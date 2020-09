Asalto millonario: "La presentación judicial de la reunión en la Departamental nada tiene que ver con la investigación"

Así lo manifestó el abogado de la familia Velez, Juan Ignacio Vitalini. Apuntó contra el delegado del Ministerio de Seguridad en Bahía, Federico Montero al decir que "en esa reunión también hubo una persona que está vinculada políticamente a un sector distinto al de mi hermano (Nicolás) y le ha querido dar una trascendencia política que en realidad no la ha tenido”.

“Se hicieron varios allanamientos, no tengo las precisiones porque son muy recientes y muy reservado, pero a raíz de algunos pedidos que habíamos hecho al fiscal respecto de algunas lógicas, inconsistencias y contradicciones en las declaraciones de algunos efectivos policiales.”

ESTE HECHO QUE NOS CONMOCIONÓ POR EL MONTO DE LO ROBADO, POR LA CANTIDAD, POR EL MILLONARIO ATRACO, TUVO UNA DERIVACIÓN IMPENSADA LUEGO DE UNA REUNIÓN DESARROLLADA EN EL ÁMBITO DE LA DEPARTAMENTAL DE POLICÍA. ¿USTED ESTUVO PRESENTE EN ESA REUNIÓN?

“No, en esa no, fue mi hermano como integrante del estudio, yo no estuve, nos dividimos tareas en ese momento.”

ESA REUNIÓN Y LA REPERCUSIÓN PÚBLICA QUE TUVO ESA REUNIÓN INCLUSIVE CON UNA PRESENTACIÓN JUDICIAL QUE HICIERON ALGUNOS DE LOS PARTCIPANTES COMO EL COMISARIO BEZOS, EL COMISARIO CAMINADA, Y EL DELEGADO DEL MINISTRO MONTERO ¿AYUDÓ, COLABORÓ, PARA ESTA INVESTIGACIÓN QUE LLEVA ADELANTE EL DR. DEL CERO?

“No, en absoluto, no tiene nada que ver. La investigación ya estaba en curso y esa reunión no tuvo nada que ver, más que nada se fue a pedir custodia y manifestar su preocupación hacia los efectivos de la policía que se habían presentado en ese momento como Caminada y Bezos que dijeron que estaban a disposición de la familia Vélez, que estaban preocupados por esa entradera muy violenta y no tiene nada que ver con la investigación pero tomó connotación política porque no nos olvidemos que también hay una persona que está vinculada políticamente a un sector distinto al de mi hermano y le ha querido dar una trascendencia política que en realidad no la ha tenido”, dijo el abogado Juan Ignacio Vitalini.

¿CUÁLES FUERON LAS CONTRADICCIONES O CUÁLES FUERON LOS PUNTOS QUE USTEDES VIERON COMO LLAMATIVOS EN LA DECLARACIÓN DE LOS POLICÍAS?

“Que se muestran las filmaciones del momento del secuestro donde hay tres mochilas y cuando se hace el acta del procedimiento misteriosamente solamente se consigna que habían aparecido dos mochilas, estaba faltando una de las mochilas que es justamente la que el testigo manifiesta que trasladó la Notebook de la gente que había sido secuestrada con dinero pero, bueno, después se puso a trastabillar y a confundirse y ahí surgieron todas estas contradicciones porque siempre mantuvieron que en el video y se ve que hubo tres mochilas y al momento de declarar dice que fueron dos, una de esas dos incluso no fue secuestrada.”

¿PARA USTEDES SIEMPRE DESDE EL PRIMER MOMENTO EXISTIÓ UNA POSIBLE, UNA SUPUESTA PARTICIPACIÓN DE LOS EFECTIVOS EN ESTE HECHO?

“Son hipótesis, puede haber muchas conjeturas pero, bueno, la realidad es que hasta que no declararon por segunda vez había una presunción lógica y una vez que declararon inmediatamente cuando yo solicité que se los cite porque había unas cuestiones que no me cerraban ahí lo terminamos de reafirmar. Sí, sin duda, porque la realidad es que uno de los efectivos, que es el comisario Juárez, en ningún momento estuvo consignado en ningún acta pero todos los testigos daban cuenta de que había tomado las riendas del procedimiento. Eso es una irregularidad. Y da la casualidad que justamente este comisario Juárez es quien misteriosamente se aparece en el procedimiento trasladando a un testigo y justamente Juárez con ese testigo son los que trasladan la plata sin contar hasta la comisaría con la excusa de que no se pudo contar la plata en ese lugar por el tema de lo peligroso de la zona y la cantidad de dinero, que podía ser cierto pero, bueno, el procedimiento no se hizo como debía realizarse, es la realidad.”

INCLUSIVE HOY EN EL PARTE OFICIAL QUE DA A CONOCER EL DR. DEL CERO DICE COMO QUE EL AUTO NUNCA ESTUVO EN PODER DE LA JUSTICIA PARA SER PERICIADO ¿PUEDE SER?

“Desconozco, la verdad que desconozco. Yo tengo entendido que el auto fue secuestrado, fue llevado hasta la comisaría, pero no me preocupa mucho, la realidad que ahí filmaron los efectivos que llegaron en un primer momento a los cuales yo les quito responsabilidad, que es Nicolás Alonso y el otro muchacho, yo de eso no tengo nada para decir porque ellos tranquilamente podían haberlo dejado pasar o podían haberse dejado sobornar, incluso lo denunciaron eso. Lo del auto no me preocupa, están filmadas tres mochilas y aparecen dos, ahí es lo preocupante, que desconocemos realmente cuánta plata había en el momento del allanamiento y una vez que se encuentra ya en comisaría ahí algo evidentemente faltó.”

