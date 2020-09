"La línea 147 para evacuar dudas sobre Covid está saturada"

Así lo confirmó Horacio Romano, coordinador del sistema gratuito implementado desde julio por la Municipalidad, quien agregó que "han tenido que modificar la metodología y dejar de realizarle un seguimiento a todo el mundo porque no tenemos la capacidad para hacerlo". "Recibimos alrededor de 80 o 90 llamadas diarias y tenemos 700 pacientes en seguimiento", agregó a CAFEXMEDIO.

“Es así, tanto que hemos tenido que modificar y antes seguíamos a todo el mundo, hasta todo el que llamaba al sistema era llamado. Ahora, la gente más joven y con menos riesgo espaciamos los llamados porque no tenemos la capacidad para poder llamar a todo el mundo. Sabemos que hay gente joven que va a tener seguramente dolor de garganta, alguna línea de temperatura y seguramente no va a hacer complicaciones que vamos espaciando los llamados", sostuvo Romano.

El profesional local informó que "estamos incorporando lo que es el autotriage y autoseguimiento monitoreado por nosotros pero donde el propio paciente va a ir anotando la evolución diaria y nos permite ver si en algún momento pasamos de un estado leve a un estado moderado o grave desde ya tiene que directamente ir hacia algún centro para que lo asistan".

"Cuando digo grave es que le falta el aire y que tiene fiebre durante más de 5 días, aquel que está con mucha diarrea o vómitos, que no tolera el líquido. Ese no nos va a esperar, ese debe ir directamente. La idea es tratar de contener y acompañar y asesorar al paciente que está con un cuadro leve que es el 70% de los pacientes. Hay otro porcentaje de pacientes que presentan un cuadro moderado o ya sea que es un cuadro leve pero es una persona que tiene antecedentes, comorbilidades, diabetes, problemas cardíacos, renales o inmunodepresión. Ese paciente puede no estar grave pero como puede complicarse tenemos que tenerlo más seguido, entonces, nos hemos concentrado mucho en ese tipo de pacientes”, remarcó.

¿HOY A QUÉ CANTIDAD DE PACIENTES ESTÁN HACIENDO SEGUIMIENTO? ¿A QUÉ CANTIDAD DE PACIENTES LLAMAN Y NO SE LES PUEDE HACER SEGUIMIENTO PORQUE NO DAN ABASTO?

"Cuatro teléfonos compró el Hospital Municipal más teléfonos reciclados que nos fue donando la gente, por lo tanto, no tenemos un registro de qué es lo que perdemos. Lo que sí tenemos es cuánto recibimos y cuánto recibimos es alrededor de 80 o 90 llamadas diarias. No todas son conducentes, hay consultas porque un vecino hizo una fiesta y se quiere denunciar pero el grueso exige un seguimiento posterior y, de ellos, algunos van a ser positivos".

Romano mencionó que "en seguimiento activo en el Hospital Municipal, en Secretaría de Salud y por parte de la Asociación Médica y los dos hospitales privados hay alrededor de 700 pacientes".

"Quiere decir gente que empezó con la enfermedad hace 14 días y todavía lo estamos siguiendo. Es un acumulativo, no quiere decir que haya sido en los últimos dos días”, aclaró.

"El otro tema dificultoso es la carga del dato. Cargar el dato lleva unos 15 minutos y no lo hace cualquiera sino alguien que tenga un permiso para entrar en un registro, que es el SISA. Es decir, en la medida que todo se satura, incluso la propia gente del sistema se va enfermando, como nos está pasando, no solamente adentro del hospital sino en los operadores telefónicos, en la gente que carga el SISA, en la gente que hace otras tareas de índole administrativo, que son fundamentales", mencionó Romano.

AYER ME HABÍA LLAMADO UNA PERSONA QUE LA FAMILIA SE HABÍA CONTAGIADO, EMPEZARON CON SÍNTOMAS, UNA FAMILIA DE CUATRO PERSONAS, TRES CHICAS Y UN PADRE, LLAMARON, LE DIJERON QUÉ SÍNTOMAS TENÉS, TAL, AL OTRO DÍA EMPEZÓ LA OTRA PERSONA, DESPUÉS OTRA, CON DISTINTOS SÍNTOMAS PERO TODOS DERIVABAN MÁS O MENOS EN LO MISMO, ENTONCES PIDIÓ QUE POR LO MENOS A UNA DE ELLAS LE HAGAN EL HISOPADO. BUENO, NO LOGRARON QUE LES HAGAN EL HISOPADO A NINGUNO DE LA FAMILIA, TUVIERON QUE HACERLO DE MANERA PRIVADA EL HISOPADO PERO QUE ADEMÁS DESPUÉS DE HABER LLAMADO NUNCA MÁS SE CONTACTARON CON ELLOS. YO HABLABA CON ELLOS Y ME DECÍAN GRACIAS A DIOS ESTAMOS BIEN, YA ESTAMOS POR TERMINAR LA ETAPA QUE NOS DIJERON QUE ERA LA MÁS COMPLICADA, PERO TENEMOS LA ANGUSTIA DE QUE NADIE NOS LLAMÓ.

“En ese caso, uno por lo menos, probablemente tendría que haberse hisopado. Es el sistema de obras sociales es muy complejo. Creo una buena parte de las obras sociales, está haciendo abandono porque si necesito 25 firmas para tener un hisopado es muy complicado eso. Lo escuché al Señor Intendente muy tranquilo decir estamos bien porque son 100. Son 100 hasta que son 200 y después 400 y después 700. Ojalá este llamado de atención haga que la gente también se cuide más. No es cuestión de ir a visitar gente y tres días después empiezo con síntomas. Es lo individual hacia lo general y también un estado presente”.

¿CUÁNTAS PERSONAS HOY ESTÁN TRABAJANDO EN EL SISTEMA QUE USTED TIENE A CARGO? ¿EN EL SISTEMA DE RESPUESTA DEL 147?

“147 solo, que es el teléfono que recibe el llamado, línea que dio la Municipalidad y por el conmutador que es de la Universidad Nacional del Sur y que llega a los teléfonos, tenemos 30 personas y 4 coordinadores que están haciendo maravillas. Son todos voluntarios. Los operadores son todos estudiantes de medicina o enfermería que han tenido un fogueo, vienen de junio trabajando, un fogueo importante. Hoy están muy capacitados para asesorar muy bien frente a estas distintas cosas”.