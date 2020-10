Un hombre denunció que desconocidos usurparon su hostel

Se trata de un complejo inmueble ubicado en Chiclana 1732, ocupado ilegalmente por un grupo de personas. A través de redes sociales, Juan, propietario de la pensión "El Laurel", sostuvo que "en Bahía Blanca cuidan a los delincuentes y castigan a los que trabajan".

El texto cmpleto publicado en Facebook indica:

"Esta es una carta abierta a cualquier medio que nos pueda ayudar a dar a conocer la siguiente situación.

Soy el propietario de este hospedaje que desde Marzo de 2020 lo usurparon gente que se encontraba alquilando con excusa de la cuarentena aprovecharon para no pagar.

Cuando quisimos ir pacíficamente a cobrar o ponernos de acuerdo de alguna forma los inquilinos nos agredieron

Pedimos ayuda a la Policía; los policías nos agredieron.

Pedimos ayuda a la justicia mediante denuncias formales y la justicia protege a los usurpadores y no nos prestan ningún apoyo.

Desde Marzo hacen mal uso del inmueble, tienen los medidores con servicios a mi nombre y el gasto de luz y gas se multiplicó por 10, Hacen reuniónes, meten gente desconocida en fin lo que se les puedan imaginar.

De las 5 personas que usurparon originalmente al inicio de la cuarentena algunas ya se fueron y las que quedan están saqueando el lugar y metiendo gente nueva a usurpar.

Están formando un nido de delincuentes es mi hospedaje, trate de explicar esto ante la autoridad y nada. Los vecinos me reclaman a mi

No es gente que no tenga recursos todis tienen trabajo y con la excusa de la pandemia dejaron de pagar el alquiler y reciben ayudas del gobierno así que si situación mejoró, los usurpadores todos con ropa nueva y piden comida y compran por internet... en fin no pagaron por oportunismo y por falta de justicia y seguridad para los que tenemos un negocio.

Me dice la autoridad que contrate un abogado y me aguante, llevamos 7 meses perdiendo dinero no podemos pagar abogados, además para perder el tiempo si la autoridad no ayuda a alguien que trabaja y no tuve aumento de sueldo como la policía o la justicia, lo único que me aumento son los impuestos.

Me dedico al hospedaje de esto trabajo yo y la gente que me ayuda; parece que trabajar para ganarse la vida es un delito.

Agradeceré algún medio puede colaborar para dar a conocer nuestra situación por qué ya no sabemos qué hacer y la autoridad policial y judicial no nos brinda ninguna ayuda".