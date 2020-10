"Cuando hablan el Secretario de Salud y el Intendente, lo único que hacen es generar preocupación"

Esas fueron las palabras de Luis Calderaro, concejal del Frente de Todos, al referirse al trabajo que lleva a cabo el Ejecutivo en el marco de la pandemia. "Le estamos pidiendo al Ejecutivo es que aborde la pandemia de otra manera”, indicó a CAFEXMEDIO. Con respecto a la situación de los gastronómicos, el edil comentó que "el Concejo Deliberante no es el ámbito para tratar una habilitación porque no tenemos esa potestad".

“No acompañamos el proyecto del oficialismo relacionado con la posibilidad de darle apertura a los locales gastronómicos porque el Concejo Deliberante no tiene dentro de sus atribuciones la potestad de habilitar una actividad. Lo peor que pueden hacer las autoridades políticas es decir cosas que no son ciertas", sostuvo Calderaro.

El concejal del FDT explicó que "en el ámbito del Concejo se creó una comisión de reactivación que en el marco de una situación, otro contexto, que había entre 8, 10 o 15 casos, analizaba la posibilidad o viabilidad de que determinadas actividades se puedan habilitar y recomendaba o sugería al Intendente para que a través de un decreto municipal pueda hacer autorizaciones precarias mediante decreto".

"Estuvimos trabajando en un proyecto de ordenanza acercado por el oficialismo en el cual se intentaba crear un programa de espacios gastronómicos en el espacio público para poder encontrar otros ámbitos para que puedan trabajar obviamente considerando que los salones y lugares cerrados hoy no pueden funcionar pero lo que nosotros decíamos es que no podemos no cumplir con la norma y, en este caso, hay un decreto de necesidad y urgencia del orden nacional que tiene fuerza de ley y hay un decreto reglamentario de la provincia de Buenos Aires donde ubica a Bahía Blanca en una situación de dificultad debido a la cantidad de contagios y a la situación por la que está atravesando el sistema sanitario", remarcó.

Calderaro recordó que "hace 15 días cuando el Intendente junto a todas las autoridades sanitarias hablaba de la gravedad por la que estaba atravesando el sistema y nosotros por supuesto compartíamos, en realidad, lo que pasó de 15 días a esta parte es que los casos no pararon de aumentar, tuvimos el pico de 176".

"La única manera posible y sustentable para que puedan regresar las actividades no solo las gastronómicas sino un montón de otras actividades que han visto suspendida o menguado su trabajo u otras que todavía no han podido arrancar desde el día uno de la pandemia es que nosotros oxigenemos el sistema, que se baje la circulación social, que bajen los contagios y para eso hay que gestionar de otra manera la pandemia", subrayó.

El edil local mencionó que "cuando uno escucha fundamentalmente al Secretario de Salud hablar de las cosas que habla lo único que genera es preocupación cuando en realidad debería llevar tranquilidad, como también el Intendente".

"Plantear de que todos estamos contagiados hasta que se demuestre lo contrario, que nuestros niños están prisioneros y que hay que liberarlos, los intentos de suicidio y de depresión que va a haber pospandemia cuando en realidad en casi 200 días no nos ha podido explicar cómo va a trabajar en la gestión cotidiana de la pandemia ya sea coordinando mejor desde el punto de vista epidemiológico la situación, dándole otra función a las UCMAS, detectando más, territorializando la detección", añadió.

"Las camas por sí solas son un mueble el tema es cómo se las dota de equipamiento y de personal humano fundamentalmente. El Concejo Deliberante, por supuesto, con nuestro acompañamiento que en el día de ayer volvimos a acompañar la emergencia económica le ha dado todas las herramientas para que el ejecutivo municipal cuente con la reasignación y los recursos a disposición para poder mejorar sustancialmente la capacidad de respuesta del sistema”, expresó.

¿CUÁL ES LA OXIGENACIÓN Y QUÉ SERÍA ADMINISTRAR DE OTRA MANERA?

“Parecería que se cree más en la teoría de rebaño que en la capacidad estatal de intervenir y si no quieren escuchar a la política, en particular, a la oposición, escuchen a los médicos que son los que ponen el cuerpo el alma y el corazón día a día para cuidar nuestra salud. ¿Qué podrían hacer? Las UCMAS no han encontrado una utilidad. Como están son solamente hotelería y no utilizadas. Ahora, si esas UCMAS se las dotara de algunas prestaciones más para que tal vez a las internaciones más leves se pudieran llevar a esos lugares y también se generaría espacio".

Calderaro sostuvo que "la detección, fundamentalmente, tratar de territorializarla, de aumentar la capacidad de testeos, de ponernos un paso adelante del virus y no mirarlo desde atrás, nos parece que serían cuestiones muy importantes".

"Uno por un lado escucha al Secretario de Gobierno que dice volvamos a Fase 1, otro dice, no, hagamos una Fase 3 ampliada. La verdad que me parece que lo primero que necesitamos es que el oficialismo diga qué quiere hacer y cómo quiere trabajar en la pandemia y en la medida que trabajemos bien en la pandemia vamos a poder darle certeza o certidumbre a que las actividades puedan ir regresando y se recupere la vida social tal vez no como el día anterior a la pandemia", enfatizó.

LO QUE USTEDES LES DICEN A LOS COMERCIANTES GASTRONÓMICOS ES ENTIENDO LA SITUACIÓN QUE ESTÁN PADECIENDO PERO HOY NO CONSIDERAMOS QUE SEA APROPIADO QUE ESTÉN ABIERTOS POR LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO.

