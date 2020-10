"No hay fecha fijada para la vuelta de las clases presenciales en Bahía Blanca"

Esas fueron las palabras de Claudio Martini, titular de la Jefatura Distrital N° 22 de Educación, quien explicó que "la situación es dinámica e influyen muchas variables como cantidad de camas, ocupación y circulación viral". "En Bahía Blanca, el porcentaje de alumnos con problemas de continuidad pedagógica está muy por debajo al de la media provincial. El Nivel Inicial, por ejemplo, no tiene alumnos sin contacto prácticamente", indicó a CAFEXMEDIO.

“Todos somos conocedores de lo que el Ministro Trotta ha anunciado públicamente, como un semáforo de alta, baja y media circulación viral en función de la realidad de cada distrito. Bahía Blanca los números se vienen sosteniendo y para entrar en una categorización u otra de este semáforo influye muchas variables como cantidad de camas, ocupación, circulación viral y todas estas cuestiones que detalladamente nos va guiando Salud para poder empezar a pensar en una vuelta escalonada de la presencialidad en las aulas", sostuvo Martini.

El profesor local expresó que "estamos hablando inicialmente para los alumnos de sextos años de escuela primaria y secundaria y después hay que ir viendo".

"Siempre estamos hablando de no poner en riesgo ni los alumnos, ni los trabajadores, los colegas docentes, auxiliares y las familias. Se ha hecho mucho esfuerzo, se ha hecho mucho trabajo, han tenido nuestros colegas para sostener la continuidad pedagógica con cada alumno como para precipitar cualquier tipo de decisión", agregó.

"Ninguna decisión va a ser precipitada en función de este semáforo, de lo que jurisdicción aporte, de un protocolo específico que está en análisis de Nación y de la situación epidemiológica de cada distrito. Región 22 va de Patagones a Monte Hermoso así que tenemos Fase 5, 4 y 3 y después de cada institución. No es lo mismo una escuela de 20 alumnos, rural, una escuela pequeña, con una escuela de 1500 alumnos. Vamos a ir paso a paso evaluando cada realidad y cada posibilidad en función de las políticas de cuidado”, remarcó.

¿A USTEDES COMO JEFATURA LES INFORMAN ALGÚN DATO QUE NOSOTROS POR EJEMPLO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS NO CONOCEMOS? PORQUE HABLABAN DE MUNICIPIOS DE MÁS DE 500.000 HABITANTES, DE MUNICIPIOS QUE NO LLEGABAN A ESA CANTIDAD, DÓNDE ESTÁBAMOS ENCUADRADOS NOSOTROS, SI EN REALIDAD DEPENDÍA DE LA AUTORIDAD LOCAL O NO.

“Ese protocolo donde está esa especificidad es lo que está a la espera de la aprobación de Nación. Una vez que esté ese protocolo específico ahí vamos a tener como el detalle de cómo son los pasos intersectoriales entre Salud y Educación en cada municipio para ir haciendo nuestros análisis que también después va a llevar a un análisis más fino por institución. Es muy variada la realidad de cada servicio educativo".

Martini mencionó que, "hoy por hoy, tenemos las definiciones macro del Ministro de Educación de la Nación, algunas precisiones de provincia y se continúa trabajando en la misma línea".

"No es que se piensa distinto ni mucho menos, estamos siempre desde provincia pensando en políticas de cuidado”, añadió.

TODAVÍA NO SE HA DEFINIDO LA VUELTA A CLASE POR LO MENOS EN LO INMEDIATO EN ESTE ÁMBITO.

“No hay fecha. Esto es muy dinámico, es mucha la cantidad de información que se recibe a diario de todo tipo que lleva diferentes análisis”.

TODAVÍA NO HAN BAJADO NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN, NI SIQUIERA A LAS PROVINCIAS, A LAS DISTINTAS DISTRITALES DE EDUCACIÓN PARA SABER CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR.

“Yo también te sumo a que tenemos mucho contexto rural que también allí se verían como favorables las condiciones, escuelas chicas, contexto rural, con poca circulación del virus. Esto lleva de lo macro a lo micro, muchos costes de evaluación para tomar las mejores decisiones que es lo que estamos convencidos o atentos a poder hacer. Seguramente en el camino hay cosas que son mejorables pero sí tomar las mejores decisiones en función del cuidado de la salud de la gente, fundamentalmente, la población en su conjunto y todos nosotros en ello hemos hecho un grandísimo esfuerzo, los docentes un grandísimo esfuerzo, las familias, los alumnos, que es totalmente destacable y valorable como para precipitar alguna situación apresurada”.

