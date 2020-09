Hoy permanecerán cerrados la mayoría de los negocios en conmemoración del Día del Empleado de Comercio

Cada 26 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Empleado de Comercio en reconocimiento a la labor de los trabajadores de este sector, aunque, como este año cayó sábado, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) en conjunto con las Cámaras empresariales del sector, resolvieron posponer la celebración al lunes 28 de septiembre para que todos los empleados puedan tener su día de descanso garantizado.

La Ley 26.541, sancionada el 11 de noviembre de 2009, instituyó al 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio, otorgando a esa fecha todos los efectos de un feriado, que este año fue postergado dos días con el propósito de que todos los trabajadores mercantiles puedan tener un día de descanso.

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) indicaron que este festejo no afectará la apertura de los establecimientos cuando estos sean atendidos por sus dueños o con empleados que acepten trabajar durante esa jornada.

“Los trabajadores mercantiles tendrán la opción de prestar o no servicios laborales durante el lunes 28, con todos los efectos y alcances de la mencionada Ley, que asimila esa conmemoración con el resto de los feriados nacionales, en los que no se exige el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente al 100%.”, detallan desde la entidad y aclaran que “si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará. Por ello, en materia de remuneración se deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes, no pudiéndose otorgar el día en cuestión como franco compensatorio del descanso semanal.”.

Por último señalaron que" queda a criterio de los empleadores y sus trabajadores, comprendidos en el CCT 130/75, la posición a adoptar al respecto".