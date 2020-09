"Cayó la vacuna de Oxford pero hay otras 8 que se encuentran muy avanzadas"

Esas fueron las palabras de Carlos Köhler, especialista en vacunación, quien expresó que, "en base a lo que uno va leyendo día por día, la llegada de la vacuna va a ser para fines del primer semestre del año que viene, con suerte y si todo funciona bien". "Tenemos que cuidarnos porque nos espera todavía un trecho bastante largo con este maldito virus”, añadió a CAFEXMEDIO.

“La cuestión de la vacuna de Oxford es un mecanismo natural, normal y que tiene dos mensajes: uno es que ha aparecido un efecto colateral que ahora viene todo el proceso de investigación de si tiene que ver con la vacuna en sí y, el otro, es la buena noticia, que demuestra que el control de la seguridad de la vacuna se está cumpliendo y el propio laboratorio es el que ha suspendido el desarrollo de la vacuna hasta asegurarse que este efecto colateral es excepcional o que no responde específicamente a la vacuna", afirmó Köhler.

El Director Asociado en Centro de Especialidades Pediátricas y Centro Especializado de Vacunación dijo que "así que todas las dudas que se planteaban de si no se estaban saltando etapas, evidentemente, esto demuestra que no es así porque es una sola persona en todos los vacunados hasta ahora en la fase 3".

"Precisamente, esto es lo que se llama fase 3, es chequear que la vacuna en cantidades importantes no tiene efectos realmente severos”, remarcó.

HOY A LA MAÑANA LEÍA EN UN INFORME QUE DECÍA QUE HABÍA TRAÍDO CONSECUENCIAS NEGATIVAS EN UN ÚNICO PACIENTE. ¿PUEDE SER QUE POR UN SOLO PACIENTE DEJEN DE LADO ESTO O COMUNICAN QUE ES UN SOLO PACIENTE Y PUEDEN SER MÁS LOS PROBLEMAS?

“Un solo paciente que presente reacciones no habituales o no esperadas y, en este caso, parece que fue una reacción de tipo grave, eso implica que en cualquier estudio científico y de investigación el famoso paren las rotativas ahora hay que realmente determinar que la vacuna fue lo que desarrolló esto o es un efecto casual en una persona que de pronto desarrolla una enfermedad como cualquiera de nosotros que un día estamos bien y al otro día estamos enfermos".

El pediatra bahiense aclaró que "esto puede suceder en 30000 vacunados, puede haber una persona que enferme de otra cosa y que no tenga nada que ver con la vacuna pero justamente eso es lo que determina la seguridad de la vacuna y, entre otras cosas, se investiga no solo lo de seguridad sino la efectividad o la eficacia que puede mostrar en fase 1 o en fase 2 que haga ahora en fase 3".

"La fase 3 implica eso, investigar en el montón de vacunados realmente si justifica seguir adelante o puede tener efectos severos que impliquen no seguir. Antes, la vacuna mínima fue cinco años, así que fíjense ustedes que lo estamos desarrollando prácticamente en un año esto gracias a la tecnología y al avance de todo lo que es la medicina hoy", mencionó.

SÍ Y A LAS NECESIDADES.

“Obviamente, sí, la urgencia de la situación implica acelerar los tiempos. El aceleramiento de los tiempos también tiene que ver también con la inyección de dinero que ha habido sobre todo en los laboratorios de investigadores”.

¿VOS TENÉS LA SENSACIÓN QUE LO DE RUSIA ES MUCHO MÁS SERIO? ¿HAY ALGÚN DATO QUE PERMITA PENSAR EN ESTO DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO O TODAVÍA SON VERSIONES?

“Al menos han publicado parte de su trabajo en la revista Lancet, la más prestigiosa revista de medicina en el mundo y que no publica algo si no tiene un aval científico. Aun así hay todavía mucha resistencia a esta vacuna porque parte de la investigación está oculta o no se ha dado a conocer".

Köhler sostuvo que, "de todas maneras, en forma te diría casi obligatoria, se está iniciando la fase 3 con la vacuna aprobada, que en realidad la fase 3 es previo a la aprobación".

"En este caso, ellos aprobaron primero y van a hacer la fase 3 en las fuerzas armadas, en el personal de salud y no sé si algún voluntario. Creo que todavía faltan datos para estar seguros con la vacuna rusa”, agregó.

¿LA SITUACIÓN DE PRUEBA HISTÓRICAMENTE TIENE UN NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS?

“No. Se trabaja sobre miles de personas. No hay un número mínimo ni máximo. Esto depende un poco de la posibilidad de probarla y de la cantidad de voluntarios que haya, pero, en general, siempre la cifra que se estipula en este caso con esta vacuna teníamos 30000".

Köhler comentó que "la vacuna china, que también se va a probar aquí en el país, en principio, se va a hacer en 3000 personas".

"Generalmente se prueba en varios países y no perdamos la esperanza porque antes de que apareciera la de Oxford en Argentina ya se había empezado a probar otra de Pfizer que tiene también una calidad semejante y una investigación semejante en cuanto a seriedad y ahora se empieza con la china", manifestó.

"Así que posibilidades hay muchas, hay 9 vacunas en este momento en fase 3, con esta suspendida temporalmente y no quiere decir que no dispongamos de ella en un futuro. No de forma inmediata. En base a lo que uno va leyendo día por día, va a ser para fines del primer semestre del año que viene, con suerte y si todo funciona bien. Por eso tenemos que cuidarnos porque nos espera todavía un trecho bastante largo con este maldito virus”, aseveró.

¿LA GENTE O LOS PADRES QUÉ DEBEN HACER SI A SUS HIJOS LES TOCA LA VACUNACIÓN EN ESTOS TIEMPOS? HABLO DE CALENDARIO OBLIGATORIO.

“La sugerencia de la Sociedad Argentina de Pediatría pero también es válido para los adultos, es que se vacunen con todo lo que es necesario, especialmente los menores de 2 años y del grupo de riesgo mayor de 60 o 65, que cumplan con sus vacunas básicamente antigripales y neumocócicas o las que eventualmente se le indiquen por alguna patología de base, justamente, para no tener el riesgo de sufrir dos enfermedades potencialmente peligrosas".

Köhler comentó que "sabemos que este virus es mucho más letal en aquellos que tienen una patología de base que, a veces, aunque sea controlada, es evidentemente el motor de algo que no funcione después como quisiéramos, caso, una hipertensión arterial que es tan común y es uno de los factores agravantes del Covid”.

¿ESTÁ CONFIRMADO ESO?

“La hipertensión arterial y la diabetes. Así que es fundamental que estén cubiertos con todas las vacunas que corresponden. Los chicos ni hablar porque son los más perjudicados cuando no hay inmunidad previa por eso la cantidad de vacunas que se la aplican en los primeros dos años. Ellos deben cumplir con el esquema y además ya se han tomado todos los recaudos como para que la vacunación sea lo más limpia posible como para que no haya riesgos agregados".

"Hay que seguir con la vacunación que corresponde mes a mes. Está todo organizado como para que uno pueda pedir turno y pueda ir con horarios establecidos como para vacunarse y no correr riesgos pero siempre con el protocolo, la mamá con el barbijo, como corresponde", finalizó.