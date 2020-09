"Hay comerciantes que están en agonía total y, probablemente, esta prolongación de la cuarentena les pegue el tiro que les falta"

Esas fueron las palabras de Jorge Bonacorsi, titular de la Corporación, el Comercio y la Industia de Bahía Blanca, quien aseguró que "no es vuelvo volver a Fase 3 porque los trabajadores están a punto de quedarse sin trabajo y, los empleadores, sin empresa". "Estamos tratando de defender la inversión, el capital pero también la fuente de trabajo", indicó a CAFEXMEDIO.

“Si yo no escuché mal, la provincia dispuso la Fase 3 pero dejó a decisión de los intendentes de qué manera iba a ser. En lo personal, te diría que hay una especie de rebelión en la granja, o sea, los trabajadores, muchos de ellos, no todos y los empleadores. Los trabajadores, porque están a punto de quedarse sin trabajo y, los empleadores, porque están a punto de quedarse sin empresa", indicó Bonacorsi.

El empresario local expresó que "están advirtiendo que en muchos otros países esto se maneja de una manera totalmente diferente y no se porque no siguen a los países exitosos".

"Por ejemplo, criticamos a muerte a Italia, ya tenemos más infectados que Italia con una población menor, hemos criticado duramente a Suecia, nunca hizo cuarentena, miremos a Uruguay. ¿Por qué nos enamoramos de nuestros propios proyectos cuando se demuestran que son un fracaso?, remarcó.

"Estoy de acuerdo con la cuarentena temprana porque teníamos que preparar nuestros sistemas de salud pero, si no me mentiste y me dijiste que los sistemas de salud estaban bárbaros ahora ¿por qué no hacés lo que están haciendo todos los países que están demostrando que son exitosos?. A ver, los puteamos a los chilenos, ya estamos peor que ellos. De Uruguay, Paraguay, Suecia e Italia ni hablar", subrayó.

Bonacorsi se preguntó si "¿no llegó el momento de ser un poco más realistas, enamorarse menos de los proyectos propios cuando a la vista está que no son buenos?".

"Madrid, que tuvo un desastre ¿esta semana qué hizo?. Cerró el sur de Madrid, cuarentena en un pedazo de la ciudad, obviamente, previamente, ¿cómo le apareció esto?. A través de los testeos, son uno de los países que menos testeó cuando todo el mundo te dice que parte del éxito de la pelea con la pandemia es el testeo. No crean que yo estoy privilegiando la economía por sobre la salud. Lo que yo digo es que quienes me dirigen son los que tienen la obligación de buscar el equilibrio porque es tan malo. El tema económico, es tan malo como el tema pandemia”, aseveró.

¿LO HACEN POR CAPRICHO O POR DESCONOCIMIENTO?

“A mí me molestaría mucho que haya una mezcla de incapacidad y de soberbia y de creerse los dueños de la verdad. El Estado Nacional tiene una agenda absolutamente diferente a la agenda que tenemos los de la calle. ¿Nosotros por qué estamos preocupados? Por el empleo, por la salud, por el Producto Bruto Interno. ¿Por qué está preocupado el Estado Nacional? Para ver si corre a tres jueces o nos los corre, para ver si estatiza una empresa. ¿Es tan importante en este momento quedarse con una empresa o es más importante cuidar la salud de los argentinos? ¿o es más importante cuidar la economía de los argentinos? Te digo que estoy profundamente decepcionado con el pobre nivel de la política argentina y no hablo de los que gobiernan”.

Bonacorsi mencionó que "nosotros ayer sacamos un comunicado donde decimos que la Corporación está en defensa de todas las empresas comerciales, industriales y de servicios, obviamente, primero de la ciudad, después de la provincia y después del país, porque son las que generan".

"Estamos tratando de defender la inversión, el capital pero también la fuente de trabajo, porque acá nadie se da cuenta lo que pasa que tal vez nuestro estado tiene una concepción que la gente en vez de trabajar tiene que vivir de la limosna del estado, que tal vez sea una forma de disciplinar gente. Yo no creo que sea bueno volver a una Fase 3, no voy a dar nombres pero personalmente conozco amigos que tienen comercio de 20, 30 años y que están en la agonía total y que probablemente esta prolongación de la cuarentena les pegue el tiro que les falta”, enfatizó.

USTEDES HAN HABLADO AYER CON EL INTENDENTE MUNICIPAL RESPECTO DE ESTE TEMA PUNTUAL. LA PROVINCIA DICE QUE HAY DETERMINADOS COMERCIOS QUE DEBEN CERRAR Y DICEN QUE LA REALIDAD EN CUANTO AL PODER DE APLICACIÓN RECAE EN LOS MUNICIPIOS. ¿HAN HABLADO SI EL MUNICIPIO VA A HACER ESTO? ¿SI VA A HACER UN SEGUIMIENTO SOBRE ESTO? ¿SI VA A HACER CERRAR LOS COMERCIOS?

“Ayer no había ningún comercio cerrado de la ciudad a las cuatro de la tarde. Había una publicidad de Walmart que decía ahora 50% de descuento en indumentaria. ¿Cómo? ¿No está prohibida la venta de indumentaria en Fase 3? Entonces Walmart hace un 50% escondido atrás de los alimentos dinamitando a nuestros vendedores de indumentaria y de calzado. Ahí es donde tiene que estar el estado. Una opinión personal, creo que el Municipio de Bahía Blanca va a estar ahí”.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE VA A ESTAR AHÍ?

“Va a estar en defensa de las fuentes de trabajo, va a estar en defensa de las empresas locales. Esta es mi modesta opinión después de haber hablado un rato largo con Héctor Gay”.

LO QUE QUERÉS DECIRME ES QUE EL MUNICIPIO DE BAHÍA BLANCA POR LO MENOS POR AHORA NO VA A HACER NINGÚN SEGUIMIENTO NI CLAUSURA DE COMERCIOS.

“Es mi feeling, no es que me lo haya dicho taxativamente pero es mi feeling después de haber hablado con él una hora".