“Es que con este nivel de contagio que tenemos y que se está sosteniendo y con el sistema, no se quiere utilizar la palabra saturación con el sistema de estrés que ahora se utiliza, estrés del sistema sanitario. No nos queda otra mientras no tengamos vacuna que bajar la circulación social".

USTEDES LO QUE LE DICEN A LOS GASTRONÓMICOS ES NO ESTAMOS DE ACUERDO CON QUE ABRAN PORQUE NO PODEMOS BAJAR LA CIRCULACIÓN SOCIAL.

“Nosotros a los gastronómicos lo único que les dijimos es que el Concejo Deliberante no es el ámbito para tratar una habilitación porque no tenemos esa potestad y lo que le estamos pidiendo al Ejecutivo es que aborde la pandemia de otra manera. No se puede ser Roberto Carlos gestionando y tener un millón de amigos y quedar bien con todos. La verdad que gobernar es tomar decisiones y a veces se pagan costos.”

HASTA EL MOMENTO, Y VOS LO ACLARASTE, LO QUE SE HABÍA CONFORMADO ERA UNA COMISIÓN QUE HACÍA LAS VECES DE SUGERENCIAS, DE ANÁLISIS, QUE NO ERA UN HECHO VINCULANTE PERO QUE SUGERÍA AL INTENDENTE SI ESTABA DE ACUERDO O NO CON LA HABILITACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA MÁS ALLÁ DE LA FASE EN LA CUAL SE ESTABA.

“Y algunas actividades directamente el Intendente por fuera de la comisión decidió la apertura. Por caso, el básquet, el vóley, el rugby, inclusive también con la apertura de los patios de comida".

ESO ES LO QUE FUNCIONABA HASTA EL MOMENTO Y QUE EL CONCEJO DELIBERANTE CON LA INTEGRACIÓN DEL BLOQUE PERONISTA LO LLEVÓ ADELANTE. HOY LO QUE DICEN ES NOSOTROS NO TENEMOS PODER PARA LLEVAR ADELANTE LA HABILITACIÓN, ES HORA DE QUE EL INTENDENTE TOME LA DECISIÓN DE HACERLO, SI ESTÁ DE ACUERDO QUE HABILITE Y SI NO ESTÁ DE ACUERDO QUE NO HABILITE AL COMERCIO GASTRONÓMICO.

“Nosotros siempre pensamos que el Concejo Deliberante no es el ámbito para determinar la habilitación de una actividad aunque estuvimos de acuerdo con crear una comisión que integra también la universidad para poder analizar y hacer las recomendaciones correspondientes”.

¿HOY EL BLOQUE DE CONCEJALES PERONISTAS, MÁS ALLÁ DE QUE NO TIENE EL PODER DE HACERLO, ESTÁ DE ACUERDO O NO ESTÁ DE ACUERDO CON QUE SE ABRAN LOS COMERCIOS GASTRONÓMICOS EN BAHÍA BLANCA?

“Nosotros con lo que estamos de acuerdo es con el cumplimiento de las normas y de las leyes y, en este momento, estamos en una fase por una situación de complejidad por la que está atravesando nuestra ciudad con lo cual, cuando se fomenta el no cumplimiento de las normas o la inconstitucionalidad de las mismas, después es muy difícil hacer valer la autoridad política y hay que tener muchísimo cuidado con eso porque puede ser un boomerang".

Calderaro reiteró que "lo que decimos es hay que cumplir las normas y, hoy, estamos en una situación de complejidad con un promedio de 118 casos por día".

"Hoy en el Hospital Municipal quedaba una cama de Covid, ayer quedaban 4 de Covid en toda la ciudad. Son situaciones de muchísima sensibilidad y no queremos que en nuestra ciudad estén las fotos que hemos visto en otras latitudes del planeta. La única manera que tenemos que hacer no es fomentando las libertades y que cada uno haga lo que quiera porque uno no es libre en soledad, uno es libre con el otro y hay que rescatar el sentido de comunidad y el sentido de comunidad no es economía o salud, incluye ambas y lo que tenemos que hacer mientras no tengamos vacuna es distanciamiento social, si no sos trabajadora o trabajador esencial tratá de quedarte en tu casa, usá el tapaboca, lavate las manos, porque no tenemos otra”, aseveró.

“Con este nivel de contagios y con esta situación del sistema en la que se encuentra no tenemos la certeza que a partir del 11 de octubre podamos recuperar de fase y no seguir en el momento que estamos pero de sobre eso no se quiere trabajar. ¿Qué estamos haciendo para que a partir del 12 de octubre recuperemos y no sigamos retrocediendo?. Esa es la pregunta y esa pregunta hay que hacérsela a quien está sentado en Alsina 65”, añadió.

USTEDES SON 24 CONCEJALES, LOS CONCEJALES SON REPRESENTANTES DE LA CIUDAD.

“Creo que la definición se la tenemos que pedir al oficialismo. Dentro de la propuesta que había acercado el oficialismo y que nosotros fuimos enriqueciendo había varias alternativas para trabajar y hacer, ahora, lo tenemos que hacer en el marco de la ley. Nosotros queremos que cuando vuelvan las actividades lo hagan de manera estable y no que vivamos de marchas y contramarchas. La capacidad estatal tiene que anticiparse a eso y la única manera de anticiparse a eso es trabajar, gestionar. Nosotros estamos dispuestos todos los días a laburar por eso".

¿EL MUNICIPIO TIENE PODER PARA CLAUSURAR UNA ACTIVIDAD QUE NO ESTÁ AUTORIZADA O NO?

“Absolutamente que sí. La fiscalización habla tanto de las jurisdicciones provinciales como locales, entonces, las instancias de control y fiscalización del municipio bien pueden salir a controlar que las normas sean cumplidas en el ámbito de nuestra ciudad”, finalizó.