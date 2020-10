Archivaron una causa contra ex funcionarios locales relacionada con la muerte de Daiana Herlein

La decisión fue anunciada a CAFEXMEDIO por el Fiscal Marcelo Romero Jardín, quien sostuvo que "no había posibilidades de avanzar y que había sido contundente la sentencia de condena de la primera causa que llegó a juicio por la muerte de la joven".

En la causa, nunca fueron citados a declarar el ex secretario de Obras Públicas, Rubén Valerio; el ex subsecretario, Rubén Lascano; y el ex secretario de Gobierno, Martín Laplace.

Tras la elevación a juicio, en el expediente se había aclarado que se abriría una segunda etapa, situación que nunca ocurrió.