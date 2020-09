"En octubre, estaríamos licitando obras de asfalto e iluminación por una inversión de 18 millones de pesos"

Esas fueron las palabras de Alejandro Meneses, Secretario de Infraestructura, quien informó que se trata de trabajos de "pavimentación de Gambartes y de Cambacer y hay obras de iluminación como son las de completar Pilmaiquen con el mismo tipo de iluminación desde Cabrera hasta 14 de Julio". "Además, hay recambio de 1000 luminarias de Led en sectores y obras de desagües pluviales incluidas ahí, como el barrio 5 de Abril y algunas menores", indicó a CAFEXMEDIO.

“Eso es un financiamiento que viene de provincia a través de lo que se llama FIM 2020, Fondo de Infraestructura Municipal. Las 11 cuadras de pavimento son una obra que va a afectar pavimento y cordón cuneta en calle Chile, entre Río Negro y México y Honduras, entre Paunero y Teniente Farías y fue elegido ese sector porque era un reclamo de mucho tiempo, tal cual como vamos haciendo con el resto de las obras. A medida que van subiendo el financiamiento vamos viendo requerimientos que vamos teniendo en la ciudad y que tenemos pendientes", sostuvo Meneses.

El funcionario local explicó que "este va a dar comunicación a todo un sector y por eso se eligió esa obra".

"El otro es la construcción de la sala médica en Grünbein. Ese convenio ya lo acaba de firmar el Intendente pero necesitábamos la firma del gobernador y después también podíamos estar en condiciones de ejecutar esa obra. Son dos obras que en total suman alrededor de $26.000.000. La sala médica va a ser un módulo similar, algo más grande, al que hemos construido en el barrio 9 de Noviembre”, añadió.

QUEDÓ MUY BIEN ESE BARRIO 9 DE NOVIEMBRE. QUEDÓ, LA VERDAD, MUY INTERESANTE.

“Allí hemos ejecutado cloacas, hemos hecho la pavimentación de Parera que es una de las calles laterales de ese barrio, ahora vamos a pavimentar Cambaceres, se ha hecho obra de gas y las cloacas".

¿CAMBACERES NO ESTÁ ASFALTADA YA ENTRE PARERA Y 14 DE JULIO?

“Esas tres cuadras ya están hechas de hace un par de años, que estaba incluida en otra obra de pavimentación y ahora vamos a completar entre 14 de Julio y Juan Manuel de Rosas. Lo mismo va a ser Gambartes que está un poquito más arriba y que une distintos sectores, el Barrio Prensa y Las Cañitas”.

¿CUÁNDO SE VA A HACER LO DE GAMBARTES?

“Eso es una obra que viene por otro financiamiento de Nación. Es uno de los convenios que estamos firmando a través de Argentina Hace 2, que fueron las obras que se gestionaron cuando vino el Ministro Katopodis. Argentina Hace son alrededor de 200 millones de pesos e incluye estas obras de pavimento de Gambartes y de Cambaceres, las dos casi del mismo sector, o sea, de la misma longitud y hay obras de iluminación como son las de completar Pilmaiquen con el mismo tipo de iluminación desde Cabrera hasta 14 de Julio".

Meneses agregó que "después hay recambio de 1000 luminarias que vamos a recambiar a Led en sectores y también hay unas obras de desagües pluviales incluidas, como el barrio 5 de Abril y algunas obras menores".

¿CON ESTAS OBRAS DE GAMBARTES Y CAMBACERES INTENTAN DESCOMPRIMIR 14 DE JULIO O INTENTAN DESCOMPRIMIR ALFONSÍN?

“No, al revés, son las transversales a las que ejecutamos antes, a Parera, a Tres Sargentos”.

ESO SE ESTÁ GESTIONANDO, TODAVÍA NO HAY FECHA.

“Eso está muy avanzado, o sea, cuando llegó el ministro se firmó el convenio marco, a través de ese convenio marco nosotros fuimos entregando toda la documentación técnica, ya se hizo todo el intercambio ida y vuelta entre los departamentos municipales y los nacionales, están todos aprobados y están en vía de firmarse los convenios específicos. Ya está el circuito administrativo para la firma de ese convenio y, a partir de ahí, ya nos habilitarían a licitar.Ccalculo que en octubre

estaríamos habilitando la licitación de esas obras”.

¿LAS DOS OBRAS DE MANERA PARALELA SE LICITARÍAN?

“Todas, sí. También en lo del pavimento está incluido el reencarpetado de Colón entre Sixto Laspiur y la plaza”.