¿CUÁLES SON LOS PASOS QUE USTEDES ESPERAN COMO ABOGADOS DEFENSORES DE LA FAMILIA A PARTIR DE ESTO LA DETENCIÓN DE ALGUNA PERSONA?

“No. Desconozco cuál va a ser la actitud del fiscal, yo quiero ver cuál es el resultado del allanamiento que todavía no lo sé, no me he podido comunicar más allá del WhatsApp que le mandé y hay que esperar periciar los teléfonos que se puede encontrar información valiosa más allá del tiempo que transcurrió desde el momento del hecho pero, bueno, en base a eso ahí analizaremos y veremos realmente si le cabe alguna responsabilidad a alguno de los funcionarios.”

¿QUÉ DICE LA FAMILIA VÉLEZ CON ESTO? ¿HAS HABLADO?

“Estaban esperando obviamente este allanamiento pero obviamente desesperanzados en cuanto a algún tipo de secuestro, obviamente la plata es fungible y es muy difícil que después de tanto tiempo pueda llegar a aparecer.”

NOSOTROS TENEMOS INFORMACIÓN INCLUSIVE DE QUE ESTOS ALLANAMIENTOS SE PENSABAN HACER LA SEMANA PASADA PERO CON LA SITUACIÓN QUE SE GENERÓ CON LA POLICÍA SE DEMORARON LOS MISMOS.

“Esa era una de mis preocupaciones, yo lo quería mucho antes, inclusive al otro día que declararon, pero ahí están algunas dificultades por ahí y algunos distintos criterios entre el particular damnificado y los fiscales y los jueces. Yo pedía que se allane al otro día de las declaraciones porque estaba evidente las contradicciones, eran muy evidentes, faltaba una mochila, y no podemos saber si esa mochila tenía plata o no ¿por qué iba a faltar esa mochila? ¿qué se la llevaron vacía como recuerdo para alguien? Evidentemente algo más había en esa mochila.”

¿LAS DECLARACIONES QUE VOS HACÉS MENCIÓN SON DE ESTOS DOS EFECTIVOS QUE VOS MENCIONÁS RECIÉN O DE OTROS EFECTIVOS?

“De Juárez con su chofer y el testigo de procedimiento, son los tres que arribaron en un móvil una vez que los efectivos del comando habían apresado a esta gente, Juárez que tiene un cargo ahí en el 911 junto con su chofer y un testigo de procedimiento. Esos tres son los que llegan con posterioridad y son los encargados de trasladar todo el dinero hasta la comisaría.”

“En su momento Juarez fue comisario. Yo desconozco cuál es el cargo actual. Por lo que me dijeron es segundo jefe de comando de patrulla. Por eso los chicos que llegan al procedimiento y detienen a esta gente se comunican inmediatamente con el superior y ahí es donde llega Juárez. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa que es raro que no se haya consignado en el acta, Juárez, cuando hace las filmaciones, es el que encuentra el dinero ahí y es el que traslada al testigo y es el que lleva también después el testigo hacia la comisaría segunda.”

“Me imagino que debe estar interviniendo Asuntos Internos y después de la misma forma que se hizo esa presentación en la causa Conti, bueno, seguirán investigando Montero y compañía al resto de los funcionarios a ver qué pudo haber pasado. No es habitual que se haga un allanamiento de estas características y es muy lamentable, y se viene sucediendo muy a menudo sobre las personas que tienen que cuidarnos.”

NO SÉ SI LA SITUACIÓN COMO MENCIONASTE VOS Y YO RESPETO LO QUE VOS DECÍS RESPECTO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA O DE ENCONTRARLE UN TONO POLÍTICO A LA REUNIÓN EN LA CUAL PARTICIPÓ TU HERMANO, PERO LO QUE SÍ QUIERO DECIR QUE ESA REUNIÓN DE LA CUAL SE HABLÓ MUCHÍSIMO, RESPECTO DE LO QUE SE DIJO, DE LO QUE NO SE DIJO, Y QUE INCLUSIVE DERIVÓ EN LA PRESENTACIÓN JUDICIAL Y EL ARMADO DE UN EXPEDIENTE Y LA INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL DR. ZORZANO POR ESTAS HORAS, ALGUNA SITUACIÓN PARTICULAR TENÍA.

“Desconozco lo que se habló en esa reunión, a mí se me comentó simplemente que fueron a pedir por la seguridad.”

A LOS DOS DÍAS LA FAMILIA VÉLEZ CUANDO FUE A DECLARAR NEGÓ LO QUE EN ESE ESCRITO ESTABA POR PARTE DE BEZOS.

“No sé si negó, simplemente dio su punto de vista.”

DIJERON QUE EN NINGÚN MOMENTO HABÍAN PUESTO EN TELA DE JUICIO EL ACCIONAR POLICIAL ¿PUEDE SER?

“Exacto, sí.”

¿O SEA QUE EN ESTE MOMENTO LA FAMILIA NO TENÍA NINGÚN TIPO DE SOSPECHA SOBRE LA POLICÍA?

“No sobre los chicos que llegaron en un primer momento, pero no es que se lo manifestaron al comisario ni nada, pero, bueno, no sé, no te puedo dar mucha precisión porque yo no estuve en esa reunión. Sí su preocupación era por la violencia y por la repercusión, todo esto los puso más en el tapete a esta gente que es de perfil bajo y creo que lejos de cuidarlos hicieron todo lo contrario que es exponerlos y perjudicarlos mucho más cuando ellos son los primeros que tendrían que haber bajado el perfil y haberles brindado la seguridad que no se la dieron.”