"Los casos han ido creciendo de manera tal que ponen en riesgo la capacidad de respuesta del sistema sanitario"

Esas fueron las palabras de Adrián Jouglard, Secretario de Gobierno, quien remarcó que "más allá después de lo que diga la norma y de si habilita o no determinadas actividades, aquel que no tenga necesidad, obviamente, trate de disminuir al máximo los contactos con otras personas, trate de tenerlos lo mínimo y dispensable". "Una de las actividades que más impacto pueden tener en cuanto a cantidad de contagios uno es el que tiene que ver con el personal auxiliar en los domicilios", indicó.

"Esto es una situación que es completamente dinámica y, obviamente, todo el tiempo necesita que uno se replantee las situaciones porque lo que tenemos que tratar de mantener es que la cantidad de contagios que puedan existir en la ciudad sean de manera tal que el sistema sanitario tenga la capacidad de dar respuesta para aquel que lo necesite y eso implica tratar de utilizar todas la herramientas que uno puede tener a mano para conseguir eso", sostuvo a CAFEXMEDIO.

El funcionario explicó que "lo que el Intendente estuvo haciendo es trabajando con los hospitales, llamando la atención a la sociedad, pidiéndole mayor cuidado porque entendemos que los casos han ido aumentando de manera tal que ponen en riesgo la capacidad de respuesta del sistema sanitario".

"Ahora bien, con respecto a lo que sale a partir del día de hoy y lo que se denomina el regreso a Fase 3 de las actividades es importante aclarar que tanto el decreto nacional como el decreto provincial son decretos que vienen de alguna manera sobrescribiéndose desde los inicios y hace más de 6 meses que cada 15 días, en estos últimos casos, cada 21, se ha ido sobrescribiéndose sobre los mismos y lo que tienen hoy en algunos casos es alguna ambigüedad con respecto a autorizaciones, cuestiones de circulación y cuestiones de normas que se fueron de alguna manera desnaturalizando al inicio de los primeros decretos", expresó.

Jouglard remarcó que lo más "lo más importante para que la gente entienda es que lo que tiene que hacer es cuidarse lo más posible, más allá después de lo que diga la norma y de si habilita o no determinadas actividades".

"Hoy es importante que aquel que no tenga necesidad obviamente trate de disminuir al máximo los contactos con otras personas, trate de tenerlos lo mínimo y dispensabl y en la medida que no tenga que hacer actividades esté en su domicilio. Eso lo que va a hacer es evitar que haya más cantidad de contagios y hacerlo entrar en un riesgo, teniendo en cuenta que en la ciudad hay mayor circulación viral", subrayó.

¿SE PUEDE SALIR A CAMINAR?

“Por un lado, están prohibidas las salidas de esparcimiento pero, por otro lado, están habilitados algunos deportes que son individuales y algunas cuestiones que tienen que ver con el deporte individual, o sea, no está permitido salir a correr como esparcimiento pero si está aquel que practica atletismo puede correr con un entrenador".

Jouglard repitió que "el decreto tiene algunas ambigüedades, algunas cuestiones que son hasta en un punto contradictorias que son de difícil cumplimiento".

"No son momentos de asumir riesgos y eso trae como consiguiente bajar la cantidad de contagios. Tal vez las actividades que más impacto pueden tener en cuanto a cantidad de contagios uno es el que tiene que ver con el personal auxiliar en los domicilios, personal auxiliar doméstico, porque hemos encontrado que muchos de los casos de contagios ha sido por el ingreso de personal a los domicilios", agregó.

El Secretario Privado mencionó que "hay gente que se está cuidando todo el día, está en su domicilio, pero la gente viene de afuera y como un vector aporta a la enfermedad dentro de su hogar y después dentro del hogar corre entre todo el grupo familiar".

"Después lo que tiene que ver con la actividad familiar está permitido que uno vaya hasta la puerta del comercio y pueda retirar la mercadería desde la puerta del comercio. Ahora bien, eso sigue generando movilidad, se mueve el trabajador para ir al comercio y se mueve el cliente para ir hasta la puerta del comercio, la única diferencia es que la transacción no se va a realizar dentro del local sino que se va a realizar en la puerta", mencionó.

