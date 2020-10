"En nuestra ciudad, se ha registrado un aumento del 15 % al 20 % de delitos de grooming"

Esas fueron las palabras del Fiscal Rodolfo De Lucía, quien aseguró que "no son números muy altos". "Ese tipo de cifras que tal vez en números totales no son especialmente significativas pero no dejan de representar un aumento del fenómeno”. “Estamos hablando de los casos en los que básicamente se trata de un contacto de una persona mayor de edad con algún menor de 18 años", expresó a CAFEXMEDIO.

“Estamos hablando de los casos en los que básicamente se trata de un contacto de una persona mayor de edad con algún menor de 18 años. En general, las edades son bastante bajas, estamos hablando de nenes y adolescentes, con el fin de cometer alguna clase de atentado contra la integridad sexual, ya sea lo que sería lo más grave que es pactar alguna clase de encuentro o exigirles producción de fotografías de ellos mismos desnudos", sostuvo De Lucía.

El funcionario local explicó que "esta pandemia con todos y, obviamente también los más chicos conectados de una manera permanente a las redes, se ha traducido en algunas cifras de aumento de esta clase de delitos".

"En algunos se ha notado notablemente, como por ejemplo en las estafas a través de internet y también se ha traducido en algunas cifras de aumento en estos delitos de grooming básicamente, en algunos lugares más notablemente, no tanto en nuestra ciudad", agregó.

"También ha habido un número de aumento, que es un número en porcentaje, es a veces difícil de determinarlo porque hay muchas causas que se inician como grooming y no son exactamente ese delito pero advertíamos algunas cifras del orden del 15% al 20% de aumento respecto del año anterior que en el caso de Bahía Blanca, siendo números que no son muy altos, por ejemplo, estamos hablando tal vez de que en un año en vez de 50 vamos a tener 60 casos. Ese tipo de cifras que tal vez en números totales no son especialmente significativas pero no dejan de representar un aumento del fenómeno”, remarcó.

¿CUÁLES SON LOS CASOS MÁS HABITUALES DE GROOMING?

“Normalmente arrancan de dos maneras los casos. E más normal que los papás, en general las mamás, revisando el celular encuentren de golpe mensajes con alguien desconocido, muchas veces mensajes un poco subidos de tono o directamente cuestiones totalmente inapropiadas en diálogo con un joven, con un menor, por personas desconocidas".

De Lucíaa aseguró que "los chicos están más alertados sobre lo que puede pasar en las redes" y mencionó que "las redes en las que más ocurre esto es a través de WhatsApp, Facebook o el sistema de mensajería de Messenger o de Instagram y, después, en una proporción menor, a través de otras redes sociales que a veces sirven como contacto, es decir, de la forma en la que se conoce el chico con el autor del delito y después continúan el diálogo a través de las redes sociales más habituales".

"Hay redes muy específicas que tienen que ver con dibujitos animados o animé japonés y que es una red no tan conocida y a través de ahí se hace el contacto, por ejemplo y luego continúan un diálogo a través de canales más comunes como WhatsApp. Esta es la forma en la que generalmente estamos detectando que se inician los contactos o los diálogos con los chicos”, subrayó.

¿HAY PREMINENCIA POR SER VARONES O MUJERES? ¿TIENEN ALGÚN TIPO DE ESTADÍSTICA EN ESTE SENTIDO?

“Sí, en el caso de víctimas se da un poco más en el caso de nenas, de mujeres, pero es poco, es decir, es bastante parejo la proporción de sexos en cuanto a las víctimas y el promedio de edad también de las víctimas es bastante bajo. Es un promedio que ronda los 11 o 12 años. Tenemos casos de más grandes, de 16 y, también, de chicos de 8 o 9, años, que no son tan pocos esos casos que tenemos. El número un poco de edad nos da un número bastante bajo y, por eso, es lo que también nos genera bastante preocupación en cuanto a este fenómeno porque, justamente, ataca a los más chicos básicamente".

De Lucía comentó que "lo que tiene por un lado de bueno es que es un delito prevenible de alguna manera, depende mucho de la difusión y del conocimiento y de que los papás estén siempre enterados de que todo esto ocurre".

