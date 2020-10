"Desde el gobierno provincial no nos consultaron sobre la designación de Pierdominici en el Ministerio de Trabajo"

Esas fueron las palabras de Martín Farías, Secretario General adjunto de la Asociación de empleados de farmacias, quien se refirió a la llegada del ex funcionario de Cambiemos a la delegación local. "Para tomar este tipo de decisiones o realizar algo que modifique el futuro de los trabajadores tenemos que estar juntos y el sector político nos tiene que consultar", remarcó a CAFEXMEDIO.

En las últimas horas, ha salido un comunicado firmado por una gran cantidad de gremios de Bahía Blanca cuestionando la designación de un funcionario en el área del Ministerio de Trabajo.

“Nosotros y alrededor de 30 gremios más integramos el bloque en la unidad sindical que es parte de la CGT. La unificación fue convocada justamente por Aolita y Arcangel y no por la totalidad de los gremios de Bahía Blanca. Nosotros en Bahía Blanca somos 80 gremios legitimados y nosotros, en el bloque, somos más de 30 gremios, o sea, que los que no participamos de esa convocatoria", sostuvo Farías.

El dirigente local dijo que "obviamente que la unificación de la CGT, el ámbito legal es un plenario normalizador, una convocatoria donde participemos todos, que todos tengamos la posibilidad de elegir quién nos represente".

"Eso no se llevó a cabo en Bahía Blanca por ende no hay una CGT en los papeles que esté reglamentada, que tenga el aval de la CGT nacional, o sea, fue algo convocado por dos secretarios generales y avalado por un grupo de gremios pero que no es lo que corresponde dentro del ámbito de lo que dice el estatuto de la CGT", expresó.

USTEDES HAN SACADO UN COMUNICADO EN EL CUAL RECHAZAN LA POSIBILIDAD DE NOMBRAR A UN EXFUNCIONARIO DEL GOBIERNO DE HÉCTOR GAY COMO ES PIERDOMINICI. ¿EN QUÉ ÁREA DEL

MINISTERIO DE TRABAJO?

“La nominación creo que viene a ser para la coordinación regional que es el ente que coordina todos los ministerios de la Sexta, ellos tienen delegados regionales y un coordinador regional y ese sería el rol que ocuparía en este caso Pierdominici".

¿USTEDES SE ANTICIPARON O YA HABÍA SIDO DESIGNADO PIERDOMINICI?

“Los distintos gremios tenemos relación con gente de Ministerio de Trabajo del gobierno de la provincia, que nos hicieron llegar la información de que venía el nombramiento para Pierdominici. Esto siempre fue consensuado con el movimiento obrero Bahía Blanca. En este caso, no solamente nos llama la atención esta designación sino que sea un exfuncionario de Cambiemos, que no hayamos consultado ni con la parte política ni por el resto de los gremios".

El Secretario General adjunto de la Asociación de empleados de farmacias explicó que "la idea del documento es que se nos tenga en cuenta porque no somos dos o tres gremios, somos un gran grupo de gremios que nos sentimos afectados también por este tipo de situaciones que en definitiva después marcan el futuro de los trabajadores de Bahía Blanca, de la protección y sus derechos y cómo va a funcionar el Ministerio de Trabajo de Bahía y de la Sexta Sección".

¿Y EL RECHAZO A QUÉ SE DEBE? ¿POR QUÉ USTEDES DICEN NO A LA DESIGNACIÓN DE PIERDOMINICI?

“Nosotros decimos no a que las designaciones que son del movimiento obrero sean consultadas solamente por una parte y no por el conjunto. El movimiento obrero como siempre debió ser y lo que hace que el Movimiento Obrero Bahía Blanca siga estando dividido. La cuestión política es lo que genera por ahí que nosotros no nos podamos poner de acuerdo en lo que es la agenda diaria que queremos todos los gremios y la problemática que tenemos todos los gremios. Imagínense que hoy nosotros tenemos protocolo de provincia donde marca una manera y un comportamiento que tienen que tener los empresarios y no tenemos Ministerio de Trabajo en provincia funcionando”.

¿EL MINISTERIO ACTUAL DE TRABAJO EN BAHÍA BLANCA, LA DELEGACIÓN, ESTÁ A CARGO DE GALEANO?

“Ese es otro tema que en este fin de semana hemos tenido novedades porque creo que se modificó la cuestión, yo tenía entendido que era Galeano, es más, nosotros apoyamos la postulación de Galeano en su conjunto pero, bueno, nos llegaron ahí novedades que posiblemente lo podrían haber sacado. Estaremos teniendo la respuesta en estos días a ver si realmente es así. Lo que sí sabemos es que el Ministerio no está funcionando y que somos muchos gremios que tenemos inspecciones, que tenemos pedidos de auditorías de Seguridad e Higiene en el Ministerio y que no las podemos realizar porque está paralizado, obviamente.”

¿SABE USTED CUÁL ES LA CAUSA POR LA CUAL NO ESTARÍA MÁS GALEANO AL FRENTE?

“No, le miento si le digo que sé.”

EL CUESTIONAMIENTO NO ES SOLO SOBRE LA FIGURA DE PIERDOMINICI SINO QUE ADEMÁS ES PORQUE NO FUERON CONSULTADOS LA TOTALIDAD DE LOS GREMIOS DE LA CIUDAD.

“Lo que entendemos es que toda decisión que involucre el futuro de los trabajadores de Bahía Blanca tiene que ser consultada por todos los representantes gremiales de la ciudad. En este caso nosotros somos un número importante de gremios todos adheridos a la CGT porque el estatuto de cada sindicato lo dice, una CGT que hoy no tiene representación porque no hemos llevado un plenario normalizador de la CGT pero sí nos encontramos unidos en este bloque porque para tomar este tipo de decisiones o realizar algo que modifique el futuro de los trabajadores tenemos que estar juntos y el sector político nos tiene que consultar”.

HOY POR HOY USTED NO SABE QUIÉN ESTÁ A CARGO.

“No. Hoy por hoy no. Imagínese que nosotros avalamos la designación de Galeano, en su momento la avalamos y hoy estamos preocupados por este rumor que hasta que no haya nada oficial desde el Ministerio de Trabajo de la provincia no podría decirle cuál es el motivo por el cual hubo un corrimiento. Nosotros no presentamos ninguna objeción por esa designación, sí lo estamos haciendo ahora porque creo que es lo que corresponde que antes que designen a alguien, en este caso, a Pierdominici, tendríamos que haber sido consultados y por lo menos dar nuestra opinión", finalizó.