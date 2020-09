"En los últimos 25 días, se duplicó la cantidad de personas que atendimos con Covid"

Esas fueron las palabras del Dr. Oscar Arias, Diretor del Hospital Privado del Sur, quien informó que, actualmente cuentan con 15 camas especiales para atención de pacientes con Coronavirus. "Hemos sufrido el contagio de 7 trabajadores del hospital, de los cuales, hoy, 4 son casos activos", remarcó a CAFEXMEDIO.

“En los últimos tiempos el porcentaje de hisopados que se hace a los pacientes ambulatorio y la tasa de positividad han aumentado. En los primeros 5 meses de pandemia atendimos una cantidad de casos positivos y esa cantidad se incrementó al doble solamente en los últimos 25 días. Es evidente que tiene que haber alguna relación causal entre la apertura de diversas actividades y de concentración de personas", indicó Arias.

El profesional local mencionó que “tenemos un total de 15 camas de las cuales dos camas son de terapia intensiva, diez camas son para la atención clínica habitual de casos leves o casos moderados y, después, tenemos tres camas más que son para especialidades que nosotros tenemos en el hospital que son de relevancia".

"Una es una habitación especialmente preparada para atender el parto de alguna embarazada que sea Covid positivo, que tiene un tratamiento especial y para sacarla del sector general de internación que tenemos un pido destinado a maternidad y que eso no para, los partos se encadenan y hay que atenderlos. Simultáneamente, tenemos otra habitación destinada a la atención del neonato si requiere cuidados de neonatología especiales y otra para pediatría", agregó.

¿SOBRE UN TOTAL DE CUÁNTAS CAMAS QUE TIENE DISPONIBLE EL HOSPITAL?

“El hospital tiene 119 camas. Es un hospital de alta complejidad y muchas de las camas están en las áreas críticas que tenemos. Nosotros tenemos terapia intensiva de adultos, tenemos unidad coronaria, tenemos neonatología y tenemos la sala, que es otra terapia intensiva, que es la recuperación cardiovascular, porque también se hace cirugía cardíaca central".

Arias, añadió que "tenemos todo un piso destinado a maternidad, es decir, que el piso destinado a pacientes generales son para las cirugías, hay 5 camas destinadas a pediatría y nos quedan 33 camas nada más destinadas a cirugía general y a enfermedades clínicas".

"De todo ese sector 15 hemos dedicado en este momento a Covid. Este número ha sido variable porque hemos tenido periodos ventana como te explicaba, es decir, en 5 meses recibimos 50 pacientes Covid positivo y resulta que ahora en un mes estamos recibiendo en los últimos 25 días una cifra similar. Ese es el temido pico que tanto se habla y que complica a los hospitales”, subrayó.

¿USTED ENTIENDE HOY QUE EL SISTEMA, COMO MENCIONÓ POR ALLÍ ALGUNA INSTITUCIÓN MÉDICA, ESTÁ COLAPSADO O AL BORDE DEL COLAPSO?

"Yo diría que es preocupante porque este aumento del número de casos y con la incertidumbre de saber si van a evolucionar a casos graves que requieran internación en terapia intensiva donde el recurso humano para la atención realmente es muy bajo, ya el recurso humano de terapia intensiva es crítico no de ahora, es de hace ya mucho tiempo".

Arias opinó que "una de las principales causas es que tiene un piso y un techo de ingreso bajo, una gran responsabilidad y no hay mayor salida para el médico que ingresa en una terapia intensiva empieza siendo médico de guardia de terapia intensiva, sin poder tener el despegue económico que otras especialidades sí lo tienen".

INDUDABLEMENTE QUE HOY LOS HOSPITALES HACEN CIRUGÍA DE URGENCIA. ¿EN EL HOSPITAL PRIVADO PASA LO MISMO O TAMBIÉN HAY PROGRAMADAS?

“Aprovechando ese periodo ventana que hemos tenido de la cantidad de casos que venían eran muy pocos, era un caso, dos casos, era muy sencillo contener esa demanda, en ese momento se aprovechó a distribuir las camas Covid y a incrementar un poco la cirugía porque después llega el momento que hay que pagar los sueldos, hay que pagar los proveedores, porque todo el costo que hubo de los insumos que, además, se conseguían poco, fue muy grande, más todas las modificaciones que hubo que hacer en la estructura hospitalaria para adecuarnos a nuestra nueva afección".

