A pesar de estar bajar a Fase 3, el Shopping seguirá abierto

El acuerdo fue ratificado en las últimas horas, entre el Gerente Comercial de la firma, Nazareno Vega y el secretario de Gobierno Adrián Jouglard.

En las próximas horas quedarán definidas las pautas de funcionamiento del lugar.

“En el shopping, lo que va a quedar abierto es la posibilidad de que la gente vaya hasta la puerta del local y retire la mercadería desde la puerta del local. Van a poder ingresar hasta la puerta del local a retirar la mercadería no adentro del local. sería take way para los comercios de indumentaria y calzado", indicó a CAFEXMEDIO, el Secretario Privado, Adrián Jouglard.

La medida se extenderá durante los 21 días en los que se extenderá la nueva fase del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en la cual ingresó Bahía Blanca a partir del mediodía de hoy lunes.