Coalición Cívica emitió un duro comunicado contra Región Sanitaria por la información del Covid

Aseguran que las autoridades están haciendo una "operación mediática", para generar miedo entre los habitantes de Bahía Blanca.

A través de un comunicado emitido en redes sociales indicaron":

"La Provincia debe dar explicaciones: ¿Quieren condenar y atemorizar a los Bahienses por estar en desacuerdo con los caprichos del gobierno provincial?.

La Mesa Ejecutiva de la Coalición Cívica ARI Bahía Blanca hace saber a los vecinos del partido de Bahía Blanca que hoy, en una operación mediática, desde Zona Sanitaria I se afirmo en distintos medios periodísticos de nuestra ciudad que “se derivaron pacientes de Bahía a otras ciudades”, “el mensaje es que estamos a punto de colapsar si es que ya no lo hicimos”. La respuesta es no.

Lo que se busca es instalar el miedo en nuestro distrito para justificar un retroceso de fase que no es en detrimento de un gobierno ni en beneficio de la salud, es en perjuicio de nuestros vecinos que ya no resisten más las penurias de la cuarentena eterna: 11.000 desempleados y 7.000 vecinos sub-ocupados, aumento de la pobreza y un futuro que no auspicia que estas cifras se reviertan.

No es casualidad que esto pase cuando los comerciantes de nuestra ciudad como así también los representantes de las demás actividades que se habilitaron en fase tres y en total defensa de su derecho a trabajar piden de manera desesperada y al límite de sus posibilidades volver a abrir sus puertas cumpliendo con los protocolos correspondientes, a pesar de la negativa del Gobierno Provincial de escuchar los pedidos del intendente Héctor Gay.

Estamos realmente preocupados por la manera en que el gobierno del Frente de Todos maneja la información. Es evidente que existe manipulación e intencionalidad política a la hora de emitir informes y publicar datos y estadísticas. El municipio de Bahía Banca diariamente y de manera clara publica toda la información respecto del Covid - 19 y la pone a disposición de los vecinos con el fin de brindar certidumbre.

Esto no sucede en la provincia de Buenos Aires donde la negligencia ocurrida días pasados de no contar correctamente a sus fallecidos impide un diagnostico certero de la situación sanitaria y contribuye a la confusión, falta de diagnostico y lo más grave lleva a la provincia a la inacción. Recordemos que hace una semana se sumaron más de 3500 muertos por Covid en la Provincia de Buenos aires que no estaban contabilizados, culpando del error a la tarea administrativa.

Es por estos motivos que exigimos que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informe claramente los motivos por los cuales se derivó pacientes de nuestra Ciudad a hospitales del Conurbano, teniendo disponibilidad de camas para atención crítica.

Estamos convencidos que la única manera de enfrentar las adversidades del presente es trabajando en conjunto y coordinadamente. Así hemos actuado en nuestro Municipio desde el 20 de marzo, dejando de lado las banderías políticas y poniendo por delante la salud y la economía de los Bahienses.

Pero así no, con mala fe y sin ética no. Desde la CCARI exhortamos a las autoridades de la PBA a que se pongan a gestionar y dejen de hacer política con la salud y el trabajo de los bahienses".