"El comerciante tiene la libertad de abrir hasta las 21"

Así lo aseguró a CAFEXMEDIO, Juan Carlos Starobinsky, titular de la Corporación del Comercio y la Industria, quien sostuvo que, a pesar de los convenios firmados con Empleados de Comercio de abrir hasta las 18 hs, "nadie puede ir a sancionarlo, ni hacerle una multa, ni un acta".

“Nosotros no es que proponemos cerrar a las 21 sino que simplemente comunicamos a los comerciantes de la ciudad de Bahía Blanca que está vigente un decreto que lo prorrogó el 1° de septiembre el municipio a partir del cual tienen el derecho de trabajar hasta las 21 hs", expresó Starobinsky.

El dirigente local explicó que "eso es lo que nosotros salimos a comunicar porque después de la reunión en Empleados de Comercio donde se había establecido un principio de acuerdo para un horario comercial más restringido que era de 9 a 18hs para los comercios no esenciales nosotros nos anoticiamos de que existía un decreto que iba a ser prorrogado al día siguiente a partir de lo cual sucedía esto que yo te comenté".

"Lo que hicimos es comunicarle a todos los comerciantes que, más allá de ese convenio no obliga al comerciante que tiene el derecho constitucional de trabajar cuando quiere, está restringido por estos decretos por la pandemia, en principio era restrictivo hasta las 17 hs. Ahora la restricción es hasta las 21hs y eso es lo que es ley, en ese horario pueden elegir ellos en qué horario trabajar", remarcó.

USTEDES FIRMARON UN CONVENIO EN EL CUAL CON LA CORPORACIÓN Y EL COMERCIO, NO VOS PARTICULARMENTE PERO UN REPRESENTANTE DE LA CORPORACIÓN FIRMÓ UN CONVENIO EN EL CUAL ACEPTABAN QUE, Y DE COMÚN ACUERDO, ENTRE EL SINDICATO Y OTRAS ORGANIZACIONES, PERO TAMBIÉN CON EL SINDICATO, DE QUE EL HORARIO DE CIERRE DE LOS COMERCIOS ESENCIALES IBA A SER A LAS 19HS Y EL NO ESENCIAL A LAS 18 HS.

“Sí pero lo que pasa que asesorados legalmente nos dicen que ese convenio firmado por todas las partes que lo firmaron no obliga al comerciante a respetarlo. El comerciante tiene la libertad y salimos con este comunicado porque obviamente tuvimos muchas consultas y muchos reclamos. Salimos a aclarar cómo es la situación".

Starobinsky aclaró que, "más allá de ese convenio, que está firmado y que nadie lo niega, el comerciante tiene su derecho de trabajar hasta las 21 hs porque eso es lo que está en la ley y convenios firmados como este de Empleados de Comercio no termina obligando al comerciante, es decir, como no lo obliga nadie puede ir a sancionarlo, ni hacerle una multa, ni un acta, por el hecho de que ese comercio esté abierto hasta las 21hs. Hasta ahí está autorizado. No digo que queda sin efecto el otro convenio pero cada comerciante puede elegir el horario en el que quiere trabajar en ese rango horario que yo te digo, hasta las 21 hs”.

PERO ES UNA CONTRADICCIÓN.

“Nosotros firmamos un convenio que no obliga a las partes, digamos, no obliga al comerciante. En otro momento, logramos con un convenio parecido, todas las partes de acuerdo, extender ese permiso hasta las 18 hs, pero ahora, sin la firma del municipio, fuimos a consultar al municipio a ver cómo era la historia y nos dicen, no, hay un decreto, el día que nosotros consultamos, que mañana va a ser prorrogado hasta el 20 de septiembre que autoriza a trabajar hasta las 21 hs".

"Se terminó la historia, se terminó la discusión por el horario, si están los comerciantes autorizados a trabajar ya es una decisión individual de cada uno en qué horario se va a trabajar”, subrayó.

