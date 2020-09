"Hay evidencias para decir que el coronavirus puede contagiarse por vía aérea"

Esas fueron las palabras de Diego Maurizi, infectólogo del Hospital Municipal, quien se refirió al estudio publicado en las últimas horas en el cual 239 expertos confirman esta teoría. "La otra noticia importante es que los aires acondicionados Split que todos tenemos producen recirculación del aire en un lugar donde uno está y esa recirculación del aire también empuja el virus de un lado al otro", remarcó a CAFEXMEDIO.

“Creo que en breve ya se va a oficializar porque aparece más evidencia. Ocurrieron brotes de personas que estaban alejados de más de dos metros y con porcentajes muy altos. Siempre el denominador común era en lugares que estaban la gente muy aglomerada y con mala ventilación pero superaban la distancia de los dos metros. Uno se contagia cuando uno tiene mayor proximidad con una persona que está infectada pero si estamos a más de dos metros, durante mucho tiempo al lado, en un lugar mal ventilado las gotas finitas o los aerosoles que eliminamos cuando hablamos o tosemos también portan el virus y eso es entonces la trasmisión por aerosoles", indicó Maurizi.

El profesional local explicó que "la enseñanza sería no solamente seguir entendiendo de que la distancia de dos metros es importante sino también no estar en lugares donde hay aglomeración de gente y menos aún si es un lugar cerrado".

¿NO SIGNIFICA QUE LO ENTRE SINO QUE LO RECIRCULA INTERIORMENTE O TAMBIÉN ESTÁ EL PELIGRO DE QUE LO INGRESE?

“No, lo recircula, o sea, chupa el aire que está adentro, en el ambiente y lo manda de nuevo a la recirculación del aire, entonces ya la cinética de los dos metros ya ahí no tiene mucho sentido y además aumenta más la potencia de los aerosoles porque lo empuja, lo lleva de nuevo adentro del ambiente, o sea que, en realidad, el Split, nunca sale el aire del ambiente, lo recircula. Ya hay información científica que lo demuestra".

SI YO BUSCO EN INTERNET HOY Y DIGO ¿CUÁNTO TIEMPO PUEDE DURAR EL VIRUS AFUERA PARA CONTAGIARME? NO HAY NINGÚN ESTUDIO QUE HAYA PODIDO ENCONTRAR EN INTERNET QUE ME DIGA, MIRÁ, EL VIRUS PUEDE DURAR 3 HORAS, 2 HORAS O UNA HORA, O 12 DÍAS.

“Lo que importa es si el virus sigue infectivo. Lo que sí sabemos es que el virus no sigue infectivo en una persona asintomática, que deja de tener síntomas y al día 10 esa persona ya no contagia. Esa persona dejó de ser infectivo porque nunca se le encontró virus con capacidad de infectar en la expectoración o en las gotas que está eliminando esa persona. Ahora lo que tenemos que saber es que si existe circulación por el aire tiene muchísima importancia toda la medida de prevención que tenemos que cumplir y le tenemos que agregar ahora la correcta ventilación del lugar. Eso sería lo más importante”.

Maurizi mencionó que "uno al aire libre puede estar tranquilamente en su patio y lo que recomendamos es que si va a estar con algún familiar tiene que estar, por lo menos, a más de 3 metros por todo esto que estamos comentando".

"Supongamos que quiere invitar a su papá que hace seis meses que no lo ve a comer un asado a la casa, el papá entra con el tapaboca y la máscara facial, pasa por toda la casa y lo sentamos en el medio del patio, armamos una mesa y todos nos ponemos a 3 metros entre todos del abuelo", añadió.

