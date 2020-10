Graduado de la UNS será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

El ingeniero electrónico Pedro Querejeta Simbeni egresó en 2019 con promedio 9,31 y estará entre los egresados sobresalientes de las carreras de ingeniería de universidades argentinas que serán reconocidos por la ANI.

El ingeniero electrónico Pedro Querejeta Simbeni será uno de los galardonados con el premio “Ing. Isidoro Marín” que otorga la Academia Nacional de Ingeniería a egresados sobresalientes de las carreras de ingeniería de universidades argentinas. Fue seleccionado tras recibirse con uno de los promedios más altos del 2019.

Pedro es oriundo de Viedma, donde vivió hasta los 18 años cuando vino a cursar a la UNS. Su mamá también estudió ingeniería electrónica en la UNS. Egresó en 2019 con promedio 9.31 y en marzo del corriente fue seleccionado por la empresa INVAP y se radicó en Bariloche. “Nunca me preocupó el promedio, y creo que no es representativo de un estudiante o una persona. Se fue dando. Yo me preocupaba por aprender, y creo fue reflejo de la dedicación”, contó entrevistado por Radio Universidad.

“Desde un principio en la Universidad hice buenos amigos y me sentí acompañado. Participé en varios proyectos universitarios, y el Club Universitario fue fundamental. Siento a la universidad como algo muy propio”, valoró.

El premio que recibirá fue instaurado por la Academia en 1993, busca evidenciar públicamente a aquellos que se han destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación científico-técnica reconocida por su Universidad y por la Academia. “Consideramos especialmente que estos premios sirven de gran estímulo a los jóvenes ingenieros que recién comienzan su carrera profesional, impulsándolos a continuar con el elevado nivel manifestado durante sus estudios”, indicaron desde la institución.

“El premio es un orgullo y una satisfacción muy grande. Me enteré el martes y ni siquiera recibí mi diploma todavía, Es una gran alegría para cerrar la etapa de estudiante”, agregó Pedro. INVAP es una empresa argentina de alta tecnología dedicada al diseño, integración, y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y equipamiento médico y científico. Pedro trabaja haciendo diseño electrónico en el área satelital. “Me siento muy cómodo con el trabajo, es muy buena gente y estoy muy contento”, valoró.

“Una no tiene la bola de cristal, pero siempre pensé en seguir trabajando en Argentina. Al menos hoy en día quiero seguir apostando a aportar lo que se pueda para mejorar las cosas y llevar adelante los proyectos de la empresa, que terminan beneficiando a todo el país”, concluyó.