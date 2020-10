Falleció el actor Hugo Arana: El recuerdo de su amigo bahiense

Ricardo Margo, ex secretario de cultura de la Municipalidad de Bahía Blanca, estableció una relación de amistad personal y familiar, con el reconocido profesional que falleció esta madrugada a los 77 años víctima de Covid.

Domingo triste el de hoy. Porque si bien es cierto que partió de este mundo uno de los actores más queridos por el público argentino, un profesional respetado por sus colegas, un creador de personajes que ya entraron en el imaginario del pueblo; no es menos cierto que se fue de nuestras vidas -de quienes lo tratamos y fuimos sus amigos- una de las personas más entrañables que pudimos haber conocido. Un ser profundo. Seguramente ese don le permitió acceder a los caracteres de los personajes que abordaba. Pero eso en el plano técnico, en lo actoral. Yo quiero referir al humano, a la hondura de su personalidad.

Nos conocimos hace muchos años, cuando hacía con Leyrado, Grandinetti y Solá la obra "Los mosqueteros". De ahí en más fue compartir su vida y su familia. Con Marzenka Novak, su compañera de toda la vida, y su hijo Juan, una digna y esperable herencia de ambos.

Pasamos cumpleaños y encuentros. Decía -en aparente broma- que los actores hacían teatro para poder salir a cenar luego de la función.

Analizaba el mundo con la lupa de la solidaridad y el humanismo.

Allá, por comienzo de los '90, viajé a España por los Torneos Juveniles. Cuando llegué a Madrid lo llamé inmediatamente (Marzenka me había dado un número de celular de allá), era la una de la mañana. Ni bien escuchó mi voz se tomó un taxi y se vino al hotel velozmente, para verme y salir a recorrer la ciudad. Nos fuimos al café Gijón, que él no conocía porque no tenía con quien compartir. Hacía dos meses que estaba grabando una serie muy exitosa, junto a Pajares, y si bien estaba conviviendo en un departamento con "Paco" Hase, salía muy poco y me conto que extrañaba su tierra y sus amigos. Una semana antes había estado con Juan, en Londres, y en un baño le habían robado una cámara fotográfica. No perdonaba que le hubieran arrancado ese pedazo de experiencia compartida con su hijo. Era un niño grande, por eso "jugaba" muy bien a ser actor.

No lograba entender por qué habían dado la noticia de su muerte en -por lo menos- dos oportunidades. No entendía cuál era la razón de esas fake news. Quién podría beneficiarse... Reaccionaba en él lo mismo que Manzi dijo de Discépolo: te duele como propia la cicatriz ajena.

Me quedan fotos y momentos compartidos. Grabaciones de whatsapp con su voz animosa. Con Virginia Lago, con quien tenemos diario contacto, veníamos siguiendo estos últimos días la salud anímica y física de Hugo, concluímos que nos engañó hasta último momento y eso pudo lograrlo porque era un gran actor... fue una manera de homenajearlo y -sabemos- que a él le hubiera gustado.

Más allá de las crónicas, de los recuerdos y los tributos que merecidamente le están haciendo en los medios y en las redes, y descontando que fue un profesional excelente, no me cabe dudas que como persona fue único, íntegro, sensible y extrañable. Esto último a partir de este instante.

Ricardo Margo