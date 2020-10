Mauricio Del Cero: "La actitud del policía puso en riesgo la vida de todos"

Esas fueron las palabras del Fiscal local, al referirse a la actitud del efectivo que está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que aportaba datos y logística para los robos. "Yo no lo voy a dejar pasar y creo que es de los delitos más graves. No hay que tener ningún tipo de contemplación al momento de establecer la sanción como con cualquier policía que se corrompe”, remarco a CAFEXMEDIO.

“En un caso puntual a partir de la intervención del propio policía en una serie de 8 allanamientos, obviamente, intervino en uno de esos ocho y, a partir del hecho de tomar conocimiento de las medidas, de la hora y los lugares donde se iban a hacer efectivas según los teléfonos de una de las allanadas, este efectivo le avisó cuidado te van a caer. El resultado de las 8 diligencias fue negativo y, si bien avisó a una sola persona, entre los ocho allanados, se dieron aviso”, indicó Del Cero.

Hay que recordar que, en las últimas horas, Confirmaron la prisión preventiva para un policía bahiense acusado de liderar una banda delictiva. Se trata de Carlos Octavio Meneses, quien está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que aportaba datos y logística para los robos.

A MÍ ME SORPRENDIÓ CUANDO ESCUCHÉ POR ALLÍ QUE DIJO QUE ESTO PROVOCÓ QUE SUS COMPAÑEROS FUERAN RECIBIDOS A LOS TIROS.

“En uno de los allanamientos de hecho se produjo un intercambio de disparos, puntualmente, dos disparos de escopeta. Cuando el personal policial irrumpe en muchos lugares, sobre todo especialmente en los puntos de venta, hay perros. El personal policial va preparado con balas de fogueo, justamente, para evitar heridas significativas en el animal o para evitar darle muerte. El personal policial comienza con los disparos porque están en este caso los pitbulls y una vez que abren la puerta son recibidos a disparos".

Del Cero sostuvo que, "dentro de lo que es el nivel operativo de la fuerza de seguridad, dar aviso a una persona que va a ser allanada implica, de por sí, darle el conocimiento para que se prepare, sea para que borre las pruebas, para que reciba tiros el personal policial"

"Justamente, un aspecto muy peligroso del trabajo, de droga, es el momento en que irrupcionan en lugares que van a allanar porque ahí la persona imagínese que está durmiendo, entran otras personas a los gritos, nuevamente no cree que sea la policía y puede llegar a reaccionar mal”, agregó.

USTEDES LO COMPROBARON EN ESTE CASO PERO SE PRESUME QUE PUEDE HABER ACTUADO DE LA MISMA MANERA EN OTROS CASOS.

“Yo estoy seguro de que actuó así en otros casos, en todo lo que le fue posible".

¿ERA UNA PERSONA CON MANDO DENTRO DE SU JURISDICCIÓN?

“No, era un policía con 5 años de servicio, 25 años tiene en este caso el imputado de encubrimiento doblemente agravado. Normalmente se convoca al personal policial, a cierta hora, sin que ellos sepan el lugar que se va a allanar hasta que unos minutos antes de hacerse efectiva la diligencia hay que revelar el lugar a allanar porque si no cómo le indicamos dónde debe entrar. Este efectivo dio aviso el 5 de septiembre a las personas allanadas porque el mensaje es de los minutos previos a la hora de irrupción, a las 6 y monedas y la irrupción fue a las 6.30 hs”.

LA SITUACIÓN LLEVÓ A QUE ESTA PERSONA SEA DETENIDA. ¿ESTÁ DETENIDA EN ESTE MOMENTO?

“Está detenido. El viernes pasado tuvo oportunidad de declarar, guardó silencio y define su situación procesal la Dra. Marisa Promé pero puede llegar a haber alguna novedad en las próximas horas a partir de que nosotros estamos revisando ahora su teléfono".

¿RESPECTO DE LA CAUSA QUE INVESTIGABAN PUDO VOLVER A ENCAMINARSE?

“Yo creo que se frustró, por lo menos esas 7 u 8 causas, de una manera definitiva y venimos trabajando en ella desde el año 2018. Dos años de trabajo, arruinados con un mensaje”.

¿HAS PODIDO HABLAR CON ALGUNOS DE SUS COLEGAS?

“Hay mucho malestar. Imagínese un policía que está haciendo observaciones y vigilancia a distancia estaciona su vehículo o elige un vehículo no identificable, 3 o 4 horas para establecer ventas y filmarlas, esto lo hace durante un año, dos años, muchas veces debe volver como llegó al lugar, a veces viene con resultados positivos, generalmente, están dadas las condiciones para un allanamiento y esta persona en cinco minutos arruina el trabajo y pone en riesgo además la seguridad no solamente de los policías también de mi personal y arriesga la vida de todos. Yo estaba a una cuadra, de hecho, yo escuché los disparos”.

Del Cero aseguró que "yo no lo voy a dejar pasar y creo que es de los delitos más graves".

"Esta persona sí pudo elegir entre delinquir o no delinquir, en este caso no cabe la menor duda que se trata de una persona que pudo elegir entre el bien y el mal y eligió decidida y definitivamente el mal y, por lo tanto, no hay que tener ningún tipo de contemplación al momento de establecer la sanción como con cualquier policía que se corrompe”, ebfatizó.

¿CÓMO ESTÁ CALIFICADO EL DELITO?

“Encubrimiento doblemente agravado por su condición de funcionario público y por tratarse de un delito investigado, un delito especialmente grave. Desde ya, en principio, técnicamente es un delito excarcelable, de todos modos, la fiscalía está trabajando en otra imputación y veremos si después de esa imputación recupera la libertad. Es un delito que tiene un mínimo de un año hasta seis años de prisión".

¿LA FUERZA YA LO DEJÓ DE LADO?

“La fuerza va a actuar, según lo que me anticiparon los jefes, con todo el rigor del caso, con todo el rigor que puedan. El policía está desafectado”.

ES UN TEMA REALMENTE MUY GRAVE Y OJALÁ PUEDA ANALIZARSE DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL EN EL CORTO PLAZO.

“Ni hablar y la verdad es que la causa no tiene mucho misterio y en breve la estaremos elevando a juicio. A mí me interesan los juicios rápidos que no es equivalente de descuido, un juicio rápido tiene que ser rápido porque no podemos esperar tanto tiempo para evaluar este tipo de conductas”.

EL OTRO DÍA LO HABLÁBAMOS CON EL TEMA DEL CASO DE EXTORSIÓN DE LO OCURRIDO CON ESTE PROFESIONAL DE BAHÍA BLANCA QUE HABÍA SIDO EXTORSIONADO.

“Sí, la elevación a juicio tiene 5 meses desde la fecha de inicio de la causa. Después vienen otras cuestiones que tienen que ver con la cuarentena pero en lo que a mí respecta pretendo que el juicio sea pronto".

¿EN GENERAL LAS DECISIONES DE LAS AUTORIDADES POLICIALES DEPENDEN DEL FALLO FINAL?

“Es una cosa inexplicable que administrativamente, esto tiene que ver con una cuestión de decretos y de reglamentación interna, tengan que extender el principio de inocencia a las cuestiones administrativas. Muchas veces esperan el fallo judicial firme para poder tomar una decisión administrativa, esto qué significa, como en el sistema recursivo argentino es inagotable el tiempo porque después del fallo de primera instancia hay recurso de apelación o casación, según el caso, después de ese recurso hay recurso de inaplicabilidad de la ley ante la Corte de la provincia, después de unos cuantos años el recurso ante la Corte federal, en definitiva policía termina jubilándose antes de que tenga sentencia firme”.