"La privatización del servicio de recolección de residuos es una manera de quitare derechos a los trabajadores"

Esas fueron las palabras de Roberto Arcángel, Secretario General del Sindicato de Camioneros de la seccional Bahía Blanca, quien afirmó que significaría, por ejemplo, disminución de personal. El dirigente explicó que, con la propuesta del Municipio, "los trabajadores no cobrarían indemnización y, si esa es la idea de ellos, seguramente se actuará en consecuencia. "El balance de Sapem ambiental es siempre positivo. Se trata de una decisión política nada más", indicó a CAFEXMEDIO.

“Lo que pasa que cuando las cosas se hacen de manera desprolija y eso va a recaer en un problema para los trabajadores. Por supuesto que me preocupa y no están siendo nada claros y la última reunión que tuvimos, que duró muy poquito, me dejaron con más incertidumbres de lo que fui”, sostuvo Arcángel.

El gremialista local dijo que el JEfe de Gabinte le "parece impresentable"y agregó que "lo que plantean, o no tienen ni idea, o realmente son muy malos".

"Cuando plantean una forma de hacer la privatización, quitándoles derechos a los trabajadores, me parece que no tiene ni siquiera la posibilidad de que lo escuche dos minutos, sinceramente”, añadió.

¿USTED ENTIENDE QUE LA PRIVATIZACIÓN LE ESTÁ QUITANDO DERECHOS A LOS TRABAJADORES?

“Cuando ellos plantean que la privatización la van a hacer con una frecuencia 3, la frecuencia 3 significa disminución de personal y él plantea que van a hacer separación en origen, reciclar, pero eso lo están planteando hace más de veinte años que yo estoy en la recolección y nadie se anima a hacerlo. Además lleva un tiempo de concientización hacia la gente, es muy complejo y dónde va a ir ese reciclado. Eso se puede hacer de forma paulatina".

Arcángel explicó que "si lo va a empezar a través de un pliego de licitación, la empresa nueva le va a decir me sobran ochenta personas con esta frecuencia y a ellos no les interesa porque les puedo asegurar que no les importa qué es lo que significa una reducción de frecuencia de recolección y después, cuando se le planteó la indemnización de los trabajadores, dijo que eso no estaba en los planes del municipio".

¿FRECUENCIA 3 SIGNIFICA QUE PASARÍAN TRES VECES POR SEMANA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS?

“Hoy un camión pasa seis veces a la semana, de lunes a sábado o de domingo a viernes. Sería tres veces por semana. El vecino saca la basura todos los días pero, ahora, tendría que sacarla día por medio. Hay vecinos que lo harían y otros que no. Yo hace 28 años que estoy en la recolección y vengo escuchando esto hace un montón de tiempo".

El Secretario General del Sindicato de Camioneros en nuestra ciudad aseguró que "implementar ese tipo de cosas significa también más dinero porque las empresas que vengan, la privatización nunca va a ser más barata que la Sapem".

"Si usted me pregunta yo no estoy en contra ni a favor de una privatización porque no manejo los números del municipio. Si lo planteás que es muy costoso entonces estamos errados. El privado va a ser mucho más oneroso que la que está actual y, si me pregunta por deficiencias, hoy es una empresa que está muy bien, no hay muchos reclamos de la gente, tiene algunas cosas para mejorar supuestamente y, después, económicamente, está bien, es una empresa que el balance da siempre positivo. Es na decisión política esto más que nada”, remarcó.

USTED CREE QUE VA A AFECTAR INDUDABLEMENTE A LOS TRABAJADORES.

“Sí, por supuesto, cosa que no lo vamos a dejar, eso descártelo. Desde ya cuando salgan los pliegos y nosotros no estamos de acuerdo seguramente arbitraremos las medidas gremiales que creamos necesarias".

¿A USTED LE DIJERON POR QUÉ LO VA A PRIVATIZAR?

“No, sinceramente, no. Plantearon en un principio el tema con el Tribunal de Cuentas pero el último chequeo que tuvo el Tribunal de Cuentas con la empresa no le dio ninguna observación. Para mí esto sinceramente es político y nada más porque no quiero decir otras cosas".

USTED HOY HABLÓ MUY BIEN DE LA GESTIÓN ACTUAL, HABLÓ MUY BIEN DE QUE DA UN SUPERÁVIT Y QUE HAY UNA BUENA RELACIÓN POR PARTE DEL GREMIO CON LA ACTUAL GESTIÓN DE SAPEM.

“Sí. Hace unos años que venimos trabajando en conjunto para la mejora de la empresa y creo que se ha visto, o sea, se ha visto en las mejoras de servicios, en la mejora de la empresa y es una empresa que dio un balance positivo, o sea que las cosas no se han hecho mal.”

FRENTE A UNA PANDEMIA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS DONDE EN LA MAYORÍA DE LOS SERVICIOS ESENCIALES HA HABIDO INCONVENIENTES, EN ESTE, YO POR LO MENOS, NO HE ESCUCHADO GRANDES PROBLEMAS QUE HAYAN SIDO DETERMINANTES EN BAHÍA BLANCA CON LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.

“Si usted me dice que la empresa es deficiente, no se levanta la basura, hay problemas, con esta pandemia puede haber una contaminación ambiental, lo que usted quiera, eso no existe, entonces, no tiene una explicación operativa, y económica tampoco por lo menos de parte de la empresa, y porque si usted me dice, no, la quieren hacer más barata, ¿y cómo la van a hacer más barata si la quieren privatizar?”.

EN ESTE SENTIDO YO RECUERDO QUE, SI NO ME EQUIVOCO, GAY LO LLAMÓ A USTED PARA CONTARLE CUÁL ERA LA IDEA DE PRIVATIZAR EL SERVICIO.

“Sí. Gay me dijo en su momento que la iban a privatizar porque tenían un problema con el Tribunal de Cuentas, lisa y llanamente. Suponga que hay que privatizar, está perfecto, privaticemos si quiere porque no se puede sostener de esta forma, pero, bueno, sin sacar derechos a los trabajadores. Si esa es la idea de ellos seguramente la organización actuará en consecuencia”, finalizó.