"Bahía Ambiental Sapem tuvo un superávit de 60 millones de pesos"

Esas fueron las palabras de Ernesto Aguirre, Presidente de Bahía Ambiental Sapem, quien indicó que la empresa "está en un sano equilibrio, saneada y ha logrado triplicar las ganancias del año pasado". "Administramos fondos de terceros y, lo que más le interesa a la gente, es que esa plata sea reinvertida", expresó a CAFEXMEDIO.

“La compañía está en una situación de un sano equilibrio, saneada pero, más allá del superávit, nosotros administrando fondos de terceros. Lo que más le interesa al vecino es que esa plata sea reinvertida para buscar eficiencias, es decir, esta compañía no persigue un fin de lucro per se y este es el mismo caso que uno se preocupa como Edesur, Edenor o Camuzzi, que el servicio que se brinde sea óptimo y no se pormenoriza tanto en el balance", indicó Aguirre.

"Más allá de que el balance fue positivo, lo que hay que ver es la aplicación de esos fondos en la reinversión en la operación. Creo que es la función por la que me han encomendado a gestionar una empresa y administrando fondos de terceros que en definitiva es de la ciudadanía”, añadió.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS QUE USTED RESALTA EN ESTA SITUACIÓN? ¿QUÉ PASA CON LOS TRABAJADORES EVENTUALES? ¿QUÉ PASA CON LA ACCIDENTOLOGÍA? ¿QUÉ PASA CON LA CANTIDAD DE RECLAMOS? ¿QUÉ PASA CON EL GASTO EN COMBUSTIBLE? ¿CÓMO LO EVALUAMOS ESO?

“Nosotros, en primer lugar, lo que sí debemos destacar es que el municipio que es nuestro principal cliente ha honrado sus compromisos en tiempo y forma, la tarifa se ha mantenido dentro del contrato y nosotros lo que hemos hecho, conjuntamente con la parte operativa más el cuerpo gremial. es un proceso de optimización de recursos y eso da por resultado estas cuestiones".

Aguirre expresó que "ha bajado fuertemente la accidentología, el nivel de ausentismo y hemos eficientizado ruta".

"Todo eso conlleva a, traducido en números, tener menor gasto de combustible, darle previsibilidad a la operación, trabajar mucho en el mantenimiento preventivo, es decir, operar una compañía más allá que la participación y el accionista sea el municipio como cualquier empresa privada que persigue un fin de lucro con la diferencia que acá nosotros los actores no cobramos dividendos ni premios sino que tenemos la obligación de ser eficientes porque todo el resultado de esa eficiencia se vuelca en pos de mejorar la operación", remarcó.

El empresario local mencionó que "venimos evolucionando en todas estas cuestiones que hacen a la operatividad, a la mejora".

"Desde marzo que se declaró el tema de la pandemia y los trabajos esenciales más allá de que hemos tenido algún caso de Covid el servicio lo venimos cumpliendo en tiempo y forma. Hemos trabajado en el escalonamiento de las rutas y, la realidad, es que no hemos resentido el servicio ninguno de los días hasta hoy desde que comenzó la pandemia y creo que eso es un logro de toda la compañía porque tenemos servicio médico en todos los ingresos al turno, una infectóloga que trabaja permanentemente, una cabina de sanitización, todos los elementos de protección y los protocolos", afirmó.

"En el universo de 350 o 400 personas, trabajando 6 de los 7 días de la semana, es un hecho destacable de toda la organización más allá del resultado económico de la compañía”, añadió.

SE VE UNA EMPRESA QUE TIENE UN SERVICIO YO DIRÍA ÓPTIMO O POR LA ESCASA CANTIDAD DE RECLAMOS QUE EXISTEN, SI UNO ENTIENDE QUE NO SOLO NO HAY QUE PONER PLATA DE MÁS SINO QUE TIENE UN SUPERÁVIT QUE SE PERMITE REINVERTIR PARA MEJORAR LA SITUACIÓN, QUE NO PLANTEA PROBLEMAS CON LOS SINDICATOS DE LOS TRABAJADORES QUE ALLÍ ESTÁN, QUE DISMINUYE LA CANTIDAD DE ACCIDENTOLOGÍA. A UNO LE LLAMA LA ATENCIÓN QUE SE TOME UNA DECISIÓN POLÍTICA POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PRIVATIZAR UNA EMPRESA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS. ¿USTEDES HAN TENIDO ALGUNA OBSERVACIÓN RESPECTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES POR LA MAYORÍA ABSOLUTA DEL CAPITAL, O CASI ABSOLUTA DEL CAPITAL, QUE SEA MUNICIPAL?

“Esto es una sociedad anónima con lo cual no es una empresa pública, o sea, acá se va a licitar el servicio porque nosotros la sigla SAPEM significa Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, es decir, nosotros somos una empresa privada porque nos regimos por la Ley de Sociedades Comerciales. Respecto al Tribunal de Cuentas, somos auditados por el Honorable Tribunal de Cuentas de cuestiones obviamente formales, de riesgos contingentes, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales y llevar los libros al día, tener los balances bajo normas contables", subrayó.

