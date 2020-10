De Medicina en Harvard a Derecho en la UNS

Mediante un programa de pasantías remotas un futuro médico se sumó a un grupo de investigación local para analizar la respuesta institucional de diversos estados norteamericanos a la pandemia de COVID-19.

Un estudiante del Harvard College que aspira a entrar a la Facultad de Medicina de esa prestigiosa universidad realizó recientemente una pasantía remota en el Departamento de Derecho de la UNS. Evans Berreondo Giron se sumó desde Cambridge a un proyecto que dirige el doctor Matías Irigoyen Testa. Esta iniciativa -dedicada originalmente al análisis económico de los derechos de protección del consumidor- cambió su enfoque a partir de la pandemia de COVID-19 hacia el análisis de las respuestas institucionales en Estados Unidos y América Latina. “Como futuro estudiante de Medicina pensé que sería muy importante conocer y analizar las respuestas que los diferentes países están teniendo ante este problema crítico”, señaló Evans. Oriundo de Guatemala, se mudó a Boston con sus padres a los 5 años, y vive allí desde entonces.

“En cuanto a la investigación específica que realicé durante los dos meses de la pasantía, fue diferente de lo que estaban haciendo los demás. Mientras el resto del grupo hacía una investigación mucho más enfocada en el Derecho, el profesor -conociendo mi interés en Medicina- pensó que sería interesante para mí analizar las estadísticas de casos en los Estados Unidos. Comparé diferentes estados dado su número de casos per cápita y fue increíblemente interesante ver cómo funcionaban diferentes enfoques para diferentes regiones. Por ejemplo, aunque en el estado de Nueva York era mucho más importante entrar en cuarentena de inmediato, ese no era necesariamente el caso de Montana, donde la densidad de población era increíblemente menor. A través de esta investigación pude aprender más sobre la crisis de salud pública en los Estados Unidos y definitivamente creo que me permitirá convertirme en un mejor médico en el futuro”, reflexionó.

Harvard es una universidad privada que se encuentra en la ciudad de Cambridge, estado de Massachusetts. Fue fundada en 1636, es una de las instituciones de enseñanza superior más antiguas de los Estados Unidos y una de las que habitualmente se encuentran entre las cinco mejores del mundo en todos los rankings de educación superior.

“A través de la Asociación de Ex Alumnos de Harvard me entero de la convocatoria del David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS), de la Universidad de Harvard, para que alumnos de Harvard realicen me entero de la convocatoria para que alumnos de esa casa realicen pasantías remotas en otras universidades. Nuestro proyecto se denomina ‘Diseño institucional en Estados Unidos y Latinoamérica para la prevención de la COVID -19’, y así llegó Evans. Nos sorprendió gratamente que pueda sumarse, y conformamos un cronograma de investigación con reuniones periódicas conmigo como director y con el grupo en general, donde se discutían los avances”, contó el doctor Matías Irigoyen, que es profesor titular de “Introducción al Derecho” en la UNS, donde además dirige la Maestría en Derecho. Este docente fue académico visitante en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, donde realizó su posdoctorado.

Según explica “Evans realizó un gran trabajo comparando los estados norteamericanos para determinar el impacto de sus políticas públicas en la prevención de la enfermedad. Su trabajo no sólo incluyó cuestiones académicas, sino también otros aspectos vinculados a nuestra cultura, ya que lamentablemente no podía experimentarla presencialmente por el contexto de pandemia”

El grupo que dirige este profesor se centra también en comprender, desde la “economía del comportamiento” la racionalidad limitada que poseen las personas en contexto de pandemia. Según explica, “que genera que nuestro comportamiento no logre ajustarse a los resultados esperados cuando las autoridades, por ejemplo, apelan a la responsabilidad ciudadana para prevenir contagios. La realidad es que distintos ‘atajos mentales’ y sesgos cognitivos influyen de manera determinante a la hora de tomar nuestras decisiones haciendo que la responsabilidad ciudadana sea insuficiente para ajustar nuestras conductas a niveles de prevención deseables socialmente”.

“Esperamos en el futuro poder seguir con este tipo de pasantías o intercambios, porque son muy provechosos para todo el grupo en términos culturales y académicos”, concluyó.