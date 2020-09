"Los hospitales de la ciudad están complicados, pero no hay colapso"

Lo manifestó a CAFEXMEDIO el director del Municipal, Gustavo Carestía. "La gente que no se cuida es de una gravedad extrema porque está condicionando no solamente el progreso de la enfermedad en todos lados sino además esta dificultad que tenemos en los hospitales porque al haber mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de pacientes, tenemos más dificultades para atenderlos".

LUEGO DE LA COMUNICACIÓN QUE USTEDES EFECTUARON LA SEMANA PASADA HABLANDO DE LA NECESIDAD DE LIMITAR LAS INTERNACIONES ¿CUÁL ES LA REALIDAD EN LA CUAL NOS ENCONTRAMOS HOY?

“Similar a la de la semana pasada, hasta ayer con algunas menos internaciones que lo que teníamos pero hoy ya hemos tenido dos o tres internaciones más en el sector de clínica médica y estamos con 7 camas ocupadas en terapia para Covid.”

“El personal de salud le está poniendo el pecho más que nadie, vos fijate lo que está pasando hoy en el Penna lo que veníamos pasando nosotros. Hay 80 personas aisladas si no me equivoco que dijeron del Penna, nosotros tenemos 70, de manera que el personal de salud es tan mortal como cualquier otro.”

NO TENGO DUDA, QUIERO QUE QUEDE CLARO ESTO, SON LOS PRIMEROS QUE ESTÁN PONIÉNDOLE EL PECHO, MÉDICOS, ENFERMERAS, ME SACO EL SOMBRERO POR TODOS ELLOS. LOS QUE ESTAMOS ENCERRADOS, QUE ESCUCHAMOS POR UN LADO LA DESESPERACIÓN POR PARTE DE ALGUNOS MÉDICOS ANTE UNA SITUACIÓN DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, ENFERMERAS, CAMILLEROS, Y QUE NO ENTENDEMOS CUÁL ES EL PUNTO AL CUAL VAMOS.

“Nadie entiende demasiado, esta es la verdad, porque la realidad es que la pandemia está a full en este momento, no sé si este será el pico, espero que no sea más que esto. Los hospitales están complicados, sin que haya colapso pero estamos complicados.”

¿PRINCIPALMENTE HOY LA COMPLICACIÓN ES POR LA SITUACIÓN QUE ESTÁ VIVIENDO EL PERSONAL SANITARIO?

“Es una combinación de las dos cosas porque, digamos, obviamente si tuviéramos todo el personal funcionando tendríamos igualmente las camas ocupadas, sería mucho más sencillo el trabajo, claro está, pero lo cierto es que los dos factores están alterando un poco la situación.”

HOY CUANDO SALUDABA A TODOS LOS MÉDICOS, A TODO EL PERSONAL SANITARIO QUE ESTÁ TRABAJANDO EN LOS HOSPITALES, HOY DECÍA QUE ADEMÁS DE LA SITUACIÓN ESTA QUE ESTAMOS VIVIENDO DE TENER QUE AISLARLOS, Y DEMÁS, LA LABOR, LA TAREA, QUE DESARROLLAN ES MUCHO MÁS COMPLICADA, DE EXIGENCIA MUCHO MÁS FÍSICA QUE LA QUE VENÍAN DESARROLLANDO, CON LO CUAL EL PERSONAL TAMBIÉN SE CANSA.

“Física y mental. Te digo que es muy complejo trabajando en la guardia, en los consultorios externos, en la internación, trabajando físicamente más que antes pero además sabiendo que uno está lidiando con una enfermedad bravísima y que nos pone en jaque a todos, no solamente al sistema de salud sino a la gente en general, y yo veo además que la gente tiene una actitud realmente difícil de entender, hay que buscar razones psicológicas, se va desentendiendo de la pandemia y no se cuidan".

"Yo creo que todos los que nos toca ir de la casa al trabajo vemos gente por la calle, o en los espacios públicos, digamos, de paseo, y sin cuidarse absolutamente y esto es de una gravedad extrema porque está condicionando no solamente el progreso de la enfermedad en todos lados sino además esta dificultad que tenemos en los hospitales porque al haber mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de pacientes, tenemos más dificultades para atenderlos.”

NO QUIERO ENTRAR EN LA DISCUSIÓN DE SI ESTAMOS EN COLAPSO O NO ESTAMOS EN COLAPSO.

“Esto no es colapso. Por eso dije antes esto es una situación complicada pero no colapso.”

ESTO QUE ESTAMOS VIVIENDO HOY EN BAHÍA BLANCA ¿HAY ALGUNA MANERA DE CUIDAR DE MANERA DIFERENTE AL PERSONAL SANITARIO?

