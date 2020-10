"Sí ABSA no hace las inversiones necesarias, Bahía va a seguir teniendo problemas con el agua"

Esas fueron las palabras de Adrián Jouglard, Secretario de Gobierno, quien aseguró que "es toda una red que está descompensada, si no hace un sistema de cisternas que permita de alguna manera almacenar agua, para después poder vertirla a ese sector de la red". "La situación para este verano es sumamente preocupante porque muchas personas que, habitualmente vavacionaban fuera de la ciudad, se quedarán en Bahía Blanca", remarcó a CAFEXMEDIO.

“Desde el año pasado estuvimos tratando de ver de qué manera se podía mejorar la prestación del servicio. La realidad es que, si la empresa no hace las inversiones necesarias, Bahía tiene un problema grande en la distribución del agua porque el mayor problema que hay no es tanto la cantidad de metros cúbicos que se procesarían y se potabilizarían por día sino que la red de distribución de Bahía Blanca que es toda una red que está descompensada si no hace un sistema de cisternas que permita de alguna manera almacenar agua para después poder vertirla a ese sector de la red el sistema no va a alcanzar nunca", indicó JouglarD.

El funcionario local explicó que, "particularmente la zona alta, la zona de Palos Verdes y Altos de Bahía, tiene un problema muy grande ahí de distribución que por las diferentes pendientes que tiene la cañería en donde se fluye mucha agua para una pendiente y no llega para proveer a la otra".

"No es el único problema la zona baja de Cerri, Los Chañares, Don Ramiro y Villa Bordeu, es una cola de distribución, es el último lugar a donde llega, es bastante problemático porque cuando empieza a aumentar la temperatura se vacía la red de agua antes de llegar a esos lugares, ahí hay pensado una obra grande de cisterna tanto para Cerri como para la zona de la rotonda de Bosque Alto una cisterna grande para que por pendiente desde esa cisterna nutra toda esa situación. Si no se hace la inversión no lo vamos a poder solucionar en el corto plazo", subrayó.

USTED LO DIJO RECIÉN NO ESTABA EN EL GOBIERNO, ADRIÁN JOUGLAR EN ESE MOMENTO, PERO CUANDO EL GOBIERNO DE VIDAL DESCARTÓ LA OBRA DEL ACUEDUCTO DEL RÍO COLORADO ELLA LE PROMETIÓ A GAY UNA INVERSIÓN DE 50 MILLONES DE DÓLARES PARA ESTA REGIÓN, EN PARTE ERA PARA ESTOS TRABAJOS QUE USTED ESTÁ MENCIONANDO EN ESTE MOMENTO, NINGUNO NI SIQUIERA SE COMENZÓ, ESTE ES EL TEMA. USTED ME HIZO UNA DESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA, AHORA, ¿QUÉ HACEMOS FRENTE A ESO?

“Hoy la situación para este verano es sumamente preocupante porque primero que va a haber mucha gente que en otros momentos tanto en enero como en febrero por ahí abandonaba la ciudad, se tomaba vacaciones, eso disminuía la asistencia de gente en la ciudad, más o menos entre el 20% y el 25% de la población de la ciudad durante los meses sobre todo enero mayormente no se encontraba en la ciudad disminuye el consumo, este año no se prevén esos números, se entiende que mucha gente se va a quedar de vacaciones en la ciudad o va a pasar el tiempo de verano en la ciudad por lo cual va a haber un aumento del consumo".

Jouglard agregó, además, "que mucha gente ha hecho inversiones en piletas y no tiene pozo para el llenado y lo hará con agua de red".

"Uno de los grandes problemas que tiene hoy el servicio de agua es que dejó de ser medido el sistema de agua por lo cual está más relacionado con los metros cuadrados y la valuación fiscal de la vivienda que por los metros cúbicos que realmente consume el frentista y eso hace que no haya cuidado por el consumo”, sostuvo.

UNA LOCURA QUE LO PERMITIÓ TODO EL ARCO POLÍTICO DE BAHÍA BLANCA PORQUE ESO ERA MEDIANTE UN DECRETO DE VIDAL, PARA MÍ CLARAMENTE INCONSTITUCIONAL PORQUE LAS CASA QUE TENÍAN MEDIDOR SE PODÍAN DAR POR MEDICIÓN Y NINGUNO DEL ARCO POLÍTICO NI OFICIALISTAS EN ESE MOMENTO DE JUNTOS POR EL CAMBIO NI LA OPOSICIÓN HICIERON NADA PARA QUE ESO NO OCURRA EN BAHÍA BLANCA. UNA BARBARIDAD LO QUE OCURRIÓ CON ESO PORQUE NOSOTROS DEJAMOS DE PAGAR POR LO QUE CONSUMIMOS Y EMPEZAMOS A PAGAR POR UNA CIRCUNSTANCIA QUE NO NOS COMPETE A NOSOSTROS, ESO LE COMPETE A LA PLATA QUE NO TIENE MEDIDORES NO A BAHÍA BLANCA Y TODO EL ARCO POLÍTICO DE BAHÍA BLANCA LO DEJÓ PASAR ESO.

“En realidad, se universalizó un sistema en base a la excepcionalidad de que hay gente que no tiene colocado medidor porque no había medidores, o por lo que fuera, se universalizó para todo el sistema, entonces se pasó a cobrar en virtud de otros parámetros y no sobre el consumo real, eso genera que no hay un real cuidado sobre el agua y aumenta mucho los consumos y nadie para llenar una pileta hace la inversión de hacer un pozo y llenar la pileta con agua de red”, finalizó.