"Lo más beneficioso es tener un diálogo de confianza con los hijos, en los que ellos se sientan que pueden hablar con los papás si algo de esto les pasa”, aseveró.

EL TEMA ES QUE LÓGICAMENTE TODOS AQUELLOS QUE TENEMOS HIJOS ADOLESCENTES SE COMPLICA PORQUE, BUENO, EL ADOLESCENTE, TODOS LO FUIMOS Y FUIMOS REACIOS MUCHAS VECES EN CREER QUE LAS SABÍAMOS TODAS Y QUE ESTÁBAMOS LIBRADOS DE CUALQUIERA DE ESTOS HECHOS Y YO A VECES LO CONVERSO CON LA GENTE DE CIBERSEGURA, CON ROMINA CAVALLO, CON ROMINA PIRES, QUE ESTÁN TRABAJANDO HACE TIEMPO CON EL TEMA GROOMING, Y PRECISAMENTE LOS PADRES LES MANIFIESTAN ESTO, ESTA DIFICULTAD QUE TIENEN Y SIEMPRE DICEN TRATÁ DE NO IR A BUSCARLE EN EL TELÉFONO LAS COSAS AL CHICO SINO DE HABLARLE, DE EXPLICARLE, DE CONTARLE, Y ESTE ES UNO DE LOS EJES QUE MANIFIESTAN. ¿EL GROOMING ESTÁ SIEMPRE ASOCIADO A UNA INTENCIONALIDAD SEXUAL?

“Los fenómenos de contactos a través de las redes sociales son muchos y no todos ellos están definidos por la ley como un delito. Por ejemplo, conductas que son bastante dañinas para los chicos como el ciberbullying y no tienen una definición legal como delito más allá de que en algunos casos hay avances para tipificar algunas de estas conductas".

El fiscal comentó que "en el caso del grooming específicamente lo que prevé el artículo 131 del Código Penal es el contacto a través de un medio electrónico con un menor de edad con la finalidad concreta de cometer un delito contra la integridad sexual".

"Hay varios otros delitos que están incluidos en los delitos contra la integridad sexual como la corrupción de menores o la pornografía infantil que también son delitos contra la integridad de los menores, contra la integridad sexual y que el contacto con los chicos para este propósito también puede ser suficiente para que nosotros lo consideremos un caso de grooming y, de hecho, es un poco las líneas en las que estamos trabajando", agregó.

"Es común, por ejemplo, que a los chicos los presionen o los amenacen, o directamente es una especie de coacción para que le envíen fotografías o videos desnudos. Esto de alguna manera queda como un poco asociado también a la distribución de material pornográfico, es decir, en realidad, material de abuso sexual infantil, y esto también es un poco un fenómeno que está bastante asociado a los casos de grooming", manifestó.

Para finalizar, aseguró que "el grooming es un delito que tiene una gran cifra negra porque es un delito subdenunciado, es decir, hay menos denuncia de lo que realmente ocurre o porque nunca se sabe que el delito ocurrió porque el nene nunca contó, el teléfono nunca se lo encontró la mamá y nunca se supo que el nene fue víctima de un caso de grooming".

"En el caso del grooming uno nunca sabe exactamente qué parte atribuirle a que están ocurriendo más casos y qué parte atribuirle a que se está denunciando más porque hay más conocimiento de que esto pasa. Hay una tarea muy interesante que se está realizando desde el observatorio de redes sociales que funciona en el Concejo Deliberante, algo que surgió desde la época del caso de Micaela".

"Creemos que efectivamente hay un aumento de los casos pero también hay una enorme visibilización por suerte del fenómeno que hace que los casos se denuncien más. Es un fenómeno complejo de analizar. El delito de grooming básicamente tiene pocos años de tipificación en el Código Penal y no es que la conducta del groomer no existía antes de que estuviera el delito en el Código Penal, simplemente no era un delito. Bahía Blanca que fue un lugar golpeado especialmente por este delito también tiene una sensibilidad particular y una difusión grande de este tema por suerte, ojalá haga que estemos más protegidos y todos con los ojos más abiertos para este fenómeno”, sentenció.