“No que yo sepa pero por ahí algún otro sabe alguna otra forma, desconozco, estamos tratando de cuidarlos al máximo pero el problema no es el personal de salud que habitualmente se cuida, el problema es de la gente que está olvidándose de la pandemia.”

ACÁ EL TEMA ES CÓMO FRENAR LOS POSITIVOS.

“Sí, claro, cómo frenar el contagio.”

QUE SOLAMENTE ES RESPONSABILIDAD DE CADA UNO DE NOSOTROS.

“Básicamente porque ya todo el mundo sabe más o menos cómo es esta historia. El desentendimiento es una responsabilidad personal.”

HOY VARIOS MENSAJES NOS LLEGABAN A LA RADIO DICIENDO QUE EL FIN DE SEMANA TUVO QUE ACTUAR LA MUNICIPALIDAD EN UN ÁMBITO DE BAHÍA BLANCA DONDE HABÍA UNA FIESTA. DIGAMOS, LOS CHICOS HICIERON UNA FIESTA ¿LO HICIERON SOLOS LOS CHICOS? ¿LOS PADRES NO SABÍAN NADA? ¿NO SE ENTERARON DE LA SITUACIÓN? UNA RESPONSABILIDAD DE LOS MAYORES. EN CUALQUIER LUGAR DE BAHÍA BLANCA ENCONTRÁS LOS PADRES QUE DICEN, Y ¿SABÉS QUÉ? ESTÁN CANSADOS LOS PIBES. CLARO QUE ESTÁN CANSADOS.

“Todo el mundo está cansado.”

PERO PREGUNTALE AL PERSONAL SANITARIO SI NO ESTÁ CANSADO, PREGUNTALE A LA ENFERMERA QUE HOY ESTÁN ATENDIENDO ALLÍ CON COVID EN EL HOSPITAL.

“Sí, ese es el tema. Por eso yo te decía que no cuidarse implica que los hospitales estén más llenos de gente y, además, con las dificultades propias del caso.”

VOS QUE MANEJÁS MUCHA ESTADÍSTICA, Y DEMÁS, COMPARADO CON OTROS AÑOS ¿HA BAJADO LA INTERNACIÓN O LA CONSULTA CON ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA ÉPOCA?

“Sí, claramente ha bajado. Además, por ahí el volumen de atención es más o menos el mismo pero hoy está relacionado en su mayor parte con el Covid; de las otras patologías y de las otras enfermedades respiratorias que habitualmente hay en esta época del año, ya terminando este invierno, hay mucho menos.”

¿Y CON EL TEMA ACCIDENTES DE TRÁNSITO?

“Al principio de la pandemia casi no había cuando hubo la restricción máxima. Ahora hay algunos accidentes y nos ha tocado atender algunos pacientes, ha aumentado un poco, no por supuesto en la proporción de lo habitual que había antes, pero ha aumentado en este último mes, mes y medio, ha ido aumentando.”

ESE ES OTRO TEMA PORQUE ESO TAMBIÉN IMPLICA QUE EL PERSONAL MÉDICO, QUE LAS CAMAS, Y DEMÁS, ESTÉN OCUPADOS DE TEMAS PARALELOS.

“SÍ, claro.”

LO QUE TENEMOS QUE HACER ES SEGUIR CUIDÁNDONOS.

“Cuidarse más que nunca.”

CREO QUE A TODOS LOS MÉDICOS EN ESTE CASO HAY QUE BANCARLOS, A LOS ENFERMEROS HAY QUE BANCARLOS, A LOS CAMILLEROS HAY QUE BANCARLOS, AL PERSONAL DE MAESTRANZA HAY QUE BANCARLOS MÁS QUE NUNCA EN ESTE ASPECTO. Y CREO QUE HAY QUE TOMAR MEDIDAS DRÁSTICAS CONTRA AQUELLOS QUE NO LO HACEN PORQUE AQUEL QUE NO SE PONE EL TAPABOCA YENDO POR LA CALLE ES UNA AGRESIÓN QUE LE HACE A TODO ESTE PERSONAL QUE SE ESTÁ ROMPIENDO EL LOMO TRATANDO DE LABURAR Y DE DARLE TRANQUILIDAD Y ATENDIENDO A ESTAS PERSONAS. ME PARECE A MÍ QUE ESTE ES EL GRAN PROBLEMA Y HAY QUE HABLARLO CLARAMENTE, NO HAY QUE DAR VUELTA, HAY QUE HABLARLO CLARAMENTE EN CUANTO A ESTOS GESTOS QUE TIENE QUE TENER LA SOCIEDAD RESPECTO DE ESTAS COSAS.”

“Absolutamente. Ese es el tema clave hoy día.”