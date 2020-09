"Cerca del 85% de los trabajadores municipales está prestando servicios"

Así lo manifestó el titular del Sindicato que agrupa a los empleados de la Comuna, Miguel Agüero. "Hay una gran predisposición de parte de todos los trabajadores al hecho de trabajar, de cuidarse, de cumplir con los protocolos, y eso a nosotros como sindicato nos llena de satisfacción"

Al ser consultado respecto a la extraordinaria trea y dificil situación que viven los enfermeros, camilleros, y médicos del Hospital Municipal, Agüero dijo que "ahora hay que ser un poco más abarcativo porque a partir de que se empezaron a abrir por un pedido de reincorporación de los trabajadores nuevos sectores y lógicamente que si bien todo lo que es el personal que está en primera línea, como decís vos, que es el de salud, también hay muchos que no son de salud y están en primera línea y que están desde el primer día trabajando y la verdad es que hay un agotamiento muy importante.

"Ayer tuve una reunión del Comité de Crisis justamente a nivel nacional y Bahía Blanca que justamente el Hospital Municipal, el SIEMPRE y la atención primaria de la salud está dentro de ese programa desde el cuidado del trabajador, una cosa que llamaba la atención Bahía Blanca fue el segundo hospital de toda la provincia de Buenos Aires que más personas se encuestaron y el gran problema que se percibe es el agotamiento físico mental".

"Ese es uno de los grandes problemas. Por ahí yo he escuchaba una discusión muy de fondo, porque es muy de fondo, sobre si está colapsado o no está colapsado el sistema".

"En este momento puedo decir lo asesoraron muy bien a Héctor porque en las últimas declaraciones que dijo ya no habló de las camas habló del personal, porque vos cama, vos vas a encontrar cama lo que no vas a poder encontrar es quien las atienda y hoy sin ir más lejos ya por lo menos a los números de ayer 80 entre positivos y aislados en el hospital. Y lógicamente están abiertas las vacantes".

"Muchos bahienses me preguntan cómo hacer para entrar y yo lo que les digo tengan cuidado porque ellos creen que entran a la municipalidad y son contratos long que lo único que autoriza que es la Ley Orgánica de las municipalidades lo que te autoriza en caso de crisis así como pasó con la Gripe A le da la autorización al director a que tome por un periodo ventana de no mayor de tres meses con una renovación para hacer frente a este gran problema que es la falta de personal".

"Lo que digo es que nosotros tuvimos casi 100 días sin ningún tipo de contagio cuando en otros sectores, y estoy hablando de provincia y de municipios, había muchísima más cantidad de contagios. La verdad que los protocolos en toda la municipalidad se actuaron bien ¿pero qué pasa? hay un cambio ahora, es un cambio real, que el tema de haber abierto en toda la municipalidad hay un montón de compañeros aislados con positivos y lo que nosotros hablábamos justamente con el Ejecutivo era que me parecía, y lo dije varias veces, y lo he hablado con el secretario de gobierno, que en este momento con la gran circulación que hay del virus no era apropiado seguir abriendo".

"A veces las necesidades o las presiones, o lo que vos quieras ponerle, hacen de que se abra y hoy te puedo decir de que, bueno, vos estás al tanto de todos los lugares que están aislados, que están cerrados, es terrible, y cada vez va a haber peor, cada vez más, entonces, nosotros lo que hacemos desde el sindicato es algo muy importante que esto también hay que valorarlo de parte del Ejecutivo que es el hecho de haber hecho todos los protocolos pero esos mismos protocolos, el propio Ejecutivo pide autorización a provincia para poder abrir los nuevos escenarios y esto es lo que muchas veces nos consultaban, no es que es por capricho del Ejecutivo más allá de la necesidad, quien autoriza los protocolos para abrir es justamente la provincia, entonces, hoy están todas las actividades del municipio en condiciones de reabrirse, salvo algunas que no son imprescindibles, por ejemplo, si los museos no están abiertos para qué los van a abrir, para qué van a exponer al personal, y eso es lo que por ahí nosotros hacemos hincapié", agregó el titular del STMBB .

"Sin ir más lejos ahora el Comité de Crisis del sindicato va a una reunión con los directivos y secretarios de cultura para que preservemos y cuidemos al trabajador en ese sentido. Hoy no es necesario si se ha mantenido, estamos en el día ciento ochenta y algo en esta situación y que vemos que empieza a fortalecerse los contagios en todos los sectores de la municipalidad es complicado seguir así. Ya no hay vuelta atrás en esto.”

¿HAY ALGÚN PEDIDO ESPECÍFICO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES HACIA EL SINDICATO PARA QUE SE DIALOGUE CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES?

