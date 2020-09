"Las aseguradoras tienen la obligación de cubrir el seguro vehicular con la prórroga otorgada por la Provincia"

Esas fueron las palabras de Federico Espeluse, responsable de La Segunda Seguros, al referirse a la prórroga por seis meses en los vencimientos de las licencias de conducir. "Con la extensión anunciada por Provincia, el carnet no está vencido y, por lo tanto, el seguro funciona plenamente y la aseguradora va a responder sin inconvenientes", indicó a CAFEXMEDIO.

"Desde el momento en que la autoridad correspondiente extiende el vencimiento eso quiere decir que el carnet no está vencido. Por lo tanto, el seguro funciona plenamente y no hay motivo alguno para que no funcione. Las aseguradoras van a responder en tanto y en cuanto se encuentre dentro de la normativa que es clara y en ese sentido la verdad que es coherente desde el punto de vista de que hoy es imposible renovar una licencia de conducir", sostuvo Espeluse.

El empresario local explicó que "no va a haber ningún inconveniente no solo en la renovación sino en el caso de que una persona tenga un siniestro con el carnet vencido en este plazo".

"Si el carnet estaba vencido, vamos a hacer una aclaración, con anterioridad al inicio de la cuarentena, ahí estamos hablando de otra circunstancia que habrá que verla específicamente. Pero, si el carnet se venció en el término de la cuarentena, las prórrogas son automáticas y la autoridad lo ha definido de esa manera. Por lo tanto, el carnet no se encuentra vencido por más que la fecha de vencimiento sea esa pero hay una disposición que dice lo contrario, que está extendido", expresó.

"Hay que tener plena tranquilidad que en ese caso no va a haber ningún tipo de problema y la aseguradora va a responder sin inconvenientes", agregó.

¿CÓMO HA SIDO LA SITUACIÓN DESDE LA PANDEMIA PARA ACÁ PARAS LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS? ¿HA BAJADO LA CANTIDAD DE SEGUROS? ¿SE HA INCREMENTADO EN ALGUNA DE LAS COSAS QUE ANTES NO LAS TENÍAN?

“Todas se han podido adaptar muy bien sobre todo a poder mantener el nivel de servicio. La era digital ha ayudado muchísimo a que hoy una aseguradora que tiene en su casa central, como el caso de La Segunda, 1400 personas trabajando, al día siguiente lo hicieron desde sus casas con sistemas para emitir pólizas, para tomar denuncias, para liquidar siniestros, de un día para el otro".

Por otra parte, sostuvo que "desde el punto de vista de la productividad, hemos sentido, por supuesto, las consecuencias de la falta de actividad económica".

"Las consecuencias producto de la falta de demanda, la caída de ventas de automotores, por supuesto, que afecta muchísimo a la industria aseguradora que estamos parados en el negocio en un 70%, aproximadamente, representa a los automotores. La caída, año tras año, profundizada en esta pandemia, por supuesto que nos afecta, pero la verdad que no podríamos de ninguna manera decir que estamos en una situación complicada producto de que vemos alrededor muchas situaciones realmente complejas y la afectación nuestra es menor”, subrayó.

¿HAY ALGÚN TIPO DE SEGURO QUE SE HA VISTO MODIFICADO EN ESTO DE LA PANDEMIA?

“En el seguro de riesgo del trabajo, la enfermedad Covid no estaba dentro del listado de enfermedades profesionales que estaban listadas y que estaban contempladas dentro de la ley y, por supuesto que eso fue una gran afectación para las aseguradoras porque por decreto de un día para el otro también tuvieron que contemplar los siniestros por Covid".

Espeluse mencionó que "también han habido otros seguros específicos, sobre todo vinculados a los seguros de vida y destinados, en el caso nuestro, a los profesionales que están mayormente expuestos que se han desarrollado para atender este tipo de circunstancias".

"El resto de los seguros, ha funcionado normalmente, entre ellos, el automotor. Los seguros en ningún momento se interrumpieron aun no teniendo el permiso para circular. Desde ese punto de vista también queremos llevar tranquilidad de que, más allá de la infracción por estar circulando en un horario no permitido, el seguro funciona perfectamente”, manifestó.

¿HAY SEGURO PARA SILOBOLSA?

“Sí, nosotros tenemos un producto desarrollado porque últimamente la preocupación fue el hecho del vandalismo y estas situaciones que fueron de público conocimiento y dentro de la cobertura de silobolsa también está contemplada la cobertura de vandalismo. Es un seguro específico, probablemente no es un seguro que lo tenga todo el mercado, nosotros somos una empresa que está muy vinculada al agro y desarrollamos productos específicos así que La Segunda contiene el producto de silobolsa”.

ESTO DEL TRABAJO HOME OFFICE Y LA EXTRAORDINARIA ADAPTACIÓN QUE VOS MENCIONÁS QUE HA TENIDO LA SEGUNDA EN ESTA TAREA ¿HA CAMBIADO LA FORMA DE TAREA CON EL ASOCIADO? ¿HOY SE HACE MÁS DE MANERA REMOTA?

“Por prevención, hemos tomado algunas medidas tendientes a tratar de evitar el contacto personal que en realidad es lo que pregonamos toda la vida, es decir, desde el punto de vista de la política y la cultura de La Segunda siempre pensamos en la atención personalizada y muchas veces presencial, obviamente ahora estuvimos obligados a tomar otra dirección en función de la prevención".

Espeluse aclaró que "la atención personalizada sigue existiendo a través de otros medios, como el 0-800, los celulares de todos los productores de seguros que integran la organización las 24hs y, por supuesto, los medios digitales, es decir, mail, WhatsApp y todas las herramientas que uno tiene de reuniones por Zoom".

"Yo no puedo decir que nos haya alejado, al contrario, creo que de alguna manera esto nos va a llamar a la reflexión porque incluso nos ha acercado”, añadió.