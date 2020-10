A 5 meses de su desaparición, hoy se conocerá la autopsia final para saber cómo murió Facundo Astudillo Castro

Este jueves 1 de octubre, la jueza recibirá el informe final de la autopsia. Se podría conocer de qué forma y cuándo murió el joven de Pedro Luro.

Son horas decisivas en el caso Facundo, el joven oriundo de la localidad de Pedro Luro que desapareció el pasado 30 de abril cuando hacía dedo en la Ruta 3 y apareció muerto cuatro meses después en un cangrejal en la localidad de Villarino Viejo, una zona inaccesible y muy poco transitada.

Este jueves 1 de octubre, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y demás peritos que trabajaron en el cuerpo, entregarán el informe final de la autopsia. La importancia de este estudio reside en que podría conocerse cómo y cuándo murió el joven de 22 años.

Caso Facundo: encuentran un amuleto dentro de un móvil policial

“El informe lo recibirá la jueza (María Gabriela Marrón) mañana a las 9 de la mañana. Entre esa hora y las 15 hs esperamos conocer los resultados”, le dijo a INFOCIELO, uno de los abogados de la causa, Luciano Peretto.

En los últimos días, la preocupación respecto a que el informe final no brinde demasiada información se instaló en los organismos de Derechos Humanos y en la propia madre del joven, Cristina Castro. Para una fuente que consultó este medio "es posible que no arroje demasiada información por las condiciones en las que se encontró el cuerpo", pero de todas formas cree que eso "es algo que no vamos a saber hasta mañana".

"Lo más importante es conocer la mecánica de muerte y en el ámbito (o los ámbitos) en los que estuvo", agregó la especialista en el caso, mientras que hizo foco sobre el estudio de diatomeas, uno de los indicios más comunes para saber si un cuerpo murió por sumersión, es decir, ahogado.

El caso apunta centralmente a la policía bonaerense, que fue quien lo detuvo en al menos tres oportunidades y una serie de pruebas la dejan mal parada. Entre ellas, la aparición de dos amuletos que Facundo llevaba a la hora de desaparecer, que relacionan a la fuerza. Uno fue hallado en un galpón de la comisaría de Teniente Origone y otro en el baúl de un móvil que estuvo en la zona donde apareció su cuerpo.

PARA LA JUEZA NO HAY AMENAZAS CONTRA LOS ABOGADOS

Además, en las últimas semanas miembros de la policía de Villarino comenzaron a hostigar y amenazar a los abogados de la madre del joven y a otros testigos claves de la causa. Por solo tomar algunos ejemplos: un móvil de la policía se posó sobre la puerta del domicilio de Peretto y el otro abogado, Leandro Aparicio, recibió dos cartas documentos con “advertencias” por parte de oficiales retirados. Al mismo tiempo, amigos de Facundo recibieron allanamientos sin orden judicial y claros aprietes.

Por todo eso, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó un habeas corpus para proteger a los defensores y testigos, pero por llamativo que parezca la jueza Gabriela Marrón rechazó el pedido.

“El mismo juez valoró los testimonios eran ´creíbles y verosímiles´, sin embargo rechazó el habeas corpus porque sostuvo que no existía una ´amenaza actual, ilegítima e inminente a la libertad física. Incluso, llegó a suponer en su resolución que la presencia y el merodeo de patrulleros de patrulleros podría sencillamente “tratarse de actividades congruentes con las propias funciones asignadas a las fuerzas de seguridad” en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, explicaron la insólita medida de la jueza, desde la Agencia Andar.