Carlos Arecco: "El aeropuerto tiene un pasivo de 10 millones de pesos"

Esas fueron las palabras del titular del Grupo Arecco, concesionario del Aeropuerto de Bahía Blanca, al referirse a la difícil situación económica por la que atraviesan, sin vuelos de cabotaje. "Estamos funcionando con el bolsillo porque no hay alternativa, sin pasajeros", indicó a CAFEXMEDIO.

“Con el bolsillo propio, ya se llevan varios millones, porque no hay alternativa y la única fuente de ingreso que tenemos en la concesión es la tasa de embarque, sino hay pasajeros, como todos sabemos los vuelos de cabotaje están parados, no están autorizados", sostuvo Arecco.

el empresario local explicó que "no solamente son las personas que atienden la la parte operativa del aeropuerto sino también está la gente de limpieza, de mantenimiento".

"Ese personal está trabajando. También en la empresa nuestra, la que es propia del Grupo Arecco, no ha suspendido una sola persona, ni una, todas trabajan y tienen la posibilidad de seguir teniendo sus empleos al cien por ciento”, remarcó.

¿HASTA CUÁNDO SE PONE DEL BOLSILLO?

“Primero, que la filosofía nuestra es seguir con la concesión y, para que la concesión siga funcionando, tenemos que estar operativos. El aeropuerto de Bahía Blanca está operativo las 24 horas del día. Nuestro aeropuerto, por un lado, es escala por cualquier emergencia; por otro lado, están todos los vuelos de salud y, por otro lado, están los vuelos de trasplantes de órganos lo que se llama vuelos sanitarios y que normalmente son nocturnos”.

¿CUÁNTO ES EL DÉFICIT MENSUAL QUE TIENE EL AEROPUERTO DE BAHÍA BLANCA HOY?

“Hoy debemos tener un pasivo alrededor de los 10 millones, en total”.

USTED ES EL PRESIDENTE DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BAHÍA BLANCA. EN ESTA SEMANA SE HA DADO A CONOCER QUE VARIAS EMPRESAS, FIRMAS MUY IMPORTANTES MUNDIALES SE VAN DEL PAÍS. ¿QUÉ LECTURA HACE?

“Es lamentable pero el empresario en cualquier lugar toma sus decisiones en base a los escenarios. Cada empresa que se va del país son persianas que se bajan, empleos menos que se tienen y eso es muy malo. Si en la Argentina no logramos que haya un acuerdo político entre las fuerzas más significativas es muy difícil, peleándose unos con otros, eso no funciona, tenemos que ponernos de acuerdo todos”.

¿PERO SE VAN POR INSEGURIDAD JURÍDICA? ¿SE VAN POR LOS ALTOS COSTOS DE IMPUESTOS? ¿CUÁL ES LA RAZÓN?

“La presión impositiva en Argentina es muy alta, no solo porque sean 164 impuestos distintos que se atienden desde el punto de vista privado. Estamos arriba del 60 % y es muy fuerte. Ahora el impuesto a la riqueza en un país que está en decadencia, llevamos décadas, décadas y décadas de déficit fiscal, es decir, que gastamos más de lo que tenemos, no somos confiables, no nos dan dinero. Lo que vale es la credibilidad. Ningún país paga la deuda externa sino que se administran”.

¿QUÉ OPINA DEL IMPUESTO QUE ESTÁ EVALUANDO EL CONGRESO QUE DICEN QUE VA A SER POR ÚNICA VEZ A LAS GRANDES ECONOMÍAS PERSONALES DE LA GENTE EN LA ARGENTINA?

“Esa es otra barbaridad. A mí lo que me gustaría escuchar de la política, bajar el costo de la política. Acá de eso no se habla, ningún partido, no hay partido gobernante, de ningún sector de la política se escucha lo que uno ha escuchado de Uruguay que asume el presidente y se oyó nos bajamos los haberes de los funcionarios públicos o el caso de Italia que votó reducir en un tercio lo parlamentario, de 900 diputados bajar a 600, esa es la contribución que puede hacer la política”.

Arecco expresó que, "cuando pase la cuarentena y salga a la luz todo lo que está oculto, va a ser tremendamente durísimo".

"Empresas, gente sin trabajo, todo eso es muy complicado y eso va a pasar y lo vamos a ver. Así todo quiero que sepas que todos tenemos que seguir empujando para delante para que esto mejore y para que esto cambie. Yo no perdí esa ilusión”, finalizó.