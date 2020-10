"Hay una intencionalidad de sacarnos del medio con argumentos que años anteriores nunca fueron un impedimento"

Esas fueron las palabras de Santiago Boughen, titular de la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud de Bahía Blanca, al referirse a la falta de representación en la reunión paritaria por "no tener tener personería jurídica". "Eso no impidió nunca que participemos de las paritarias en los últimos 15 años y el Sindicato nunca tuvo una oposición a eso, de hecho, fuimos invitados por ellos, hasta, es más, nosotros presidimos las paritarias", remarcó a CAFEXMEDIO.

“La semana pasada comenzaban las paritarias que nosotros venimos solicitando desde hace ya unos meses por razones obvias y conocidas por todos y el sindicato con el planteo administrativo de que la Asociación de Profesionales no tiene una personería gremial se opuso a participar de las mismas. En realidad, la Asociación de Profesionales tiene una inspección gremial simple desde hace muchos años, 2007 creo y en el 2011 se constituyó la filial Bahía Blanca y la CICOP que es la

representación provincial de los profesionales de la salud", sostuvo Boughen.

El profesional local explicó que "desde entonces nosotros, con el aval de CICOP, hemos mantenido la actividad gremial y, sin embargo, sin perjuicio de eso, siempre estuvimos presentes y participamos de las paritarias desde el año 2005 con lo cual el sindicato no se opuso nunca".

"Es verdad que nosotros no tenemos al día de hoy la inscripción gremial actualizada porque al estar representados por CICOP nos manejábamos con esa relación gremial", agregó.

"Nosotros podemos actualizar esa inscripción gremial como asociación profesional a nivel municipal para cumplimentar lo que plantea el sindicato. Lo que nos llama la atención es que eso no impidió nunca que participemos de las paritarias en los últimos 15 años y el Sindicato nunca tuvo una oposición a eso, de hecho, fuimos invitados por ellos, hasta, es más, nosotros presidimos las paritarias no recuerdo si en el 2018 o en el 2017, con lo cual lo llamativo es el cambio de aceptación del sindicato en nuestra participación", remarcó.

Boughen admitió que "no están errados en los términos administrativos porque la representación gremial de la CICOP que es provincial no cumple con la normativa del convenio colectivo de trabajo que ellos plantean y, en ese punto, nosotros tendremos que actualizar la inscripción gremial como ellos plantean".

"Esto nosotros ya lo veníamos haciendo y estamos esperando ya hace un tiempo un dictamen del Ministerio de Trabajo para que nos instruya en actualizar esa inscripción gremial, para actualizar las actas y la comisión directiva que no se actualiza desde el 2011 cuando nos afiliamos a CICOP", subrayó.

"Es una cuestión administrativa. Nosotros reconocemos esa deficiencia administrativa pero lo que nos llama la atención es que eso es importante hoy en el medio de una pandemia donde el personal profesional de la salud está en la primera línea de batalla y que nos saquen del medio de la discusión de las necesidades del trabajador es muy llamativo cuando el sindicato se supone tiene que entender que nosotros hoy en día representamos a los empleados municipales con mayor exposición y mayor recurso crítico necesario para enfrentar esta urgencia", enfatizó.

Boughen dijo que "no entendemos muy bien por qué nos sacan del medio, sí reconocemos las cuestiones administrativas".

"En la actividad de paritarias municipales el requisito está y nosotros lo dejamos de cumplir en ese momento pero eso no impidió que participemos como parte del sindicato, hasta invitados por ellos en algún momento. Es un cambio político de parte de la comisión directiva del sindicato, ellos entienden que no quieren que participemos más con ellos en las paritarias, tendremos que aceptar ese reclamo administrativo y estamos esperando las instrucciones del Ministerio de Trabajo para ponernos al día", manifestó.

"Nos preocupa más que haya una intencionalidad de sacarnos del medio con este argumento que nunca fue un impedimento en años anteriores, ellos mismos nos han invitado y fuimos presidentes de las paritarias propuestos por el propio Miguel Agüero hace dos años”, marcó.

¿POR QUÉ UNA CARTA DOCUMENTO?

“La carta documento no nos llegó a la Asociación. La vimos publicada pero no nos llegó a la Asociación de Profesionales. Eso parece algo más mediático que otra cosa”.

MÁS ALLÁ DE ESTA SITUACIÓN ¿ESTÁN EN DIÁLOGO CON EL SINDICATO O SE HA CORTADO DEFINITIVAMENTE EL DIÁLOGO?

“No lo tenemos el diálogo pero es el próximo paso. No le vemos mucho sentido a esta disputa, me parece que hay cosas más importantes y esto administrativo si bien es real nunca fue un impedimento para que el Ejecutivo escuche las necesidades de los profesionales y nos dé el lugar. Siempre se ha mostrado abierto el Ejecutivo a nuestras cuestiones puntuales de la Asociación de Profesionales pero por ahí no son siempre las mismas que las del sindicato que representa a mucha más gente con un espectro mucho más amplio de necesidades".

Boughen expresó que "nosotros haremos lo nuestro desde lo administrativo pero para tratar de cumplir con lo jurídico".

"Insisto, nunca fue un impedimento sentarnos en la mesa como parte de la gente que participaba en las paritarias representando a los profesionales de la salud junto con el sindicato y este año las cosas cambiaron”, agregó.

¿SE SIENTEN REPRESENTADOS POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES O NO?

“No. A ver, los profesionales de la salud tenemos una representación que es la Aasociación de Profesionales. Si vos me preguntás administrativamente en término de paritarias todos los convenios o los acuerdos afectan por defecto a los profesionales de la salud porque estamos dentro del mismo convenio colectivo aunque tenemos una ley de carrera profesional propia pero lo que no está en esa carrera entra en el convenio colectivo y el convenio colectivo es el acuerdo que hace el sindicato, o sea, en términos administrativos, ellos nos representan pero en términos de reclamo de necesidades hace muchos años que la asociación es la que representa a los profesionales por el tipo de necesidades y circunstancias que difieren de un empleado, por ejemplo, que puede trabajar en el sistema de recolección de residuos".

"El espectro del sindicato es muy amplio y hace muchos años que la asociación trabaja sobre las necesidades puntuales de los profesionales de la salud, médicos, enfermeros, kinesiólogos, lo que sea. La representación es de la Asociación de Profesionales, no del sindicato”, finalizó.