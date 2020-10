Tornquist: el 1° de noviembre se levantarán los controles en las rutas de acceso

Ezequiel Gabella , Secretario de Seguridad y gobierno se refirió a la apertura en el distrito y los controles que se efectuarán dentro de las localidades en materia sanitaria.

El secretario de Gobierno y Seguridad Ezequiel Gabella, se refirió en nuestro medio a la culminación de controles en accesos a las rutas a partir del próximo mes, informó www.noticiastornquist.com.ar

Con respecto a esto manifestó que “A partir del 1 de Noviembre lo vamos a hacer. Esto sirvió para que todo el proceso de la epidemia sea mas lento y no se dieran de forma masiva. Ahora con semejante cantidad de tiempo que estamos en cuarentena, la verdad que no tiene mucho sentido” añadió.

Sobre los cuidados personales “La estrella aquí sigue siendo la responsabilidad individual y hay una carga muy grande con respecto a lo que pasó todo este tiempo en los controles. Hay mucho desgaste en el personal y en la sociedad. La gente ya está harta que te dejen o no pasar que no podes ver a tu mamá, tu papa o tu primo y la verdad que nos peleamos entre vecinos con gente que nos cruzamos todos los días y no aportamos ninguna solución a la enfermedad”

“El anunció de que va a ver temporada a partir del 1 de noviembre para propietarios no residentes desembocó en que se tomara esta decisión. Cuando el municipio es turístico la decisión es mas pensada”. Continuó.

En referencia al día después del levantamiento de controles dijo“Debemos cambiar el rol del control, no es controlar quién entra sino que se hace en cada localidad. La gente ya sabe que es lo que está bien y esta mal. Lo que debemos controlar es que no haya excesos en lo que son reuniones sociales en comercios o en lugares públicos y que no se den grandes encuentros de personas que pudieran favorecer el contagio”

Por otro lado a partir del 1 de diciembre vendría un “refuerzo de móviles y personal que es necesario y fundamental para mantener la seguridad en centros turísticos. Hay una expectativa muy grande porque los comercios necesitan trabajar desde lo económico pero también esta el alerta desde el punto de vista de lo epidemiológico y como se va a comportar la enfermedad con una mayor circulación de personas”

“Apelando a lo que es la responsabilidad individual creo que los contagios se van a dar en tanto y en cuanto la gente no cumpla con los protocolos correspondientes. Los comercios trabajarán al 50% en esta temporada. Los 6 o 7 meses de cuarentena nos ayudan a analizar el origen de los contagios y la mayoría fueron por reuniones sociales entre gente del pueblo”

“La expectativa será el comportamiento de la comunidad en esto. Creo que es una nueva oportunidad que se entienda de que el hecho de que se levanten los controles no significa que vayamos a Bahia Blanca y que de allí vengan los parientes a hacer asados porque va a haber muchos contagios” disparó.

“En infraestructura de salud estamos orgullosos por el crecimiento y el equipamiento no solo por lo que contamos sino también por la calidad humana que hay en el personal de salud con el compromiso que le han puesto de atender en esta pandemia”

“Se está al límite por eso el pedido es que se cuiden para evitar que nuestro sistema de salud colapse".