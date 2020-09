Caso Facundo: "La declaración de los testigos fortaleció la hipótesis de la desaparición forzada"

Esas fueron las palabras de Luciano Peretto, abogago de la familia del joven de Pedro Luro, quien aseguró que "la justicia deberá empezar a imputar y a indilgar responsabilidad penal en quienes tuvieron responsabilidad en el hecho". "Es indudable que la policía de la provincia de Buenos Aires tuvo responsabilidad en el hecho", afirmó a CAFEXMEDIO.

“A la declaración de Crisitna, hay que asignarle dos tenores de importancia: el primero, es que es la primera vez que Cristina se sienta frente a la Justicia Federal; la segunda, es la importancia de lo que Cristina concurre a decir en esa audiencia porque no solamente nutre a la causa de lo que pasó ese 30 de abril y los días anteriores al 30 de abril sino también de lo que pasó después, que para nosotros es muy importante a efectos de poder detallar algunas maniobras de encubrimiento y algunas cuestiones conexas, que tienen que ver con el delito principal de desaparición forzada de persona", indicó Peretto.

El abogado de la querella agregó que "quiere decir todos sus puntos de contacto en el marco de la instrucción de la causa todavía en manos de la policía bonaerense, cómo fue la situación de llegar a una denuncia que realmente no fue un camino para nada fácil mucho menos quienes conocen cómo se manejan las comisarías del interior de los pueblos que no siempre está el oficial que escribe y siempre hay reticencia a tomar las denuncias y una causa por averiguación de paradero no es algo que se hace todos los días".

AYER DECLARÓ UN TESTIGO QUE NO SE HABÍA PRESENTADO, NO SÉ SI FUE A PEDIDO DE LA DEFENSA O NO. ¿DECLARÓ UN TESTIGO QUE VIO LUCES DE VEHÍCULO EN EL LUGAR DONDE ENCONTRARON EL CUERPO DE FACUNDO?

“Fue importante que concurriera porque básicamente refiere que días antes a la aparición del cuerpo, específicamente, 4 días antes, en horas de una noche muy fría, en cuarentena, un día de semana, en un día que no es temporada de pesca, con marea alta, que en ese lugar no se pesca con marea alta, o sea, muchas cuestiones que a él lo hicieron sospechar".

Peretto informó que "él trabaja todas las noches en el sector portuario y nos refería desde abril hasta esa fecha nunca ninguna noche había visto movimiento en ese sector, es decir, que fue la única noche en la que hubo movimiento extraño y refiere la presencia de vehículos".

"Se va a tratar de reconstruir con coordenadas cuál es el sector que específicamente indica pero todo haría sospechar que es el sector ubicado entre Cabeza de Buey y Cerri, con lo cual estamos hablando específicamente de la zona de Villarino Viejo, la Cola de la Ballena, que ve unas luces, la llama a su señora, le manda un mensaje también refiriéndole esto, diciéndole que le llama mucho la atención esta presencia", remarcó.

"Estos son testigos que se llaman testigos objetivados porque hacen referencia a una circunstancia objetiva", enfatizó.

EN ESTAS DECLARACIONES QUE SE HAN LLEVADO ADELANTE ¿CRISTINA HA PEDIDO QUE NO ESTÉ EL FISCAL ULPIANO MARTÍNEZ?

“No podría especificárselo. Sé que ha coordinado la Dirección de Protección a la Víctima y Testigos, ha coordinado la mecánica de la audiencia y nosotros no hemos inferido ni siquiera en la fijación del día y el horario. Así que no podría decirle si la ausencia del fiscal Martínez responde a un pedido de Cristina o a una situación particular del fiscal".

¿PARA USTEDES NO CAMBIA PARA NADA HASTA AHORA CON ESTA NUEVA DECLARACIÓN LA TEORÍA DE LA CUAL CONSIDERAN QUE ESTO FUE UNA DESAPARICIÓN FORZOSA DE PERSONA Y QUE TUVO INJERENCIA LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES?

“Los más de 30 testimonios que hemos levantado en el marco de la causa, ninguno logró desvirtuar ni poner en duda la existencia de otra hipótesis aunque sea alternativa a la desaparición forzada de persona. Ninguno. Todos esos testimonios que lo habían visto a Facundo vendiendo bolsitas de nylon en Bahía Blanca y vendiendo medias y otro que lo había visto jugando en la canchita atrás del Hospital Penna jugando al fútbol con unos amigos y compañía".

Peretto mencionó que "nosotrosn desde el momento que lo tomamos, aun todavía sin aparecer el cuerpo de Facundo, sabíamos que eran testimonios absolutamente falaces, que carecían de todo tipo de veracidad y uno a uno esos testimonios fueron fortaleciendo únicamente la hipótesis de la desaparición forzada".

