"Entre 6 y 8 personas por día donan plasma en Bahía Blanca"

Esas fueron las palabras de Giovana Grimaldo Sánchez, integrante del equipo de Hematología del Hospital Penna, quien aclaró a CAFEXMEDIO que sólo "un porcentaje mínimo de las personas recuperadas está en condiciones de donar plasma". "En las últimas semanas, hemos incrementado muchísimo la cantidad de aféresis para plasma por una cuestión de que la demanda también aumentó", añadió.

“La gente está convocada y está viniendo al hospital a tomarse las muestras con toda la voluntad de donar. Sí tenemos gente que viene y, con respecto a eso, el problema quizás tenga que ver con que no todas las personas que se acercan a donar plasma pueden hacerlo. Hay ciertas condiciones que tienen que reunir para poder donar plasma. El grueso de la gente que se ha acercado al hospital un porcentaje mínimo son los que están en condiciones de donar”, indicó Grimaldo Sánchez.

La profesional explicó que "a las personas que vienen a donar les tomamos una muestra y estudiamos todas las enfermedades que se trasmiten de forma transfusional como donante común y, además, les buscamos los anticuerpos Covid y los titulamos".

"Mucha gente que ha venido a tomarse las muestras lamentablemente la titulación no es la óptima y, por ende, no pueden donar plasma. Tenemos respuestas inmunológicas, cada ser humano hace una respuesta diferente y las titulaciones a veces no son las óptimas y no pueden donar. Después tenemos personas que no tienen buena red venosa y eso también es un inconveniente. Tenemos gente que tiene cierto tipo de patologías con las cuales no es compatible la donación", expresó.

EN REALIDAD LO QUE ME DECÍAN AYER ALGUNOS DE LOS MÉDICOS CONSULTADOS QUE HAY MUCHOS DE UN TIPO DE SANGRE PERO FALTAN DE OTROS.

“Los grandes grupos que son el 0, el A, el B y el AB, sí. El grueso de la gente son grupos universales, el 0, el A y para los otros grupos hay menos gente y de la gente que viene y tienen ese grupo algunas veces no tienen buena titulación o tienen algún inconveniente y no logramos conseguir. Esto es la realidad no solamente de Bahía Blanca y de la zona sino también de toda la provincia de Buenos Aires”.

¿HOY QUÉ CANTIDAD DE GENTE HA DONADO PLASMA EN BAHÍA BLANCA? ¿HAY ALGUNA ESTADÍSTICA YA?

“El total no te podría responder en este momento porque nosotros estamos haciendo plasma ya hace varios meses. En las últimas semanas, hemos incrementado muchísimo la cantidad de aféresis para plasma por una cuestión de que la demanda también aumentó, pero en este momento no te podría responder la totalidad.”

¿CUÁNTA GENTE DE MANERA DIARIA ESTÁ DONANDO PLASMA?

“Aproximadamente, son 6 a 8 aféresis por día”.

CADA PACIENTE QUE DONA AYUDARÍA A TRES DOSIS.

“Exactamente. Cuando el producto es el óptimo de un donante tenemos tres unidades, entonces, son para tres pacientes que lo necesitan. Estamos trabajando muy bien con el stock y además como te digo la gente se acerca a tomarse las muestras. Lamentablemente el grueso de la gente no puede donar, a veces se nos dificulta para conseguir donantes de ciertos grupos”.

¿PRINCIPALMENTE PORQUE SON PERSONAS MAYORES DE 70 AÑOS?

“No. Tienen que ser mayores de edad. A partir de los 17 con permiso de los padres, si no de los 18 años en adelante hasta los 65 años. Después de los 65 años ya no pueden donar. Esto es no solamente por plasma, esto es en general para todo donante de sangre, de plaquetas también”.

NO ES EN CUALQUIER MOMENTO QUE DEBEN DIRIGIRSE PARA DONAR PLASMA.

“A partir del diagnóstico, sería a partir del hisopado positivo, nosotros les pedimos lo ideal que pasen 28 a 30 días. Igualmente hemos tenido variaciones porque mucho depende de la respuesta inmunológica de cada ser humano. Hemos tenido donantes que han donado 2 o 3 veces y les salió perfecto y la titulación no se ha modificado, como hemos tenido donantes que con una sola vez de donación hemos tenido modificación de sus títulos”.

¿USTEDES ESTÁN EN CONDICIONES DE HACER ALGUNA EVALUACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DE LA DONACIÓN CON PLASMA?

“Con referencia a los médicos que hacen el tratamiento es un tratamiento que a pesar que es experimental tiene buena respuesta pero siempre hablando de que cada paciente que es receptor de plasma reúna las condiciones porque no todos tienen las condiciones para recibir el plasma. Tengo entendido que es un tratamiento que está resultando y tiene buena respuesta”.

NO TODAS LAS PERSONAS PUEDEN RECIBIR PLASMA.

“No. El protocolo claramente dice que son personas que tienen que reunir las condiciones tanto en edad, tanto en situaciones de patologías, y se evalúa según la clínica, hay un montón de detalles que hay que tenerlos en cuenta para poder transfundir el plasma”.

LO QUE NOSOTROS TRATAMOS COMO MEDIOS DE COMUNICACIÓN ES DIFUNDIR LA NECESIDAD DE QUE LA GENTE SE ACERQUE A DONAR PLASMA, QUE NO ES UNA DOLENCIA FÍSICA PARA NADIE, QUE ES APENAS UNA EXTRACCIÓN DE SANGRE Y QUE ESTO PUEDE SALVAR VIDAS.

“Exactamente. Puede salvar vidas y además que tengan claro que es un tratamiento que está resultando y salva personas, pueden ser familiares nuestros, pueden ser amigos, pueden ser conocidos, pueden ser todas las personas que hoy en día están padeciendo lamentablemente la enfermedad”.

Para finalizar, Grimaldo Sánchez explicó que "la donación de plasma es un procedimiento un poco distinto al de la donación común de sangre".

"La restitución es íntegra, o sea, los donantes tienen una respuesta muy buena. Hasta ahora hemos tenido por suerte todas las personas que han donado han respondido bastante bien, no han tenido ningún inconveniente posterior. Es un procedimiento diferente pero la respuesta es la misma que en una donación común de sangre”, sentenció.