¿QUÉ ES ESTA CONVOCATORIA ABIERTA A DOCENTES EN FORMACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO, LAS TRAYECTORIAS Y LA REVINCULACIÓN?

“Los números que tiene la provincia de Buenos Aires habla de un grupo de alumnos que han tenido muy baja continuidad pedagógica y algunos sin continuidad pedagógica. Provincia venía implementando un programa, que son estos docentes que no tuvieron acceso a los actos públicos para cubrir suplencias y provisionalidades por el tema del aislamiento que después a medida que se fueron produciendo los actos públicos virtuales hay docentes que fueron incorporándose a la docencia y aún quedan un grupo de docentes algunos frente a alumnos y otros no que sumado a los alumnos de tercer y cuarto año en los espacios de la práctica van a formar parte".

Martini dijo que "los alumnos es voluntario y hasta hoy se pueden inscribir en el ABC para formar parte del programa ATR que significa acompañamiento trayectoria y revinculación a los cuales por cercanía, a las carreras de los profesorados, pedagógicos".

"Todos los profesorados están incluidos, de ambas gestiones, se va a asignar hasta 6 alumnos que hayan tenido muy poca vinculación pedagógica o nula para que puedan concurrir a ver qué ha pasado o qué factor está condicionando el acceso a la educación de los niños y niñas”, subrayó.

¿QUIÉN DETERMINA LA POSIBILIDAD DE QUE ESA PERSONA CONCURRA EFECTIVAMENTE AL DOMICILIO?

“Los futuros docentes, los futuros colegas de tercer y cuarto año, se inscriben en la página del ABC, se forma una base de datos distrital con todos los estudiantes avanzados que quieren formar parte del Programa ATR, ese listado llega a las jefaturas regionales y distritales donde se les dice la cantidad de inscriptos en el programa”.

¿PUEDE HABER ALGUNA NEGATIVA POR PARTE DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS A RECIBIRLOS POR UNA CUESTIÓN SANITARIA SI SE QUIERE?

“Los que asistan a las visitas van a contar con todos los protocolos, por supuesto, que marca nación y provincia en función del distanciamiento y los barbijos y el alcohol en gel y las provisiones que van a llevar por Consejo Escolar y entendemos que es una acción voluntaria. El Estado se acerca a las familias para tomar estado de situación en realidad de las pocas familias que tenemos en el distrito de Bahía Blanca que tenemos con alguna dificultad para la vinculación pedagógica y ahí se hará un mapa de situación de qué está pasando en cada familia, si bien tenemos los datos, la idea es acercar el Estado a las familias”.

¿EN BAHÍA BLANCA HAY ALGUNA ESTADÍSTICA DE CUÁNTAS PERSONAS NO HAN TENIDO CONTACTO O ESTÁN BAJO ESTA SITUACIÓN DE ESTAR AJENOS TOTALMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO?

“En Bahía Blanca como en toda la provincia, como en todos los distritos, tenemos el seguimiento pormenorizado de la situación que está atravesando cada servicio educativo, cada servicio, cada docente, en cada aula. Tenemos los datos estadísticos los cuales estamos con un número muy por debajo de la media provincial si bien un alumno es importante estamos entendiendo que vamos a llegar con el Programa ATR a mejorar más aún estos números estadísticos que si bien en un papel parecieran muy beneficiosos para nosotros que un alumno no esté vinculado es realmente una preocupación y una gran ocupación”.

¿SE PUEDE DAR ESE NÚMERO? ¿QUÉ CANTIDAD APROXIMADA DE ALUMNOS EN BAHÍA BLANCA ESTÁN PASANDO ESTA SITUACIÓN DE NO TENER CONTACTO PEDAGÓGICO HOY?

“Estamos con unos números muy alentadores. El Nivel Inicial, por ejemplo, no tiene alumnos sin contacto prácticamente. Eso es un número muy interesante. En primaria se eleva un poquito pero es muy pequeño el número, en secundario es un poquito más alto”.

¿EN PRIMARIA DE CUÁNTO HABLAMOS?

“A los números que manejan aquí con la primaria el 0,1% de la matrícula y el secundario un poquito más arriba. Los números que maneja la media provincial y que maneja una matrícula de Bahía Blanca que tiene más de 70.000 alumnos los números, creo que son mejorables y alcanzables con el Programa ATR. Llevamos un seguimiento semanal, un seguimiento diario pero llevamos un corte semanal para saber cómo se han ido moviendo estos números y te puedo anticipar que a nivel distrito y a nivel región los números han ido mejorando, no empeorando y eso es una buena señal”, finalizó.