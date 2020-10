"La Asociación de Profesionales no participó de las paritarias porque no tiene personería jurídica"

Así lo aseguró Pablo Hernández, subsecretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales, al referirse a la primera reunión mantenida con el Municipio. "El municipio nos informa que la Asociación de Profesionales no había podido legitimar esta representación. La Ley 14656 en su artículo 52 dice que los representantes sindicales deben acreditar personería jurídica y deben acreditar tener el 10% de los afiliados puros", indicó a CAFEXMEDIO.

“Antes de ayer habíamos tenido la primera reunión que costó muchísimo poder iniciar porque tuvimos inconvenientes desde el punto de vista formal, ya que cuando ingresamos al recinto de paritarias ustedes saben que era una paritaria muy especial ya que acontecía que obedecía a un cambio de autoridades porque el expresidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini, pasaba a integrar como paritario, el concejal Walter Larrea debutaba también como paritario, cambiaban las autoridades en general, nosotros debutábamos con una mujer paritaria", sostuvo Hernández.

El dirigente gremial explicó que "por una cuestión de orden administrativo desde el sindicato solicitamos que en el expediente que acontece y que existe para que todas las autoridades acrediten y presenten las credenciales tendientes a demostrar que están todos legitimados para sentarse en paritaria".

"Se nos comunica que la Asociación de Profesionales no había podido presentar esas acreditaciones, en el caso de las asociaciones sindicales nosotros estamos regulados por distintas normas", añadió.

¿ESO FUE POR UNA SITUACIÓN QUE TENÍA QUE VER CON EL PROPIO MUNICIPIO O ERA UNA SITUACIÓN QUE EXCEDÍA A ESTE MUNICIPIO EN PARTICULAR?

“Eso es una cuestión que nosotros solicitamos y que el municipio debe controlar y que el municipio nos informa que la Asociación de Profesionales no había podido

legitimar esta representación. La Ley 14656 en su artículo 52 dice que los representantes sindicales deben acreditar personería jurídica y deben acreditar tener el 10%

de los afiliados puros. Eso es lo que la Asociación de Profesionales no pudo acreditar, para el Ministerio de Trabajo esta asociación sindical no existe, no tiene

personería jurídica".

Hernández comentó que "después sucedió que nosotros no podemos entender que su página de Facebook, que a través de sus redes sociales, la Asociación Sindical culpa al sindicato porque sucedió lo que te estaba contando".

"Nosotros cuando ingresamos al recinto donde supuestamente se iba a conformar la paritaria, la verdad que ingresamos con nuestros paritarios y observamos que la Asociación de Profesionales está sentada. Simplemente lo que hacemos es dirigirnos a Secretaría Privada a preguntarle al Ejecutivo si ese era el lugar donde iba a funcionar paritarias, el Ejecutivo nos dice que no, que no puede ser ese el recinto porque la Asociación de Profesionales estaba notificada de que no podía presentarse a paritarias".

"Respetuosamente, le decimos al Ejecutivo nosotros vamos a estar en este lugar comuníquenos dónde es paritarias porque evidentemente ese no es el lugar”, agregó.

EL SINDICATO MUNICIPAL, ME PARECE A MÍ, ENGLOBA A TODOS LOS MUNICIPALES CON LO CUAL ¿POR QUÉ LA IDEA ES QUE HAYA OTRA ASOCIACIÓN, U OTRA ENTIDAD, U OTRO ORGANISMO QUE

TAMBIÉN REPRESENTE EN ESTE CASO A LOS PROFESIONALES?

“Hay una Asociación de Profesionales que está adherida a CICOP que nuclea realmente a un número muy ínfimo, muy menor, de profesionales, sobre todo de médicos y unos muy pocos enfermeros que están adheridos. Lo que decimos que estén en regla, que se inscriban, por una cuestión de cortesía, que nosotros siempre hemos tenido, nosotros los invitamos durante años a que se sienten con nosotros pero durante todo ese tiempo de gracia, que fueron como diez u once años, nosotros les estuvimos diciendo en forma privada".

Hernández aseguró que "hasta hace unas 48 hs se les dijo que regularicen los papeles y también Miguel Agüero les pidió no hagan pública esta situación porque ustedes no van a quedar bien delante de sus afiliados ventilando que no tienen los papeles en regla".

“Esto es como estar durante muchos años en un terreno usurpado y cuando llega la autoridad y te dice, che, ¿me mostrás los papeles?, y pero yo no tengo papeles pero

está todo bien, pero si yo acá levanté esta parecita, planté el árbol, y si yo acá no molesto a nadie, y, no, pero tus vecinos, pagaron, escrituraron, y pero yo no

molesto a nadie, y pero esto lo tenés que pagar, lo tenés que regularizar. Esto es lo mismo. Vos no te tenés que enojar con los vecinos", manifestó.

¿ESA REUNIÓN COMENZÓ SIN LA PARTICIPACIÓN DE ESE SECTOR?

“Sí, por supuesto. Empezó como tiene que empezar con aquellos integrantes que pudimos justificar de manera legal, legitimada, los que podemos sentarnos en la mesa, los que tenemos los papeles en regla. Comenzó mucho más tarde pero con todos aquellos integrantes que pudimos justificar de manera legal que estamos formalmente oficializados como para sentarnos".

Hernández mencionó que "las paritarias, más allá de los números, también tiene que ver con un montón de factores y de peticiones, como la calidad en el desempeño

de los trabajadores, cuestiones de infraestructura, mejoras en los ámbitos de trabajo pero, fundamentalmente, tiene que ver con una petición de carácter puntual".

"Nuestra petición no es caprichosa, tiene que ver con un pedido que venimos haciendo hace tres años y es no perder con la inflación. Lo que hicimos fue pedir el índice que surge del promedio entre el INDEC y el CREEBBA, entre enero y agosto, sumando esos dos promedios y dividiéndolos por dos surge que es un 17.6, aproximadamente, así que ese fue el pedido del sindicato. Queremos terminar el año no perdiendo con la inflación", remarcó.

¿SE HABLÓ DEL TEMA EMPLEADOS MUNICIPALES, PANDEMIA?

“Se habló de todo. Se habló de lo difícil de la situación, de todo el esfuerzo que habían hecho los trabajadores municipales, del acompañamiento, la paciencia que habían tenido, del tiempo de gracia que se le había dado al Ejecutivo para esperar desde el mes de marzo hasta ahora que no nos habíamos sentado a hablar de recomposición salarial, Lo importante es que estamos en diálogo, que hay un entendimiento, que hay ganas de llegar a un consenso, que se entiende el esfuerzo que está haciendo este Ejecutivo para sanear esta crisis y esta pandemia. Lo importante es no cortar el diálogo, que tenemos nueva fecha de paritarias para el martes a las seis de la tarde y, en este camino y mientras exista una mesa de diálogo, creo que es el camino que tenemos que seguir", finalizó.