"El Concejo Deliberante cerró por desinfección pero cada sector sigue trabajando desde sus casas"

Así lo manifestó el titular del cuerpo, Fernando Compagnoni. "La decisión de cerrar el Concejo por el caso de Coronavirus fue conversado con todos los actores". El lunes piensan reabrir la puerta.



“La determinación de cerrar se centró en realizar la desinfección de todos los lugares de trabajo del edificio del Concejo Deliberante, eso fue básicamente. Bueno, conocés la situación, aprovecho por supuesto en primer lugar para desearle una pronta recuperación a Laura Biondini que lamentablemente es Covid positivo, es el segundo caso de un concejal, habíamos tenido antes a Romina Pires".

"Hablé por supuesto con absolutamente todos los actores en este caso, Acrogliano, Jouglard, los presidentes de bloque, Nicolás Vitalini y Gisela Ghigliani. Me comuniqué con cada uno de los efectores, con el representante del sindicato en el Concejo Deliberante, luego hablé también con Miguel Agüero, por la representación de todos los trabajadores, y bueno un poco entre todos decidimos realizar en el edificio una desinfección como te decía en los lugares comunes de trabajo.”

PREGUNTO ESTO PORQUE EL DÍA MARTES A LA NOCHE VOS HABÍAS PUBLICADO QUE NO SE IBA A CERRAR EL CONCEJO Y AYER, SÍ, SE CERRÓ.

“Yo lo que dije es que vamos a seguir trabajando normalmente cosa que lo vamos a hacer. Nosotros teníamos por suerte la experiencia del teletrabajo que realizaron los trabajadores municipales del Concejo durante los primeros tiempos de la pandemia, a los que les agradezco también que hayan tenido la voluntad en estos dos días de volver a esa tarea", mencionó Compagnoni.

"Vale decir que todo lo que vos bien conocés cada uno de los sectores del Concejo pero lo que tiene que ver con el boletín, con el diario de sesiones, con prensa, con legales, cada uno de los sectores que le dan vida al Concejo funcionan normalmente en estos dos días desde cada una de sus casas y teniendo reporte de lo que la presidencia necesite. Más allá de eso por supuesto hemos cambiado esto solo por el tema de la desinfección.”

¿LA SITUACIÓN POR AHORA AFECTÓ A LAURA BIONDINI O TENÉS ALGUNA INFORMACIÓN RESPECTO DE ALGÚN OTRO CONCEJAL O TRABAJADOR DEL ÁMBITO DEL CONCEJO QUE TENGA SÍNTOMAS O QUE ESTÉ POR SER HISOPADO?

“No. La verdad es que es solamente Laura Biondini, lamentablemente, pero por suerte que es solamente ella. Lo que yo les manifesté a los presidentes de cada uno de los bloques, incluso también al representante del sindicato, fue que me indicaron que hoy justo se está cumpliendo una semana de lo de Laura así que si en esta primer semana algún concejal de algún bloque o algún trabajador tuviese algún síntoma compatible con Covid por favor me lo hagan saber de manera tal de hacer un hisopado inmediato. Creo que entienden las autoridades sanitarias que a partir de hoy que ya pasó una semana estaríamos en una situación más benévola porque ya casi estaría como asegurado que no hay un contagio por contacto con Laura.”