¿SACAN ALGUNA CONCLUSIÓN DE POR QUÉ PUDO PASAR ESTO? ¿QUÉ HUBO EN EL MEDIO? ¿QUÉ PUDO HABER LLEVADO A UNA SITUACIÓN SEMEJANTE TAL CUAL PLANTEAN USTEDES?

“Es difícil tratar de imaginar un delito tan violento y tan cruel como el hecho de la desaparición forzada de persona seguida de muerte. A nosotros es muy difícil plantearnos lógicamente qué puede haber pasado, sí de alguna manera conociendo estos encuentros sucesivos que tiene Facundo con controles policiales o encuentros policiales a lo largo de su derrotero entre Pedro Luro y Bahía Blanca sí podríamos inferir o podríamos asignarle a esos encuentros carácter de in crescendo que cada vez esos encuentros se iban volviendo más violentos".

Peretto subrayó que "Cristina, que es quien conoce a Facundo, dice seguramente Facundo al haber sido ordenado que se tenía que volver a Pedro Luro y siguió viaje a Bahía Blanca no se ha quedado callado".

"Eso es lo que Cristina nos refiere y en esas discusiones con hostigamiento, con posibilidades de algunas agresiones físicas, pueden haber derivado inevitablemente en el resultado de la muerte de Facundo”, añadió.

LA PERICIA DETERMINÓ QUE EL CUERPO ENCONTRADO ES EL DE FACUNDO Y DETERMINÓ TAMBIÉN CÓMO FUE SU MUERTE. ¿FUE POR ASFIXIA?

“El día 2 de octubre se estima que estaría el estudio conclusivo que dentro de lo deteriorado que está el cuerpo de Facundo pueda arrojar algunas precisiones sobre la muerte. Estas precisiones específicamente versan en la data de muerte, es decir, cuándo murió Facundo, a causa de qué, de qué manera murió y, lo que para nosotros es muy importante dónde murió Facundo".

El abogado bahiense mencionó que "para nosotros la aparición del cuerpo de Facundo se produce en un ambiente de máxima tensión entre la hipótesis que venimos obteniendo de la querella y una hipótesis que no sabemos quién la sostiene porque nadie la ha blanqueado hasta el momento pero que hablan de un accidente que es absolutamente imposible que en ese lugar haya podido tener lugar un accidente".

"Se produce la aparición del cuerpo en esa máxima tensión, en un lugar donde aparecen otros restos óseos también de otro humano, que esto está siendo estudiado. Yo no creo en las casualidades en este punto y en el lugar donde a 800 metros y por 35 minutos se detuvo un patrullero 8 días después de la desaparición de Facundo", aseveró.

"La verdad que todo esto haría pensar que el resultado del estudio debiera arrojar algunas precisiones sobre específicamente estas tres circunstancias, de cuándo, de dónde y de cómo murió Facundo y hay que tener la prudencia del caso de esperar por lo menos hasta el 2 de octubre más allá de algunas circunstancias que puedan ir surgiendo", sostuvo.

¿HAY DENUNCIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN LA REGIÓN POR LO MENOS? ¿USTED ME CONFIRMA QUE YA ENCONTRARON RESTOS HUMANOS EN REDEDOR QUE VAN MÁS ALLÁ DEL CUERPO DE FACUNDO ASTUDILLO CASTRO?

“Fueron encontrados por pescadores, de hecho, hasta hace dos días atrás me seguían llegando fotos a mi teléfono celular de alguna gente que había encontrado restos óseos y, obviamente, lo puse en conocimiento del juzgado interviniente para que la policía federal a través del área de policía científica vaya a levantar esos restos".

Peretto dijo que "en el lugar existen otros restos óseos humanos que no corresponden a Facundo porque esas partes ya en el cuerpo de Facundo están".

"Ese lugar es un depósito de cadáveres o ese lugar por algún fenómeno de la marea trajo huesos humanos casualmente a 800 metros de donde está el cuerpo de Facundo o siguiendo la hipótesis del Ministro de Seguridad, Berni, que dice que es un lugar muy peligroso y que Facundo se puede haber accidentado, cada 2000 metros se accidenta una persona y quedan los restos ahí”, manifestó.

LO QUE PREGUNTÉ ERA, NADIE ME LO HA PODIDO RESPONDER, POR ESO LE PREGUNTABA A USTED, SI HABÍA DENUNCIAS DE POR LO MENOS ALGUNA PERSONA QUE ERA BUSCADA EN LA ZONA O DESAPARECIDA EN LA ZONA Y NADIE ME LO HA CONFIRMADO, POR ESO PREGUNTABA SI USTED TENÍA ALGÚN DATO AL RESPECTO.

