Núñez Fariña: "Pedimos que se disminuya la circulación de gente para que el colapso no llegue porque estamos al límite"

Esas fueron las palabras del titular de Región Sanitaria 1, al referirse a la situación que atraviesa la Bahía Blanca y la zona, con un incremento importante de casos. “Hace una semana que venimos trabajando al límite con todas las camas. No son vacaciones, estamos en un periodo crítico, es un mensaje sanitario, pura y exclusivamente sanitario", indicó a CAFEXMEDIO.

“estuvimos ayer recorriendo el hospital, junto con Leticia Ceriani y Sabrina Balaña. Después nos juntamos con el Intendente en el cual se trasladó el pedido de preocupación de la provincia por la cantidad de contactos y contagios que están aumentando en Bahía Blanca. Hace un mes, estábamos en 20 hoy estamos casi 100 casos por día, promedio. Lo que se solicita es la disminución y la circulación del movimiento de gente en la ciudad para poder bajar la circulación del virus", expresó Núñez Fariña.

El funcionario afirmó que "el hecho de bajar una fase es una respuesta sanitaria para evitar la circulación y nivelar las curvas epidemiológicas para poder en 14 días empezar a pensar a ver cómo se continúa”.

¿EL INTENDENTE LE ENTREGÓ ALGUNAS NOTAS DE DISTINTOS SECTORES DE LA ECONOMÍA DE BAHÍA BLANCA AL FUNCIONARIO PROVINCIAL?

“Desde el Ministerio de Salud de la Provincia el único mensaje es el de preservar la salud de los ciudadanos de Bahía Blanca. Es el mensaje sanitario que estamos buscando que la gente entienda y que la política también entienda de que la mejor manera de poder seguir sobrellevando como estamos sobrellevando la pandemia es con distanciamiento social, el uso de barbijo y el lavado de manos".

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN SANITARIA HOY EN BAHÍA BLANCA?

“Para mí es una situación en lo sanitario compleja, en algunos momentos estamos colapsados, en algunos momentos hay algunas camas libres. Hoy por hoy, tenemos las camas de terapia intensiva todas cubiertas. El trabajo que se realiza internamente de todos los directores de los distintos hospitales con la gente del 107 y articulando con Región Sanitaria para poder ir cubriendo esos espacios".

Núñez Fariña mencionó que "en algunos casos, hay hospitales como el Penna que ha aumentado la cantidad de camas para ir descomprimiendo".

"Es muy importante el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Salud para aquellos pacientes que se puedan derivar a las UCMAS y puedan ser derivados para descomprimir el lugar o espacios dentro del hospital también son importantes. Hay un trabajo por debajo que es lo que está evitando el colapso mayor del sistema sanitario”, remarcó.

¿EL HECHO DE QUE PUSIERON MÁS CAMAS EN EL PENNA TIENE QUE VER CON EL AUMENTO DE CASOS EN LA REGIÓN QUE REQUIEREN INTERNACIÓN EN EL HOSPITAL LOCAL?

“La región hay un aumento, hasta ahora están siendo contenidos muchos de ellos dentro del municipio. Bahía Blanca aumentó también las camas pero más que todo porque el problema es a nivel local, más allá de que siempre hay lugar para el interior porque para eso está el hospital interzonal. Hoy Bahía Blanca aumentó mucho el caso de contactos y es mucha de esa gente que está haciendo uso del Hospital Penna, con o sin obra social”.

ESTAMOS AL LÍMITE EN CUANTO A LA UTILIZACIÓN DE CAMAS DE TERAPIA Y RESPIRADORES.

“Hace una semana que venimos trabajando al límite con todas las camas. Por eso el pedido nuestro fue el viernes pasado que el mensaje sea que no son vacaciones, estamos en un periodo crítico, es un mensaje sanitario, pura y exclusivamente sanitario. Pedimos que disminuya la circulación para que el colapso no llegue. Estamos al límite. En algunos momentos hemos tenido esos picos de colapso pero, bueno, por algunas distintas medidas se ha sobrellevado y en algunos casos por algunos decesos también se han liberado algunas camas.”

HOY PARA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EL ÚNICO MÉTODO ACEPTADO PARA EL TRATAMIENTO ES LA UTILIZACIÓN DE PLASMA. ¿QUÉ SABÉS DEL IBUPROFENO ASPIRADO? ¿HAY ALGO EN ESTE SENTIDO?

“Nosotros desde la provincia nos manejamos con toda aquella habilitación que haya de la ANMAT. Si no está habilitado por la ANMAT, nosotros no estamos habilitados para poder utilizarlo. Sí sé que el otro día estuvo hablando la presidenta del colegio de farmacéuticos y algunas palabras dijo que no sabría decir cuáles fueron las palabras pero en algunos casos depende de la autorización del médico del mismo paciente se puede llegar a usar, pero no tengo conocimiento del uso del Ibuprofeno”.

DE MANERA OFICIAL POR PARTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES NO ESTÁ CONCEBIDO O ACEPTADO.

“Toda medicación que está habilitada por la ANMAT es la que nosotros podemos llegar a utilizar”, finalizó.