"Creemos que en cuanto al impacto de la movilidad o del riesgo no tiene gran significación y, por otra parte, esto está solamente limitado al comercio de indumentaria y calzado, con lo cual si una persona sale de ese comercio pero se mete en el de al lado que vende bijouterie, por decir de alguna manera, podría comprar bijouterie dentro del local o podría comprar en uno que venda informática, por ejemplo, puede entrar al local”, dijo.

EN ESTE SENTIDO ¿QUÉ ESTÁ TAXATIVAMENTE PROHIBIDO CON ESTA FASE 3? ESTÁ PROHIBIDO EL SERVICIO DOMÉSTICO, ESTÁ PROHIBIDO ABRIR BARES, RESTORANES EN LA CIUDAD, ESTÁ PROHIBIDO EL TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES SUPERFICIES, ESTÁ PROHIBIDA LA APERTURA DE LOCALES COMERCIALES DE VENTA DE ROPA, DE CALZADO, LO NO ESENCIAL, SEGURAMENTE EL SHOPPING VA A ESTAR CERRADO ¿NO?

“El shopping, lo que va a quedar abierto es la posibilidad de que la gente vaya hasta la puerta del local y retire la mercadería desde la puerta del local. Van a poder ingresar hasta la puerta del local a retirar la mercadería no adentro del local. sería take way para los comercios de indumentaria y calzado".

PERO LA GASTRONOMÍA DEL SHOPPING ESTABA ABIERTA EN FASE 3, IGUAL ESTABA ABIERTA PARA RETIRAR EN ALGÚN MOMENTO.

“El take away sigue habilitado”.

LAS PREGUNTAS QUE MÁS TENEMOS TIENEN QUE VER CON LA SALIDA A CAMINAR, ANDAR EN BICICLETA, CORRER, SI SE PUEDE SALIR INDIVIDUAL O NO SE PUEDE SALIR INDIVIDUAL.

“Las salidas de esparcimiento, esas salidas a caminar a 500 metros a la redonda que había o esas salidas a caminar no están habilitadas, ahora, hay gente que se traslada caminando para trabajar, hay gente que se traslada caminando para hacer las compras, obviamente eso sí porque van a hacer una actividad comercial pero la salida como esparcimiento no está habilitada”.

¿Y LOS FLETES?

“Los fletes están habilitados. Por lo menos, no están expresamente prohibidos en ningún artículo”.

¿VAN A CAMBIAR LA FRECUENCIA DE MICRO?

“Es muy probable que los terminales, los nocturnos que ahora se habían puesto para cubrir el caso de la gastronomía y alguna cosa más, por ahí bajen la frecuencia pero eso lo va a ver la gente de Sapem de acuerdo a la demanda".

¿LOS HORARIOS DE SUPERMERCADO VAN A SEGUIR HASTA LAS SIETE?

“Eso es un acuerdo entre las partes tanto entre los supermercados con la gente del sindicato de Empleados de Comercio. Nosotros seguimos manteniendo como hora límite para las actividades comerciales las 21 hs. Después el acuerdo que ellos puedan mantener entre ellos tendrá que ver con el acuerdo entre ellos. Ellos tenían un acuerdo que primero volvía a agregar una hora. Eso no sé en qué situación va a quedar”.

¿VA A HABER PEDIDO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN INTERNO?

“No. El decreto nacional no establece que haya que pedir autorización para circular, lo único que dice, textualmente lo voy a leer, deberán limitarse la circulación al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. No sé si se acuerdan que había que sacar un certificado que se llamaba certificado único habilitante de circulación, acá no lo pone como requisito el decreto nacional que es quien limita la circulación, desde el decreto provincial no se limita absolutamente nada. El decreto nacional y provincial saca un cuadro que habla de fase que es muy escueto".

¿POR QUÉ TOMA LA DETERMINACIÓN NACIÓN PASANDO POR ENCIMA DE PROVINCIA? DIGO PASANDO POR ENCIMA PORQUE EL PRESIDENTE HA SIDO CONSECUENTE EN ESTO DICIENDO QUE LAS FASES LAS DISPONÍA PROVINCIA.

