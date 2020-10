"En las próximas semanas los casos van a aumentar y podríamos tener faltante de camas"

Esas fueron las palabras de Pablo Acrogliano, Secretario de Salud de la comuna, quien indicó que "estamos trabajando para tratar de darle la solución desde el ámbito local y, si es necesario, se utilizará la zona u otros partidos de la provincia". "Hoy estamos en un momento bien crítico en terapia intensiva, se trabaja sobre lo que se llama cama caliente, sale uno entra otro y yo te diría el semáforo está en rojo", indicó a CAFEXMEDIO.

"Hoy en Bahía Blanca se están realizando, aproximadamente, entre 500 y 600 test diarios. No tengo el dato exacto, pero tienen un 30% de positividad más o menos”, sostuvo Acrogliano.

El funcionario explicó que "tenemos un alto porcentaje de circulación viral libre, o sea, que no podemos establecer cuál es el nexo epidemiológico y un menor porcentaje que tiene que ver con el ambiente o el grupo laboral, llámese grandes tiendas de supermercados, negocios y después el resto tiene que ver con personal de salud y lo que se llama conglomerados, los geriátricos, unidades cerradas".

"Tenemos un alto porcentaje de circulación viral con lo cual uno asume que el virus está circulando y se mete por todos lados”, agregó.

SE CONTAGIAN MUCHO MÁS EN REUNIONES INTERFAMILIARES QUE YENDO A UN RESTORÁN O UN BAR.

“No sé si un bar o restorán pero sí a un supermercado o a una tienda de compra de artículos".

USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON EL CIERRE TOTAL COMO ALGUNOS LO ESTÁN PREVIENDO, QUE SE CIERREN ALGUNAS COSAS COMO PARA QUE DISMINUYA LA CIRCULACIÓN.

"La famosa cuarentena tiene que tener objetivos. Al principio era muy necesaria la cuarentena para saber dónde estamos parados y, sobre todo, que el sistema de salud pueda acomodarse y equiparse hasta lo más que pueda. En la medida que uno tiene ese control, uno tiene que empezar a regular el ingreso del virus porque si no uno lo único que hace es ponerlo en una olla a presión y en algún momento cuando se abre se dispara".

Acrogliano mencionó que "uno puede estar ocho meses guardado adentro de su casa, es una cuestión simplemente hasta de sentido común y lo que sí se sabe es que los que más trasmiten la enfermedad es la población económicamente activa y los jóvenes".

"Yo tengo hijos adolescentes, decime cómo hago para tenerlos ocho meses adentro de mi casa y que no salgan", añadió.

TENGO A MI HIJO ADOLESCENTE, TIENE 13 AÑOS, HACE SIETE MESES QUE NO SALE.

“Uno porque es responsable pero multiplicá por todo lo que es la población joven de Bahía Blanca y no tenés otra alternativa de ponerlos en un lugar de cuidado. ¿Y a dónde van? A la calle. Los extremos son malos, ni restricción total ni libre albedrío que cada uno haga lo que quiera. Lo que pasa que en estos ocho meses tenemos que hacer y nosotros por lo menos, desde la Secretaría, lo venimos haciendo es trabajando en la educación, en la educación de la promoción de la salud, del autocuidado". Son tres medidas básicas que hay que mantener y que tienen alto impacto y que tiene que ver con la circulación, el distanciamiento físico, salir solamente si es necesario, el lavado de manos y el uso del tapaboca".

"No tenemos otra cosa hasta que aparezca la vacuna o hasta que aparezca algún tratamiento efectivo. Esto habla de nosotros como sociedad", remarcó.

¿HOY USTED HUBIESE PREFERIDO QUE BAHÍA BLANCA PASE A FASE 1 Y NO A FASE 3? PORQUE NO SE HA NOTADO MUCHO ESTE CAMBIO A FASE 3.

“Yo no soy partidario ni de la Fase 1 ni de la Fase 3. Desde el punto de vista sanitario, las fases son indistintas porque los cuidados son los mismos, en Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4. Si uno logra ejercer su responsabilidad como ciudadano y como vecino las fases son más o comerciales o más de un aspecto político. Desde lo sanitario, no tienen ningún efecto porque las medidas son exactamente las mismas”.