"Lo que sí hay que destacar que nosotros somos una sociedad anónima, es decir, no somos una empresa pública porque si fuésemos una empresa pública no estaríamos bajo el convenio 4089 del sindicato de camioneros, por ejemplo. Entonces, nosotros somos una empresa privada donde el accionista principal es el municipio”, reiteró.

¿POR QUÉ EL TRIBUNAL DE CUENTA TIENE PODER DE AUDITORÍA SOBRE EL MISMO SI ES UNA EMPRESA PRIVADA?

“Porque nosotros somos una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Las cuestiones legales se rigen por persona jurídica, todo lo que refiere a la constitución y demás cuestiones formales de la sociedad pero el organismo de contralor de una SAPEM corresponde, o compete, al Honorable Tribunal de Cuentas. Quien audita nuestra gestión es el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires".

HASTA EL MOMENTO ¿USTEDES TIENEN OBSERVACIONES NEGATIVAS POR PARTE DEL TRIBUNAL?

“Nosotros respecto a la gestión propiamente dicha no tenemos observaciones. Respecto a las cuestiones a cumplir legales, fiscales y de procedimiento en todos los procesos de compra, la constatación en actas, las reuniones periódicas que debemos tener, estamos a derecho con el Honorable Tribunal de Cuentas porque también hay que tener en cuenta que todos los que somos directores tenemos responsabilidad patrimonial sobre nuestros actos y generalmente las auditorías o las revisiones son a un año con posterioridad a los cierres de ejercicio, con lo cual es un doble control porque nadie tampoco quiere tener cargos patrimoniales y amonestaciones o un mal curriculum".

Aguirre sostuvo que "soy un ciudadano de Bahía Blanca y, la realidad, es que no hay que felicitar porque la empresa da superávit y porque estamos a derecho".

"Esa es la obligación y, por lo que nos pagan, en definitiva. Entonces en esta cuestión somos sumamente cuidadosos, cuidamos como propio y esto también es lo que entendió toda la organización porque si no está el concepto como que no es de nadie esto y la realidad es que es de todos”, manifestó.

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA USTED DE GESTIÓN AL FRENTE?

“18 meses”.

EN ESTOS 18 MESES DE GESTIÓN QUE LLEVA AL FRENTE DE LA SAPEM ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS QUE BUSCÓ Y QUE TRABAJÓ PARA QUE SE LLEVEN DELANTE DE LA MEJOR MANERA Y CUÁLES HOY RESALTA COMO DETERMINANTES EN QUE ESTA EMPRESA HOY TENGA UN SUPERÁVIT SEMEJANTE Y TENGA UN SERVICIO ACORDE A LO QUE EL BAHIENSE ESPERA?

“Cuidar lo ajeno como lo propio y venir a trabajar todos los días como si fuese una empresa privada y tener un equipo de trabajo, coordinar y ser claro, entender que a veces el no es una respuesta y darle previsibilidad a cuestiones operativas en donde el cuerpo gremial, la administración, el taller y la gerencia nos tenemos que poner de acuerdo en administrar recursos que son finitos, que son escasos y entender de que, más allá de que yo pueda estar relocalizando las rutas o tener un cuerpo de supervisores, el principal auditor y organismo de contralor, más allá del Tribunal de Cuentas, es el ciudadano".

Aguirre explicó que "podemos tener los millones que queramos o podamos de superávit pero si no recolectamos en tiempo y forma la imagen nuestra se cae de un día para el otro y la gente lo entendió".

"Es parte del cuidado de su trabajo, es parte del cuidado de la empresa y creo que estamos en un proceso de tendencia a la eficiencia, que aún no la hemos logrado pero todos estos procesos llevan tiempo porque también hay cuestiones culturales, hay cuestiones arraigadas y también hay cuestiones culturales del ciudadano bahiense que el proceso lo hace al revés, cree que sacando el residuo en cualquier momento y en cualquier lugar termina su responsabilidad y ahí debiese comenzar su responsabilidad en el cuidado", marcó.

"Creo que es un proceso que debemos trabajarlo más en profundidad y ahí sí con los funcionarios responsables de las distintas áreas del municipio que, de hecho, de a poco lo vamos haciendo. También hay que destacarlo eso", dijo.

EL SUPERÁVIT DE BAHÍA AMBIENTAL SAPEM FUE DE $60.000.000. NO ESTOY MINTIENDO SI DIGO ESTO.

“No está mintiendo si dice eso pero hay que contextualizarlo porque la realidad es que $60.000.000 implica un poquito más de un mes de sueldo o implica poder tener la flota operativa, implica tener pagos todos los impuestos, es decir, parece mucho pero cuando uno lo contextualiza no es tan así", finalizó.