El titular del Privado del Sur expresó que "esto nos permitió, en algún momento, volver a hacer un poco de cirugía programada pero, a partir de esta situación que nos enteramos del Hospital Municipal y el Hospital Español, rápidamente volvimos nosotros, cambiamos de fase y volvimos de vuelta a la cirugía exclusivamente de urgencia y los casos de cirugías oncológicas que no puedan ser pospuestas".

"Es una preocupación de todos los hospitales privados lograr un incremento en su capacidad. Al disminuir la cantidad de cirugías, al sacar las cirugías programadas, nos da un pequeño respiro, primero, para que el personal esté más tranquilo y con menos trabajo, nos permite sacar algunos pacientes de la zona Covid que por ahí ingresaron como sospechosos pero que tenían alguna otra afección, por ejemplo, un paciente puede tener una neumonía y no ser Covid", enfatizó.

¿HOY SE HACEN SOLAMENTE CIRUGÍAS DE URGENCIA?

“Exacto. Cuando las cirugías son programadas hay todo un protocolo y, en algunos casos, hay que hacer hisopados y, en otros, no. En los casos de cirugía de urgencia a veces da tiempo de hacer algún estudio pero en la mayoría de los casos no y en esos casos todo el personal utiliza todos los elementos de protección tal cual lo dicen los protocolos”.

EL INTENDENTE MUNICIPAL LA SEMANA PASADA HABLANDO EN NUESTROS MICRÓFONOS DIJO QUE ENTRE EL HOSPITAL ESPAÑOL Y EL HOSPITAL MUNICIPAL HABÍA MÁS DE 70 ENFERMERAS, CAMILLEROS, QUE ESTABAN AISLADOS POR PRECAUCIÓN. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN EL HOSPITAL PRIVADO?

“Hasta fines de agosto no habíamos tenido ningún caso del personal afectado. En este momento, 7 personas afectadas positivas, una médica, que fue detectada ayer y de los siete ya hay 3 de las personas recuperadas que volvieron a trabajar y el resto, afortunadamente, están aislados en sus domicilios".

Arias mencionó que "muchos de los contagios, epidemiológicamente, se ha demostrado que se han producido fuera del hospital, lo que genera que, por algunos contactos que tuvieron, hay que aislar a gente que compartió, por ejemplo, un turno de guardia y eso genera bajas de personal que son difíciles de reponer porque a todos los hospitales nos pasa lo mismo”.

¿HOY HAY 7 PERSONAS AISLADAS?

“Hoy tenemos de los 7 casos positivos y ya 3 se recuperaron. A los otros cuatro todavía les falta algunos días de evolución y hay algunas personas vinculadas que han sido contactos que están aisladas que no son más de 4 o 5 personas a los cuales ni siquiera se les hace PCR sino que se aíslan, se ve cómo evolucionan, a los 10 días ya los protocolos hablan de que si no hay síntomas el paciente ya está dado de alta".

PERO NO ES EL CASO QUE HA TENIDO EL HOSPITAL ESPAÑOL NI EL CASO QUE HA TENIDO EL HOSPITAL MUNICIPAL EN CUANTO A UNA GRAN CANTIDAD DE PERSONAS QUE HAN SIDO AISLADAS.

“Hay que diferenciar lo que es un brote que estamos todos expuestos. Ustedes recuerdan cuando fue lo del HAM, fue al principio y no teníamos experiencia y se tildaba a todo el equipo de salud, por poco más, de delincuentes. Hoy queda demostrado que este virus nos afecta a todos y no es que se están violando protocolos y que la gente es irresponsable. Nosotros no estamos exentos a que nos pase. Todo el mundo le puede ocurrir”.

COINCIDO CON LO QUE USTED DICE. LO QUE DIGO ES QUE SEGURAMENTE PUEDE HABER UNA FALLA DE PROTOCOLO. HOY ESTAMOS MUCHO MÁS ÁVIDOS. HOY ESTAMOS MUCHO MÁS DETENIDOS EN EL TEMA DEL PROTOCOLO PERO PUDO HABER EXISTIDO ALGÚN INCONVENIENTE Y NADIE TIENE QUE OFENDERSE. EL TEMA ES, ME PARECE A MÍ, ES SABER CÓMO TENEMOS QUE AFRONTAR EL PROTOCOLO Y TODOS LOS DÍAS VAMOS APRENDIENDO ALGO MÁS.

“Yo quiero expresar la solidaridad que tenemos desde el ámbito privado porque, en definitiva, no hay diferencias entre el hospital público y el privado. La gran cantidad de médicos y de personal, inclusive, hoy comparten trabajo y eso nos genera una situación a todos los hospitales".