Dichiara: "El hisopado de los no residentes no es algo determinante, es una posibilidad"

Así lo expresó a CAFEXMEDIO el Jefe Comunal de Monte Hermoso, al referirse al proyecto aprobado por el HCD para hisopar a los propietarios no residentes que lleguen a la ciudad. "No es definitivo ni estamos pensando hoy ya comunicarlo hacerlo. Es una herramienta más que podemos tener en caso de que la situación epidemiológica de la región empeore", agregó.

"Habíamos hecho un hisopado el día viernes,de la semana pasada y confirmamos un nuevo caso de Covid. Es la señora de un paciente oncológico que había tenido síntomas y creemos que él posiblemente también aunque la primera vez que lo hisopamos dio negativo. Hace un tiempo que la familia viene estando aislada por el tratamiento que está haciendo el hombre de la familia y no ha habido la posibilidad de contagios de alguna forma”, indicó Dichiara.

El funcionario opinó que, "casi con seguridad, el paciente se contagió en Bahía Blanca porque él está yendo y viniendo por un tratamiento oncológico".

¿ES UNA PERSONA MAYOR?

“Es una persona de unos 60 años más o menos. Es el único caso activo en Monte Hermoso".

EL CONCEJO DELIBERANTE APROBÓ UNA MEDIDA QUE TIENE QUE VER CON LA POSIBILIDAD ANTE LA APERTURA DEL DISTRITO PARA AQUELLOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS NO RESIDENTES A PARTIR DEL PRÓXIMO 21 DE SEPTIEMBRE, APROBÓ UNA MEDIDA QUE ES FACILITARLE LA POSIBILIDAD AL INTENDENTE DE QUE SE LE PIDA EL HISOPADO. ¿CUÁL VA A SER TU RESOLUCIÓN AL RESPECTO?

"Va a estar asesorada por el gabinete epidemiológico. Nosotros lo que estamos tratando es de bajar el porcentaje posible de contagios en nuestra ciudad aun a sabiendas que en algún momento está la posibilidad de que el virus ingrese. Queremos impedir la posibilidad de que haya circulación comunitaria y de que tengamos contagios masivos".

Dichiara expresó que "vamos a tratar de agotar todo tipo de posibilidades sabiendo que la posibilidad de que venga de afuera siempre estamos con esta medida de restricción".

"Como nosotros vamos a abrir las puertas de la ciudad para los no residentes y, en su gran mayoría, un alto porcentaje viene de la ciudad principal emisora nuestra que es Bahía Blanca con una circulación comunitaria asumida por sus propias autoridades con más de 60 casos diarios como están teniendo y creciendo, la preocupación también es grande por la propia comunidad", sostuvo.

El ex legislador provincial afirmó que "ayer quedó de manifiesto la aprobación en el Concejo Deliberante fue por unanimidad de las fuerzas políticas con lo cual no es un capricho del justicialismo ni del intendente municipal, es más, fue una propuesta hecha por el propio presidente del Concejo Deliberante con ambas bancadas de darnos la posibilidad si es necesario agregar un plus de tranquilidad más con un hisopado".

"No es definitivo ni estamos pensando hoy ya comunicarlo hacerlo, es una herramienta más que podemos tener en caso de que la situación epidemiológica de la región en vez de mejorar empeore para cuando sea el 21 de septiembre que nosotros demos apertura al ingreso hasta 200 vehículos diarios en nuestra ciudad", expresó.

"No es algo determinante ni mucho menos, es una posibilidad, una colaboración más que viene desde el Concejo Deliberante que le podíamos agregar al protocolo en el caso de que las autoridades sanitarias de Monte Hermoso así lo decidan”, subrayó.

PREVIA INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL 14.

“A partir del 14, a las 8 de la mañana, van a estar abiertas las cinco líneas rotativas telefónicas que vamos a implementar, más los correos que vamos a tener a través de las páginas oficiales de la Municipalidad de Monte Hermoso. A partir del lunes 21, van a estar los primeros ingresos".

Dichiara explicó que "el viernes 18 vamos a ver cómo está la situación epidemiológica y vemos si hay una necesidad de pedir hisopados o no".

"El Concejo creo que nos dio una mano muy importante dando una herramienta más que nosotros no sabemos si la vamos a utilizar o no pero le agradecimos esa posibilidad porque es pensando en bajar las probabilidades de contagios que pueda haber de gente que venga a Monte Hermoso y que contagie a nuestra comunidad”, remarcó.

¿ESTO VA A IMPLICAR QUE A PARTIR DEL 21 PIDAS ALGÚN REFUERZO POLICIAL?

“No, no lo tenemos previsto. Entendemos que nosotros vamos a autorizar ingresar a todas aquellas personas que se hayan inscripto de acuerdo a los turnos y a 200 vehículos por día. Creo que la gente lo va a tomar bien, lo va a interpretar y lo va a cumplir de la manera que nosotros necesitamos".

HOY LA SITUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO DEL DISTRITO ¿HAN VUELTO A HABLAR CON LOS COMERCIANTES? ¿QUÉ ES LO QUE TE DICEN? PORQUE SE APROXIMA UNA DE LAS FECHAS DONDE HABITUALMENTE ERA EL PRINCIPIO DE LAS GRANDES TEMPORADAS DE MONTE HERMOSO QUE ES LA FIESTA DE LA PRIMAVERA.

“Ya anunciamos hace tiempo que no hay ningún tipo de programación. Me parece que todo lo que es eventos masivos va a pasar bastante tiempo en que vuelva a haber. Hasta que no vuelva la vacuna no se va a dar esto con lo cual todo lo que es la programación para los fines de semana largos y que nosotros teníamos como una prioridad para agrandar la grilla de espectáculos no me parece que el comerciante no lo interprete de esa manera".

Dichiara comentó que "estamos pensando más que nada en lo que va a ser la próxima temporada, en ir en el día a día, en ver cómo evoluciona esto, esperando que algunas de las incertidumbres que tenemos se vayan develando aunque cuesta mucho".

"Hoy el tema de lo que es la pretemporada con lo que son espectáculos como puede ser Fiesta de la Primavera, Enduro del verano, Fiesta de la Cerveza, Colectividades, Inmigrantes, me parece que ya la gente tiene asumido de que no va a estar”, comentó.

AQUÍ EN BAHÍA BLANCA COMO EN ALGUNAS GRANDES CIUDADES HUBO UNA MOVILIZACIÓN POR PARTE DE POLICÍAS. ¿EN MONTE HERMOSO HUBO ALGO AL RESPECTO?

“No. Hasta ahora no ha habido ninguna movilización. He hablado con el comisario hoy a la mañana, me dijo que acá estaba medianamente normal la situación, obviamente que seguramente avalan las solicitudes que han tenido las autoridades policiales para con el gobierno provincial pero no lo han hecho manifestándose”.

ACÁ TENGO UN MENSAJE QUE DICE ¿YO INGRESO A LAS 8 DE LA MAÑANA ME PUEDO QUEDAR TODO EL DÍA HASTA EL OTRO DÍA A LAS 10?

“Puede ingresar entre las 8 y las 18 y quedarse hasta el otro día a las 10 de la mañana. Puede hacer una vida normal como lo estamos haciendo todos los habitantes de Monte Hermoso. Le pediremos cumplir todo el protocolo posible en cuanto a los recaudos y el cuidado, uso de barbijo, distanciamiento social y demás".