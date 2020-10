Bingo: "Están los protocolos autorizados pero no tenemos ninguna respuesta del gobierno provincial"

Esas fueron las palabras de Agustín Rojo, Gerente Operativo del Bingo Bahía, quien aseguró que "la situación se está poniendo insostenible porque somos 350 familias que estamos a la deriva del cierre del 13 de marzo que nos cerraron la sala". "Lo que proponemos es que nos den la venia para poder tratar de abrir el Bingo, es muy complejo el protocolo que tenemos pero no es difícil para llevarlo a cabo", expresó a CAFEXMEDIO.

“La situación se está poniendo insostenible, somos 350 familias que estamos a la deriva del cierre del 13 de marzo que nos cerraron la sala y, hasta el momento, estamos sin ninguna respuesta. Estamos cobrando un porcentaje mínimo del 35% sobre la empresa y ATP del gobierno y no se sabe hasta cuándo se sostienen estos ingresos", indicó Rojo.

El empleado de la firma local explicó que "no cuenta con sistema online para trabajar a distancia" y afirmó que "no podemos hacer nada porque todo depende de la provincia y estamos muy complicados porque no tenemos respuesta de la parte del gobierno".

"Estamos manifestándonos pacíficamente para tener un diálogo para poder tener una apertura como tienen los demás comercios con protocolos presentados, están todos los protocolos autorizados por Cámara de Bingo y el Ministerio de Salud pero no tenemos respuesta”, remarcó.

USTEDES LO QUE PROPONEN CONCRETAMENTE ES LA REAPERTURA DEL BIGO BAJO DETERMINADO Y ESTRICTO PROTOCOLO.

“Nosotros lo que proponemos es que nos den la venia para poder tratar de abrir el Bingo, es muy complejo el protocolo que tenemos pero no es difícil para llevarlo a cabo con todo respeto y con todas las condiciones que lleva la situación que estamos pasando”.

¿EN EL CASO DE BAHÍA BLANCA LIMITARÍA, POR SUPUESTO, ADEMÁS DE LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE PUEDAN INGRESAR, LA CANTIDAD DE JUEGOS O LUGARES QUE SE PODRÍAN LLEGAR A IMPLEMENTAR?

“El protocolo consiste en empezar con la mitad de la capacidad de gente, tenemos la capacidad por decirte de 1500 personas, de empezar a trabajar con la mitad de la gente con empleados inclusive, tener normativas de dos metros cada máquina, tener personal continuamente haciendo desinfección de máquina, es muy complejo, pero, bueno, no es difícil para llevarlo a cabo”.

¿HAY OTROS DISTRITOS, OTRAS PROVINCIAS, DONDE ESTÁ FUNCIONANDO EL BINGO?

“No. Lo que tenemos entendido es que los 45 bingos de la provincia de Buenos Aires están todos en la misma situación. Tenemos entendido que entre hoy y mañana iba a haber una reunión a nivel gobierno, Cámara de Bingo, se juntaban a ver si se puede resolver algo”.

DENTRO DE LA PROVINCIA ESTO.

“Lo que tenemos entendido es que en otras provincias, en Rawson, en Trelew, hay casinos abiertos. 3 o 4 casinos que pertenecen a Cristóbal López, nosotros no pertenecemos a esa zona, no se puede hacer nada”.

¿AHÍ SÍ ESTÁN ABIERTOS EN ESA ZONA LOS CASINOS?

“Sí, en esa zona están abiertos los casinos”.

350 FAMILIAS ES MUCHA GENTE QUE ESTÁ DEPENDIENDO DE ESTO. ¿ESTÁN AL DÍA CON LOS SUELDOS HOY POR HOY?

“La verdad que la empresa siempre nos dio el apoyo lo que pasa que por un porcentaje de ATP y de sueldos que nos están abonando no llegamos al 35% o 40%. La verdad que eso se hace insostenible porque mucha gente, mucha juventud, que por más que salgan a buscar un trabajo está muy difícil y, la verdad, que ya con este tiempo es insostenible”.

LES ESTÁN PAGANDO SOLAMENTE LO QUE RECIBEN POR PARTE DE NACIÓN, O SEA, ¿EL 35% DEL SUELDO?

“No. Hubo meses de 15% y 25% de empresa aparte del ATP”.

NUNCA SUPERARON EL 50% DEL SUELDO.

“No. Nunca superamos un 40% de sueldo. Somos conscientes, entendemos la situación de la empresa, la empresa está poniendo todo positivo para tratar que esto se abra cuanto antes porque tanto la empresa como los empleados están en una situación muy crítica”.

¿LOS EMPLEADOS TAMBIÉN TENÍAN ALGÚN APORTE ADICIONAL QUE SE LES DABA POR PARTE DE QUIENES JUGABAN?

“No, de eso no hay nada. Años anteriores existía una caja de empleados pero ya no cuenta más con eso. En marzo fue el último sueldo completo que cobramos y a partir de abril ya empezó un porcentaje que pagaba la empresa y con el ATP del gobierno, no es el máximo a veces porque según los salarios que tiene cada persona, bueno, es un porcentaje”, finalizó.