¿PERO USTED CREE QUE NO HAY UNA RELACIÓN ENTRE EL ASPECTO SANITARIO QUE USTED MENCIONA Y EL ASPECTO POLÍTICO?

“¿La Plata está en Fase 3 cuántos meses? Hace un montón. Estamos en medio de una pandemia. Lo que no entendemos es que es una pandemia, una epidemia. Nosotros creímos que la ola iba a pasar bajita, la ola venía bajita y en algún momento iba a crecer, estamos en este pico. Por eso digo es independientemente de la fase, tenés los extremos, CABA lo mismo, Córdoba lo mismo, Mar del Plata lo mismo, digamos, la ola pasa y va a crecer independientemente de las fases".

USTED ES UN FUNCIONARIO POLÍTICO Y SABE QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO SE TOMAN DETERMINACIONES Y ESTAS SITUACIONES INFLUYEN DE MANERA DECISIVA SOBRE LO QUE

SUCEDE EN LA CIUDAD EN LA CUAL USTED ES UN REPRESENTANTE.

“Es totalmente relativo. Insisto, Mar del Plata está en Fase 3, La Plata está en Fase 3 y, sin embargo, los casos siguen apareciendo, la gente ya está rebelada por esta cuestión lógica de estar mucho tiempo en situación de encierro. Sí me preocuparía mucho más en pensar en las cuestiones de salud mental que vamos a tener y que va a generar ocho meses de estar en esta situación sin una apertura, es decir, insisto, ni la apertura total pero tampoco la restricción total".

Acrogliano expresó que "tenemos que trabajar sobre eso porque vienen dos pandemias mucho más graves que el coronavirus, que son salud mental y la pobreza".

"40% de pobreza con casi un 47% de pobreza en chicos, hemos hipotecado el futuro de muchos chicos", subrayó.

¿EL HOSPITAL MILITAR ESTÁ YA RECIBIENDO PACIENTES CON COVID?

“El Hospital Militar está recibiendo pacientes Covid desde que abrimos las UCMAS. El run run por ahí que hay dando vuelta con el Hospital Militar es que el Hospital Militar como su nombre lo indica es un hospital lo que pasa que lo utilizamos como UCMA porque estaba prácticamente desactivado por cuestión de insumos, por cuestión de manejo castrense".

El Secretario de Salud dijo que "lo que hicimos ahora en estos días es darle oxígeno, tiene una estructura de enfermería y de médicos entonces ponerlos más a trabajar en conjunto con nosotros porque también el Hospital Militar está afectado del operativo general del ejército".

"Poder brindar una alternativa a las camas que tienen los hospitales llenas en esos pacientes que no están ni para ir a la casa pero tampoco para quedarse en el hospital", manifestó.

¿HOY EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE SIGUE SIENDO EL PERSONAL AFECTADO O LA CANTIDAD DE CAMAS?

“Hay dos problemas importantes hoy: uno, que tiene que ver con el personal, es decir, históricamente hay un déficit de personal en salud y la pandemia que además afecta al personal de salud lo pone bien de manifiesto; el otro, es el tema de las unidades de terapia intensiva más allá de las camas. A ver, una cama se consigue, lo que no se consigue es cuando uno habla de unidades de terapia intensiva no solo habla de respiradores sino que habla de equipos calificados".

Acrogliano sostuvo que "estamos en un momento bien crítico porque un paciente que ingresa en un respirador o ingresa a una terapia intensiva utiliza por lo menos entre 25 y 30 días".

"En la medida que hay ocupación de camas y se van cubriendo es crítico. Hoy estamos en un momento bien crítico en terapia intensiva, se trabaja sobre lo que se llama cama caliente, sale uno entra otro y yo te diría el semáforo está en rojo", marcó.

¿USTED CREE QUE VA A SEGUIR AUMENTANDO EL NÚMERO DE CASOS EN BAHÍA BLANCA?

"Yo creo que sí. Los números diarios son bastante variables. Trabajamos más sobre promedios. Esstamos arriba de 100 por día, que es alto, y creo que van a aumentar un poco más en las próximas semanas. Esperemos que después empecemos a por lo menos a estabilizarnos y empezar a bajar”.