“No, todo lo contrario. Nosotros tratamos de hacer frente a esta situación. Lo que le pedimos al Ejecutivo es el hecho de que los cuiden, están autorizados pero tienen que tomarse los recaudos en caso de que haya todo lo que tenga que ver con algún contagio o algo que se desinfecte, que se hagan todas las normas de procedimiento de lo que dicen los protocolos pero el tema recurrente, aunque te parezca mentira, porque había como una meseta y una gran predisposición de parte del trabajador en cuanto a lo que es el tema paritario, el hecho de que ahora vuelve todo a la normalidad empiezan las presiones desde los trabajadores a decir, bueno, ¿y cuándo hay paritaria? Porque si hay libertad para poder entrar a trabajar tendría que haber libertad para empezar a funcionar, quedamos que en la segunda quincena de septiembre se iba a poner una fecha tentativa de cuándo iba a ser la reunión para abrir paritaria y hoy es el tema recurrente.

En sí hay una gran predisposición de parte de todos los trabajadores al hecho de trabajar, de cuidarse, de cumplir con los protocolos, y eso a nosotros como sindicato nos llena de satisfacción porque sabemos que ante el pedido del propio bahiense estamos presentes y que desde el número día 1 siempre hemos estado en las primeras líneas haciendo contención social, haciendo todo lo que tenga que ver con salud.

Sabés muy bien de que hubo un proceso como quien dice quedaron fuera 400 trabajadores que no pudieron cobrar el bono que dio gratificante de la parte del Ministerio de Salud, bueno, eso se acomodó también en lo que es el APS. Ayer tuve una reunión importante con lo que tiene que ver con la federación y, bueno, todas las municipalidades están con el mismo tema, el tema paritario porque terminamos nosotros de alguna manera entendiendo y Bahía Blanca es un caso especial porque a nosotros se nos desdobló el sueldo, se nos pagó el aguinaldo en cuotas, hoy justamente para aquellos que cobraban más de $30000 hoy se les depositó la diferencia y es la última cuota.”

¿QUÉ PORCENTAJE DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES HOY ESTÁ PRESTANDO SERVICIO Y QUÉ PORCENTAJE NO LO ESTÁ HACIENDO POR CUESTIONES SANITARIAS?

“Creo, aproximadamente, no quiero ser muy fino con el tema pero estamos casi en un 85% por eso es la tasa de contagio. Por ejemplo, unidades sanitarias de Avellaneda, Mariano Moreno, Pampa Central, 9 de julio, Noroeste, San Dionisio, Hospital Municipal, HCD, Abrigo 1, Mamás Cuidadoras, Saneamiento Ambiental, Ordenamiento Urbano, Subgestión Ambiental, Asesoría de Tierra y Escritura, Dirección General de Culto, Subsecretaría de Producción y sigo, todavía me faltan como 15 más, decirte que todos esos tienen o positivo o están aislados o cerrado".

Esa es la preocupación más grande que tenemos nosotros el hecho de que no podemos parar el contagio y ya empiezan hasta los propios funcionarios a estar infectados. Estamos en plena cresta de la ola en cuanto a la virocidad que hay del propio virus, el contagio es terriblemente por la circulación que hay en la ciudad y la verdad que asusta.”

“Hay dos pilares fundamentales en lo que está pasando con la pandemia. El primero la conciencia social y lo otro tiene que ver con que quieras que no como sociedad estamos habilitados por todo lo que se ve, entonces, si vos marcás una línea fina de un lado y del otro en algunos procesos son procesos políticos y en el otro lado hay una cuestión de conciencia social porque hay inspectores, hay gente voluntaria que va a decirle a los que están disfrutando de un día al aire libre cuídense. Yo no hago juicio de valor de esto”.

“A mí me enorgullece de que los protocolos se cumplan, que hay una tasa que está por debajo de los estándares, significa de que nos estamos cuidando pero, bueno, lamentable, a veces te contagiás y pasa esto con los asintomáticos que no sabe que está contagiando”.

“Te vuelvo a decir lo mismo, el pedido recurrente de todos los trabajadores municipales es cuándo hay paritaria entonces nosotros como parte que tendría que haber empezado en marzo no se realizó y entendimos y en esto fuimos proactivos a la hora de decir que sabíamos la situación desfinanciada que tenía la comuna y sin embargo seguimos apostando y seguimos trabajando y no bajamos los brazos. Y lo que yo te digo del otro resto del personal que no trabaja son los que están justamente licenciados porque están dentro del grupo de riesgo o porque son lugares no esenciales que no necesitan abrir", finalizó Miguel Agüero.