TE PREGUNTABA ESTO PORQUE ESTO QUE ME MANDABAN LA SEMANA PASADA EN UNO DE LOS MENSAJES RESPECTO DE ESTE TEMA CUANDO YO LO COMENTÉ AL AIRE VARIOS PREGUNTARON LO MISMO, SI EL VIRUS PUEDE ATRAVESAR UNA SUPERFICIE QUE NO ES PARED SINO UNA SUPERFICIE VERDE Y SI VOS ESTÁS A MÁS DE TRES METROS Y ESTÁN DEL OTRO LADO CÓMO HACÉS PARA SALIR AL PATIO.

“Eso no, no hay ningún problema, todo lo que sea al aire libre no hay ningún problema y más si estamos a más de 3, 4, metros de la otra persona o si tenemos un ligustro en el medio y nuestro vecino al lado, están jugando los nenes, eso no hay ningún problema, absolutamente nada”.

EL OTRO TEMA QUE ES MUY CONSULTADO EN NUESTRO PROGRAMA, POR LO MENOS, ES EL TEMA DEL VIRUS EN LA VERDURA, EL VIRUS EN LAS BOLSAS, EL VIRUS EN LA CARNE, CUANDO TE TRAEN EL PEDIDO. ¿QUÉ PODEMOS DECIR?

“Eso no hay ningún trabajo documentado que diga que alguien se infectó por algún alimento que compró, así que a eso le tenemos que perder el miedo. La teoría del contacto es una vía de contagio que realmente ha perdido mucha relevancia porque no se objetivan tantas publicaciones científicas en base a eso. Hoy te diría que el 95%, 97%, de la responsabilidad del contagio tiene que ver con la vía respiratoria".}

Maurizi subrayó que "quiere decir que muy poquito queda para el contacto que sería el hecho puntual que uno justo pase la mano en una mesa donde uno justo estornudó y se lleva la mano a la cara, tiene que ser una serie de circunstancias desgraciadas que se dan como para que la teoría del contacto tenga relevancia".

"En el caso de las verduras, estamos hablando de una eventualidad que realmente no se va a dar y además estamos hablando de personas que cuando utilizan las manos para manipular ese alimento después se van a lavar las manos. Yo la descartaría porque la gente gasta mucha fuerza psicológica y física en limpiar todo y después por ahí se olvida de las otras medidas como la que hablábamos de que si va a venir algún familiar lo ponga en el patio a tres metros”, agregó.

¿SUGERÍS PASAR LA VERDURA POR LAVANDINA?

“No pero cuando uno limpia, si uno quiere tener cierta seguridad, le puede poner una gota de lavandina por litro de agua que está limpiando y nada más. Es una dilución mínima”.

SI A VOS TE TRAEN EL PEDIDO Y LO ROCIÁS CON LAVANDINA, LO ROCEÁS CON ALCOHOL, A LA BOLSA QUE TE TRAEN.

“Sin duda que el alcohol o la lavandina si uno rocía la bolsa produce desinfección y este virus por suerte es muy lábil a cualquier antiséptico que vos mencionaste. No me parece muy relevante eso y sí que tomen en cuenta muchas otras cosas que sí nos exponen al riesgo del contagio del coronavirus, como permanecer en un lugar no bien ventilado, tener reuniones familiares o sociales, cuando uno va a tomar un refrigerio al lugar del trabajo hacerlo en un lugar donde haya más personas de las recomendadas".

Maurizi dijo que "lo que estamos recomendando ahora es que, si uno va a estar comiedo en un lugar de trabajo, sea una sola persona, donde no hay ni una ventana o no hay mucha ventilación, ese lugar estamos ahora afirmando que es muy importante se imaginan que no pueden comer dos, tres, personas en un lugar que no está bien ventilado".

POR ESO LA SITUACIÓN DE LOS RESTORANES Y DEMÁS.

“Por eso es el problema de los restoranes y la separación que se pide entre mesa y mesa y hoy en día, bueno, vamos a tener que ver qué hacemos en el verano, seguramente vamos a tener que abrir puertas y ventanas de todos los restoranes y no cerrar y poner el Split, por ejemplo”, finalizó.