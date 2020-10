"El problema principal que tiene ABSA hoy es la falta de recurso humano"

Esas fueron las palabras de Andrés De Leo, Senador Provincial de Juntos por el Cambio, al analizar el problema del faltante de agua en nuestra ciudad y la llegada de la temporada estival. "Creo que no es imprescindible una obra de gran escala, con una inversión importante, como se pensó en su momento sino que se necesitan muchas obras estructurales en lo que tiene que ver con la red de distribución", indicó a CAFEXMEDIO.

“Nosotros hace un par de meses, a pedido del gobernador, hemos votado la autorización del avance de un endeudamiento justamente con obras que tienen que ver con la provisión del agua de Bahía Blanca. Hasta ahora no hemos tenido novedades de avances pero creemos que, justamente, es una situación muy delicada y que evidentemente ya empezó a mostrar algunos problemas que pueden agravarse y seguramente se van a ver agravados a medida que avance el periodo estival”, sostuvo De Leo.

El legislador nacido en Indio Rico explicó que, "en su momento, nosotros veníamos de un problema bastante severo de financiamiento de la empresa y se buscó una solución que efectivamente generaba algunos niveles de controversias".

WEl principal problema que hoy se tiene es que el servicio operativo y la cantidad de recurso humano que manifiesta la empresa que le está faltando y falta de financiamiento me parece que no debiera ser esto un argumento lo cual sí puede ser una salida razonable modificar el tema de facturación vinculado a tender hacia un ahorro en materia de la provisión del servicio", remarcó.

El referente de la Coalición Cívica en la región opinó que "el problema más severo que tenemos hoy, en la inmediatez y en la coyuntura, es la falta que manifiesta ABSA de recursos humanos a la hora de atender los problemas que suelen aparecer en forma recurrente respecto de roturas.

"La falta de esa cantidad de cuadrillas necesarias hace que las reparaciones muchas veces se demoren y el agua no esté, pero nosotros entendemos que de alguna manera la empresa tiene que darle respuestas. Se había avanzado bastante en ese tipo de soluciones y también estas obras estructurales que están haciendo falta estaría bueno conocer de parte de la provincia cuáles han sido los avances que han tenido”, expresó.

LO QUE CREO QUE ABSA TIENE QUE TENER UNA SUBDELEGACIÓN EN BAHÍA BLANCA IMPORTANTE, NO PUEDE ESTAR EL PRESIDENTE DE ABSA EN LA PLATA Y NO VENIR CAPAZ QUE EN UN AÑO A NUESTRA CIUDAD A CONOCER LA REALIDAD, TENIENDO UN GERENTE QUE ES UN GERENTE DE CARRERA NO UN GERENTE POLÍTICO. ME PARECE QUE HAY QUE MODIFICAR LA ESTRUCTURA DESDE HACE TIEMPO Y CREO QUE SEGUIMOS SIENDO EL ÚLTIMO OREJÓN DEL TARRO BAHÍA BLANCA EN LO QUE HACE AL TEMA ABSA. CREO QUE NO TOMAMOS DIMENSIÓN Y NOS ACORDAMOS SOLAMENTE CUANDO ESTÁ FALTANDO EL AGUA.

“Coincido en el diagnóstico general y a veces ha habido respuestas en determinados momentos pero evidentemente hemos tenido nuevamente un deterioro que uno puede comprenderlo en el marco de la crisis pero hay una cuestión que es bastante clara es que estamos frente al avance del periodo estival y con otro agravante que tiene que preocuparnos mucho más que probablemente este año sea un año donde muchísimos bahienses por las cuestiones de la pandemia y la situación económica no se tomen vacaciones con lo cual va a haber que extremar todas estas medidas para que justamente entrado diciembre y enero no sea esto un problema de dimensiones mayores”.

De Leo dijo que "es importante que la cantidad de lluvias que vienen sucediendo ya hace un tiempo hace que siempre la principal amenaza que hemos tenido nosotros en Bahía Blanca y en la región que es la faltante de agua no sea hoy una amenaza".

"De alguna manera también me parece que no es imprescindible una obra de gran escala como se pensó en su momento sino que el principal problema que tenemos es que Bahía Blanca necesita muchas obras estructurales en lo que tiene que ver con la red de distribución que tal vez una obra en gran escala con una inversión importante", agregó.

El Senador mencionó que, "la reparación, sin ser uno un especialista, de donde tenemos los problemas más inmediatos, tal vez no sean montos tan grandes ni que esto lleve mucho tiempo pero sí me parece que es fundamental que se cuente con el recurso humano disponible para empezar a hacer las reparaciones inmediatas que muchas veces se pueden hacer de un día para otro y esto hace que el problema que estamos teniendo hoy en algunos barrios no vayan a ocurrir".

"Este pedido y esta autorización que ya cuenta la provincia de Buenos Aires con la Corporación Andina de Financiamiento me parece que estaría bueno saber si se va adelantando porque, reitero, las obras estructurales en su conjunto tal vez sean importantes pero muchas obras que se pueden ir llevando adelante probablemente sean un alivio bastante importante para la provisión del agua coyuntural y los problemas coyunturales que estamos teniendo hoy”, enfatizó.

CUANDO EL GOBIERNO DE VIDAL DETERMINÓ QUE NO SE HAGA LA OBRA DEL ACUEDUCTO DEL RÍO COLORADO DIJO 50 MILLONES VAN A ESTAR DESTINADOS A BAHÍA BLANCA Y ALGO DE LA REGIÓN PORQUE TAMBIÉN INCLUÍA A MÉDANOS. ESAS OBRAS NO COMENZARON, NO SE HICIERON, ESPEREMOS QUE SE HAGAN EN ALGÚN MOMENTO PORQUE LA SITUACIÓN CON LA FALTA DE AGUA ES DESESPERANTE Y ESTA SITUACIÓN QUE SE ESTÁ VIVIENDO EN BAHÍA BLANCA TIENE MUCHOS AÑOS. NO IMPORTA EL PARTIDO POLÍTICO AL CUAL SE PERTENECE.

“Por eso digo en su momento fue muy controversial la decisión de una megaobra del acueducto del Río Colorado tenía un asidero muy fuerte porque los años de sequía sobre fines de la década pasada, es decir, 2007, 2008, 2009 generó un temor muy grande de la falta de aprovisionamiento de agua. Esto hoy no es una amenaza, con lo cual evidentemente las obras que vienen demandándose hace mucho tiempo se hicieron a cuentagotas, no se hicieron en toda la dimensión que se necesitaba y es una demora que en este caso yo coincido con vos no escapa a ningún partido político ni a alguien que haya estado en el gobierno y me parece que en este sentido los bahienses tenemos que estar unidos en un reclamo único justamente para que las obras se hagan definitivamente en Bahía”, finalizó.