“Informalmente me han dicho hace unos días atrás tuve una declaración testimonial y me han dicho que hay algunas denuncias por desapariciones en el Departamento Judicial Bahía Blanca de hace cuatro o cinco años y que precisamente van a abonar a ese banco genético para saber si corresponden a restos de esas personas".

¿CÓMO SIGUE ESTA CAUSA AHORA?

“Hay que empezar a jugar en serio el partido y ese partido en un proceso penal usted lo empieza a jugar cuando hay imputaciones y se empieza a hablar de responsabilidades penales. Creo que específicamente lo que hemos cumplido acá es agotar todas las aristas, todos los testimonios, todas las pericias que nos puedan hacer presumir que a Facundo le pudo haber pasado otra cosa que no sea la desaparición forzada .Hoy no hay otra hipótesis que no sea esa".

Peretto expresó que "no quiere decir que el delito esté comprobado pero sí que no han surgido circunstancias serias en el marco de la investigación que hagan presumir otra cosa".

"Entiendo que ya se encuentran cumplidas la totalidad de las medidas que se tenían que producir para que la fiscalía se convenza, se persuada, de que acá hay una desaparición forzada de persona y empezar a imputar y empezar a indilgar responsabilidad penal en quienes tuvieron responsabilidad en el hecho", agregó.

"Y esto es indudable que la policía de la provincia de Buenos Aires tuvo responsabilidad en la desaparición de Facundo a todas luces y de manera reconocida porque si la policía de la provincia de Buenos Aires hubiese cumplido su protocolo y el cumplimiento de los deberes a su cargo de manera cabal Facundo no tendría que haber salido de Mayor Buratovich, tendría que haber regresado a Pedro Luro y hoy estaría con su mamá o viajando con permiso para ir a ver a su novia", marcó.

"A Facundo lo dejaron seguir y, no solo eso, nos quieren hacer creer que hasta una policía lo llevó a dedo, nos quieren hacer creer que lo vio un tercer contacto policial y que así todo lo dejó seguir, cuando todos sabemos que en Villarino el 30 de abril no se podía salir a la calle porque lo metían en cana".

Peretto afirmó que "esa circunstancia es indudable y eso crea para nosotros un convencimiento pleno que nos lleva a la inevitable necesidad de que la justicia empiece a hablar de imputaciones en la causa".

"Eso es lo que desde la querella vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir haciendo hincapié que necesitamos empezar a hablar de responsabilidades penales en el marco de la causa”.

USTEDES LÓGICAMENTE SEÑALAN A LA FUERZA POLICIAL Y DE HECHO HAN TENIDO UN CLARO DESENCUENTRO CON EL MINISTRO BERNI. ¿POR QUÉ RESCATAN A KICILLOF SIENDO EL JEFE POLÍTICO EN ESTA SITUACIÓN Y EMPRENDEN CONTRA BERNI?

“Yo no rescato a nadie en estas circunstancias. La verdad que tuvimos una reunión con Kicillof en La Plata, él no sabía que los patrulleros tenían modulaciones y equipo Motorola. En absoluto lo rescato de responsabilidad del derecho”.

LO PREGUNTABA PORQUE HE ESCUCHADO A LA MADRE AGRADECERLE A KICILLOF EL TRATAMIENTO, Y DEMÁS, POR ESO PREGUNTABA, CAPAZ QUE KICILLOF LE HABÍA DICHO ALGO O LES HABÍA SUGERIDO ALGO, O LES HABÍA MENCIONADO ALGO QUE POR AHÍ LOS ALENTABA DE MANERA DIFERENTE.

“Hay dos roles muy distintos entre el gobernador y el Ministro de Seguridad. Berni retira operativamente la policía bonaerense pero no retira la opinión. Eso que él dice yo me puse a disposición y liberé la circunstancia no es cierto porque el Ministro Berni ha mentido mucho en muchas entrevistas radiales. Se lo vio en esas semanas que incluyeron hasta la de la semana pasada desfilando por todos los estudios de televisión diciendo por lo menos 10 o 15 mentiras en cada entrevista".

Para finalizar, reiteró que "son mentiras porque realmente dice que la testigo H llega a la causa por el trabajo de la policía federal y, en realidad, llega a la causa porque la llevan dos policías que nosotros hemos pedido la imputación y son de la bonaerense".

"El Ministro Berni primero habla de una causa que tiene secreto de sumario, habla de una causa de la que él legítimamente no puede tener acceso ¿y cómo sabe esta circunstancia? ¿Sabe lo que ha hecho el Ministro Berni? Dio el modelo y la marca del auto del testigo de identidad protegida, en un pueblo de 10.000 habitantes. Esta situación no puede ser tolerada desde la querella que haya tanto filtrado de información y que se mienta con datos que no están reflejados en la causa", sentenció.