguno de esa familia por ahí tiene 44, 50 años y termina en terapia intensiva como nos está pasando ahora".

"Uno cuando tiene coronavirus tiene que aislarse pero no con su familia, tiene que aislarse en una habitación. En los reportes internacionales hablan de que la familia

se contagia entre un 15% y un 50%. En Argentina se está infectando el cien por ciento porque la gente se queda encerrada con su familia y ese es un error groserísimo",

enfarizó.

Además, el infectólogo bahiense informó que "la ocupación de las UCMAS, paradójicamente, es nada".

"Tal vez el Estado no está haciendo fuerza o proponiéndole a la gente a través de una visita casa por casa de que, viendo tu casa, yo veo que no tenés posibilidad de aislarte, es cierto, te ofrezco la UCMA. Me parece que el sistema se ha desbordado y ha sido imposible de poder hacer ese control casa por casa que se hacía inicialmente y ahora se desbordó, ahora estamos desbordados en todos lados, hasta los seguimientos telefónicos están desbordados”.

LO QUE TAMBIÉN ES IMPORTANTE QUE NOSOTROS VENIMOS HABLANDO POR AHÍ DE JULIO, PRINCIPIOS DE AGOSTO, DE QUE BAHÍA BLANCA ESTÁ POR DESBORDAR, QUE LAS CAMAS NO ALCANZAN, Y

QUE HASTA AHORA COMO BIEN DIJISTE VOS AL PRINCIPIO DE LA NOTA NO HEMOS TENIDO ESA SITUACIÓN EN LA CIUDAD.

“Hemos tenido suerte, no sucedió y hasta ahora se saturó el sistema ahí justo pero no hemos tenido desborde. Venimos teniendo 100 0 120 casos por día desde hace un mes o 45 días. Hemos tenido suerte que tal vez se infectaron personas muy jóvenes, personas sin comorbilidades, hemos tenido suerte de que tal vez el mayor de 60 años o la persona obesa, mórbida o la persona que tiene problemas cardíacos entendió bien el mensaje y realmente está guardado en su casa”.

AL PRINCIPIO DECÍAS ESTAMOS EN UNA SITUACIÓN DE MESETA. ¿MESETA QUE PUEDE TENER PICOS EN EL CORTO PLAZO?

“No. Yo creo que vamos a tener meseta siempre, pico no vamos a tener nunca porque el pico uno lo tendría en el caso que uno deje liberado la diseminación de una

enfermedad en una población, como se han tomado infinidad de medidas no vamos a tener pico y vamos a tener esta meseta prolongada”.

¿Y CON NÚMEROS QUE PUEDEN SUBIR O NO?

"Me parece que no. Sepamos que nosotros tenemos 6000 casos en Bahía Blanca documentados, si yo a esos 6000 le sumo los asintomáticos hubo 12.000 infectados y, si además, sumo que se dice que son entre 5 y 10 veces más la cantidad de casos tenemos que pensar que Bahía ya tiene 80.000 personas que se infectaron de forma sintomática o asintomática a lo largo de todo el inicio de casos en Bahía Blanca".

Maurizi comentó que "hemos demostrado que el sistema que se formó pudo tolerar estos casos hasta ahora y estamos teniendo una buena inmunidad de rebaño, que no pasó en Europa".

"En Europa tuvieron pico, se les armó un zafarrancho tremendo en la salud y tal vez no generaron tanta inmunidad de rebaño por eso tienen segundo pico. A mí me parece que este modelo de Argentina es distinto, es una meseta prolongada, inmunidad de rebaño y no vamos a tener grandes picos futuros. Además, seguramente, vamos a tener la vacuna el año que viene. La historia se termina cuando tengamos a la gente de todo el mundo vacunada", finalizó.