SI USTED DICE QUE VA A AUMENTAR ES POSIBLE QUE EN ALGÚN MOMENTO TENGAMOS FALTANTE DE CAMAS.

“Sí. El sistema de salud es finito, se ha preparado lo mejor que ha podido pero obviamente que en un momento se completa, de hecho estamos trabajando precisamente primero para tratar de darle la solución desde el ámbito local y, si es necesario, se utilizará la zona u otros partidos de la provincia. Hay un sistema interconectado de salud que es el que se ocupa de eso”.

CREO QUE NO HAY UN COMPORTAMIENTO SOCIAL ADECUADO. CREO QUE LA SOCIEDAD EN GENERAL NO TOMA CONCIENCIA DE LO QUE NOS ESTÁ PASANDO PERO TAMBIÉN LO QUE NOTO YO ES QUE

FALTA COMO UNA COORDINACIÓN EN ALGUNAS COSAS AQUÍ EN BAHÍA BLANCA COMO POR EJEMPLO CON EL TEMA DEL 147 QUE LA GENTE DICE QUE LLAMA PARA HACER CONSULTAS Y NO LO

ATIENDEN. CUANDO NOSOTROS LLAMAMOS AL DR. HORACIO ROMANO EL DOCTOR NOS DICE QUE NO DAN ABASTO, QUE NO TIENEN GENTE PARA PODER HACERLO. ¿QUÉ HACEMOS FRENTE A ESTO?

“No sería falta de coordinación, es falta de gente entonces.”

DE COORDINACIÓN TAMBIÉN PORQUE SI FALTA GENTE, SE SABE QUE FALTA GENTE, SI YO ESTOY EN EL ÁMBITO MUNICIPAL ESTARÍA RÁPIDAMENTE ARMANDO UN EJÉRCITO DE GENTE PARA DAR

SOLUCIONES.

“El 147 particular es un convenio que hace el Hospital Municipal con la universidad y es el teléfono al cual uno puede llamar o debería tener acceso más fácil. Desde la Secretaría, tenemos el Punto Digital y no tenemos ningún inconveniente. Habrá que hablar con la gente de la Universidad y del Hospital como para ver qué es lo que está pasando que no dan abasto porque les falta gente o porque les falta capacidad operativa".

¿EL PUNTO DIGITAL ES LO MISMO QUE EL 147? ¿LLAMAR AL 147 O LLAMAR AL PUNTO DIGITAL ES LO MISMO?

“No. Puse de ejemplo el Punto Digital porque el Punto Digital es un desarrollo que también se hizo con la Universidad y la Secretaría y también nosotros trabajamos con voluntarios y con residentes y hemos ido pudiendo armar. Al día de hoy llevamos más de 12000 llamados por eso me parece que hay que articular, hay que ver qué es lo

que está pasando entre el Hospital y la Universidad”.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE UNO Y OTRO?

“El Punto Digital es el primero que arrancó cuando empezamos a hacer la vigilancia epidemiológica de la gente que venía, el control de la gente que ingresaba y salía de la ciudad, después avanzamos con el seguimiento de lo que se llama el control de foco o control de contactos a partir de un caso positivo se controla durante 14 días a los familiares y ahora estamos incorporando también el seguimiento de pacientes, es algo progresivo que se fue estructurando y armando, desde marzo que estamos funcionando, o sea, tenemos un recorrido importante".

Acrogliano informó " que ahora se incorporó un programa que se llama CeteC, que es de provincia, con lo cual eso nos da otro tipo de fortaleza en la comunicación y lo vamos ampliando".

EL PUNTO DIGITAL LO QUE HACE ES UN SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS CONVIVIENTES O ALLEGADAS A POSITIVOS.

“A los positivos y, si hay que hacer algún otro seguimiento de vigilancia epidemiológica, se hace. El Punto Digital te llama a vos. Si nosotros les pasamos los datos epidemiológicos y ellos se encargan de hacer el seguimiento. El 147 es un número de informe, para informar y para hacer triage y también se hace seguimiento de los pacientes del Hospital Municipal y es un desarrollo que si bien van de la mano pero son paralelos", finalizó.