¿TODO REENCARPETADO? ¿COMPLETAS?

“Sí, completas.”

¿HABLAMOS DE UNA OBRA DE QUÉ ORDEN?

“En esa de $18.000.000”.

¿SE HACE LA CARPETA DE 3 CENTÍMETROS?

“No, de 6. Se saca lo que está, se bachea los lugares donde es necesario y después se hace una carpeta encima de 6 centímetros”.

LA PANDEMIA GENERÓ QUE HAYA MUCHOS MENOS AUTOS EN LA CALLE. ¿SE NOTA QUE LAS CALLES DE BAHÍA BLANCA HAN TENIDO MENOS DETERIORO POR LA MENOR CANTIDAD DE VEHÍCULOS? ¿ESO USTEDES LO OBSERVAN?

“En realidad se nota algo, al ser menos intenso el tránsito el pavimento se deteriora menos pero no hemos dejado de trabajar en las calles todo este tiempo. En algunos momentos, con el principio de la pandemia, la tarea fue más restringida porque no había personal tampoco trabajando pero a medida que fuimos avanzando estuvimos trabajando y eso requiere trabajo permanente”.

¿EL PROBLEMA HOY MÁS IMPORTANTE ES SOBRE LAS CALLES DE TIERRA?

“Sí. El problema mayor fue las calles de tierra porque tuvimos algunos días de lluvias intensas y se deterioró y veníamos de un tiempo de poca tarea en las calles debido justamente a la pandemia y a la falta de personal y eso hizo que tuviésemos un atraso. Ahora estábamos recomponiendo la situación, tuvimos que volver a adquirir tosca y poner algunos equipos en funcionamiento y alquilar algunos otros que no teníamos pero ahora nos agarra otra vez la Fase 3 y hay otra vez que restringir la cantidad de personal, movimiento. Estamos trabajando a media máquina pero está todo listo como para largar con todo como podamos”.

EL MES PASADO HUBO MUCHA PROTESTA EN LA LOCALIDAD GENERAL DANIEL CERRI POR EL ESTADO DE LAS CALLES A TAL PUNTO QUE HUBO CAMBIO DE DELEGADO. ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN ESE LUGAR?

“Los reclamos fueron por algunos sectores de calles de tierra pero más allá de eso veníamos trabajando con la delegación lo que pasa que hubo este parate también y hubo calles que estaban defectuosas, se agravó la situación con la lluvia y, bueno, vinieron estos reclamos. Después que se habilitaron los trabajos nosotros estuvimos trabajando en la localidad, lo mismo en Bordeu, Chañares, que también había reclamos de ese tipo”.

¿LA PLANTA DE ASFALTO MUNICIPAL ESTÁ FUNCIONANDO?

“Sí, está funcionando. Lo que pasa con la planta de asfalto es que es una planta chica y tiene sus deterioros, no es una planta a la cual se le pueda exigir demasiado, así que estamos limitados en su uso, o sea, estamos usándola únicamente para obtener mezcla asfáltica para bacheo nada más”.

Por otra parte, Meneses mencionó que "hay otras obras que están financiadas a través del ENOHSA, que es otro ente nacional, que también son alrededor de estos 200 millones de pesos y son unas 8 obras de agua y cloaca que también eso es muy importante que afecta a los sectores que tienen este reclamo de hace muchísimo tiempo".

"Hay dos obras de cloacas en el barrio Thompson, en el barrio Centenario, en el barrio San Miguel hay agua y cloaca, está el agua del barrio San Agustín, un barrio que viene reclamando hace muchísimo tiempo, las cloacas de Altos de Palihue, agua que quedaba pendiente hacer unas cuadras en el barrio Miramar, las cloacas de Cabré Moré”, remarcó.

¿SE PUDO SOLUCIONAR EL TEMA DE LAS DOS CUADRAS DE PARERA QUE TERMINABAN UNA OBRA QUE DEBERÍA SER MARAVILLOSA Y QUE, LAMENTABLEMENTE, QUEDARON A MEDIO CAMINO?

“Lamentablemente, todavía no. Es un tramo que en realidad no son ni 200 metros, que cuando podamos resolverlo legalmente lo vamos a terminar porque, como decís, quedó inconclusa una obra muy importante. Son tierras que están ocupadas, tenemos que cederlas al uso público, no son calles en realidad, eso quedó abierto por la costumbre. Todo eso son trámites burocráticos y que llevan tramitaciones a nivel provincial y, en estos tiempos, se ha ralentizado todo", finalizó.