ES DECIR, YO SOY SOCIO DE LA CORPORACIÓN Y LA INDUSTRIA Y MAÑANA VENDO ZAPATILLAS Y MAÑANA QUIERO ABRIR MI COMERCIO HASTA LAS 8, A LAS 19HS LLEGA AOLITA Y ME DICE, NO, TENÉS QUE CERRAR. ¿QUÉ HACE LA CORPORACIÓN?

“Hay que explicarle a Aolita, que ya lo sabe porque esto lo estuvimos charlando, que ese comercio tiene el derecho de trabajar y que el Sindicato no tiene la potestad de hacerlo cerrar, no puede obligarlo, ni el sindicato, ni el Ministerio de Trabajo, ni el municipio que tiene un decreto. Por lo tanto, si nadie te puede obligar entonces está claro que rige lo que dice la ley y la ley dice que hasta las 21hs, en este momento, se puede trabajar”.

¿LO ENTENDIÓ AOLITA?

“Sí. No le gustó mucho pero lo entendió”.

¿EL LUNES HUBO UNA REUNIÓN CON EL INTENDENTE EN EL MUNICIPIO DONDE ESTUVO LA CORPORACIÓN, LA CÁMARA Y EL ABOGADO DE LOS SUPERMERCADOS CHINOS?

“No. Eso fue una comunicación telefónica que tuvimos donde nos aclararon cómo era y después nos hicieron llegar el decreto. Que yo sepa no hubo ninguna reunión. Cuando me llega el decreto está claro que está habilitado el comercio, las actividades comerciales, el único límite que les ponen es las 21hs. Ante esa autorización se terminó toda la discusión".

Starobinsky mencionó que, "en el medio, nosotros tenemos una encuesta que nos daba que el 75% estaba de acuerdo en hacer un horario corrido, varios de los que estamos acá adentro no lo veíamos mal porque era una forma de ahorrar costos, si todo el mundo se ponía de acuerdo, que es cosa difícil, pero si había una ordenanza, una ley, que obligaba a trabajar 8 horas corridas, el comercio se ahorraba unas horas de sueldos porque es más barato trabajar 8 horas que 12".

"Más allá de todo eso después aparece este decreto, esta ley y, más allá de los gustos individuales, ahora ya pasa por una decisión individual de cada uno a ver qué horario va a atender en su comercio y lo definirá de acuerdo a su criterio de mejor conveniencia”.

ESO ES RELATIVO DE QUE SI LABURÁS DE CORRIDO VAS A TENER MENOS COSTOS. ESO ME LO DIJO EL OTRO DÍA AOLITA. ESO DEPENDE. VOS ME DECÍS A MÍ QUE NO VAS A VENDER MÁS ZAPATOS PORQUE TENGAS ABIERTO UNA HORA MÁS O UNA HORA MENOS Y YO TE CREO, PERO AHORA VOS ME DECÍS QUE EL SUPERMERCADO JOSESITO O EL MERCADITO PEDRO NO VA A VENDER UN PAQUETE DE TALLARINES MÁS, O UN PAQUETE DE SALCHICHAS MÁS, O UN PAQUETE DE HAMBURGUESAS MÁS A LAS 9 DE LA NOCHE YO NO TE CREO PORQUE LA GENTE VA A IR A COMPRAR A LAS 9 DE LA NOCHE. Y MUCHO MÁS SI HACÉS HORARIO CORRIDO CON TODO.

“Ese nivel de discusión es el que se mantuvo durante varios meses, te diría, donde había distintas opiniones, y nadie tenía la bola de cristal para adivinar qué pasaba si yo abría 8 horas, 11, 10, si iba a vender más, si lo que iba a vender de más iba a alcanzar para compensar los mayores costos".

Para finalizar, mencionó que "toda esa discusión donde había distintas opiniones se terminó con la autorización de las entidades provinciales, municipales, nacionales, que dice ustedes pueden cerrar a las 21hs".

"El 23% de los encuestados querían un horario distinto al horario corrido de 8, 9 horas, o sea que ya está, el 25%, nosotros tenemos 2000 socios, la muestra era mucho más chica, pero si fuera así, ahí tenés nomás 500 socios que no quieren ese horario corrido. Listo se terminó la discusión”, sentenció.