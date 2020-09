"La gastronomía es el sector más castigado desde que empezó la pandemia y nosotros no debemos volver a Fase 3"

Esas fueron las palabras del vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Bahía Blanca y Región Sudoeste (AHRBCyA), quien aseguró que "el sector cumplía muy bien con el protocolo, no se daban casos comprobables y hemos tenido hasta la suerte que casi nadie del personal ha tenido problemas con el virus". "El take away y el delivery son sólo una pequeña parte del negocio", indicó a CAFEXMEDIO.

“La verdad que no lo esperábamos, veíamos que nuestro sector cumplía muy bien con el protocolo, no se daban casos comprobables y hemos tenido hasta la suerte que casi nadie del personal no ha tenido problemas tampoco con el virus. También es cierto que no había una concurrencia masiva. Por un lado, nos perjudicaba económicamente pero, por el otro lado, nos daba la tranquilidad la posibilidad del contagio no existía. Así que otra vez a esperar 20 días”, expresó Levantesi.

El dirigente local dijo que la situación es "tremenda" porque "cuando terminemos esto no hay espalda que pueda aguantar, es imposible porque el endeudamiento sigue permanentemente".

"Es una angustia y, además, la incertidumbre de que para adelante tampoco sabés cómo va a seguir esto, o sea, nada nos garantiza a nosotros que no se vuelva a repetir este escenario”, remarcó.

“No podemos tomar ninguna postura que no sea la de cumplir con el sistema, o sea, nosotros no podemos transgredir un DNU. Hay un DNU, eso tiene consecuencias penales y nosotros tenemos que, lamentablemente, cumplir con esto, más allá de que no estamos para nada de acuerdo. Se dan estos contagios porque el virus es así, está en la calle, en los parques y está en un montón de lados donde vemos que la gente se junta pero no fue un motivo para que tuviéramos que pagarlo nuevamente nosotros que somos el sector más castigado desde que empezó esto”, subrayó.

¿LA GENTE SE ADAPTÓ AL TAKE AWAY O COMIDAS PARA LLEVAR?

“El take away poco. Los que siempre tuvimos delivery seguimos teniéndolo pero eso es una pequeña parte del negocio".

Levantesi comentó que “tenemos muchísimos asociados en la entidad tremendamente preocupados y angustiados".

"Los que están en los sectores de turismo no saben qué hacer, si van a abrir los negocios, cómo abrirlos. Realmente es una angustia tremenda. Vos pensá que esto empezó en marzo y estamos llegando al verano y estamos en el pico de la situación. Es tremendo, es angustiante, es preocupante. Todo el mundo está con ganas de bajar los brazos”, sostuvo.

AYER UN COLEGA TUYO ME DECÍA YO ME EQUIPÉ COMO PARA PODER EMPEZAR ENTONCES COMPRÉ DETERMINADA CANTIDAD DE ALIMENTOS, ALGUNOS PUEDO FREEZAR, OTROS NO. ¿Y QUÉ HAGO CON ESO QUE COMPRÉ?

“Las cuentas de gas, luz, se amontonaron y hay que empezarlas a pagar. Colegas míos hicieron planes de pago, ayer hablando con uno el viernes había hecho un plan de pago, había entregado una plata, ahora tenía que pagar y dice ¿cómo junto la plata para cumplir con el próximo pago?.

¿HAN PEDIDO ALGÚN TIPO DE REUNIÓN CON EL OFICIALISMO, CON EL GOBIERNO, PARA VER QUÉ ALTERNATIVAS HAY?

“Nosotros en el municipio tenemos un diálogo permanente y estoy convencido a ellos también los sorprendió esto, no lo esperaban. La postura nuestra es que tenemos que tratar que la gastronomía no esté más en Fase 3, ese sería el cambio. Si seguimos estando en Fase 3 se puede repetir esta situación. Me da la impresión que dado que no ha habido situaciones de contagio ni nada en nuestra actividad debiéramos no estar en esta fase".

POR AHORA LO QUE USTEDES TIENEN CLARO ES QUE RESTORANES, BARES Y TODO TIPO DE GASTRONOMÍA HOY VUELVE A ESTAR CERRADO Y SOLAMENTE PUEDEN FUNCIONAR CON TAKE AWAY O COMIDA PARA LLEVAR.

“Exacto. Así estamos”.

Y NO SE SABE HASTA CUÁNDO. POR AHORA HASTA EL 11 DE OCTUBRE.

“Vos te imaginás cómo vamos a esperar ese día, con qué angustia, porque no sabemos si de repente el Presidente traslada esto 15 días más, no lo sabemos, nadie lo puede saber”.