“Lo que hizo la Nación fue, de hecho lo que había hablado el jefe de gabinete primero con el Intendente era que esto iba a ser por dos semanas, iba a ser un regreso a Fase 3 dentro de las distintas fases que tenía la provincia de Buenos Aires. Esto que salió de Nación, la división que tienen ellos entre lo que se denomina aislamiento social obligatorio y distanciamiento social, hoy el aislamiento se ha ido flexibilizando de manera tal que si uno lee bien las dos fases hay muy pocas actividades que se diferencia entre el aislamiento y el distanciamiento social".

Jouglard reiteró: "Vuelvo a decir, tiene que ver con alguna medida tendiente a restringir la circulación de las personas pero lo que nosotros venimos viendo es que en Mar del Plata que lleva aproximadamente tres semanas en esa situación el número de casos no ha tenido el impacto que se esperaba".

"Por eso es que le pedimos mucho a la gente más allá de lo que diga la norma es que se apegue a su cuidado personal, que evite las reuniones personales, que evite las reuniones familiares, esas son cuestiones que tienen mucho más impacto que cualquiera de todas estas medidas”, aseveró.

ES DECIR QUE NO VAMOS A PODER VER COMO VEÍAMOS HASTA EL DÍA DE AYER EN EL PASEO DE LAS ESCULTURAS O EN EL CENTRO GRUPOS DE 3, 4, 5 PERSONAS. ESO VA A QUEDAR PROHIBIDO.

“Eso está prohibido, las reuniones sociales de hasta 10 personas en espacios públicos están prohibidas”.

SALIDAS DE ESPARCIMIENTO, GENTE CAMINANDO, TAMPOCO.

“Tampoco”.

¿EL CONTROL DE PARQUÍMETRO SEGUIRÁ HASTA LAS 20HS?

“Estimo que sí, que el control de parquímetro sigue funcionando porque en general, salvo la única restricción con respecto a las actividades económicas tiene que ver sobre indumentaria y calzado y juguetería, el resto de las actividades económicas siguen funcionando”.

¿HOTELES QUÉ PASA?

“No están involucrados, siguen estando, teniendo en cuenta que la mayoría de los hoteles, no hay actividad turística y lo que tienen alojado son todos servicios esenciales, gente que por cuestión esencial está viniendo a Bahía Blanca o en algunos casos por cuestiones sanitarias, hay muy poco alojamiento”.

EN CUANTO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EL MUNICIPIO EN EL ÚLTIMO MES HABÍA SOLICITADO EL REGRESO DE LA MAYORÍA DE LAS ÁREAS A SUS TAREAS. ¿HAY UN RETROCESO EN ESTO?

“Ahí estaba trabajando la gente de capital humano. La idea era volver a las cuestiones que había cuando estábamos en la Fase 3. En realidad, ahí los que estaban trabajando era con alguna restricción horaria, lo que había salido en la última resolución era el cumplimiento total de la carga horaria, entiendo que volveremos a una carga horaria más reducida para disminuir el riesgo de exposición de los trabajadores”.

¿ESTA SITUACIÓN QUE HA TOMADO EL GOBIERNO NACIONAL PARA CON BAHÍA BLANCA, MAR DEL PLATA Y TANDIL, TRES MUNICIPIOS QUE RESPONDEN AL ÁMBITO DE CAMBIEMOS, LO VEN COMO UN HECHO POLÍTICO O LO VEN COMO UN HECHO NECESARIO Y OBLIGATORIO?

“No son los únicos, también del interior está Laprida, 25 de Mayo, 9 de Julio, General Alvear, están dentro de los municipios que han vuelto a Fase 3. No están expresados en el decreto nacional, sí están dentro del cronograma de fases que tiene la municipalidad. No son cuestiones políticas. Entiendo que ellos tienen una visión desde el punto de vista sanitario".

Jouglard opinó que "tenemos alguna duda para una ciudad como es Bahía Blanca, sí tuvo resultado, por ejemplo, en Bragado, una localidad mucho más chica, que tiene menos de 40000 habitantes, la restricción de volver a una fase más baja consiguió bajar mucho la cantidad de contagios".

"La situación inversa pasó en Mar del Plata. La realidad es que en Mar del Plata fue muy difícil. Ayer estuve en comunicación con el secretario de gobierno de Mar del Plata y me decía el control para nosotros de los espacios públicos es casi imposible, todo el frente costero que tiene Mar del Plata tenemos que tener un ejército de gente para poder controlar eso. En realidad a lo que uno tiene que apelar es a la conciencia de la gente", finalizó.