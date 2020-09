Coronavirus: "Los valores no van a bajar y tendremos 30 o 40 casos diarios"

Esas fueron las palabras de la Dra. Laura Giordano, infectóloga del Hospital de la Asociación Médica, al referirse a la situación sanitaria de Bahía Blanca. "En el HAM, estamos con las camas a full porque estamos sacando y metiendo gente y el miedo al riesgo es que en algún momento tengamos que decir que no hay más lugar como ha pasado en otros países", indicó.

“Algunos relacionan el aumento de casos con la manifestación que hubo hace 14 días atrás. Creo que aumentan los números porque se dan casos que generan casos y por conglomerado pero la curva baja un poquitito. Seguramente no va a bajar a los valores previos, o sea, siempre queda un poco más alto, baja pero no baja a los valores a 10 sino probablemente tengamos 30, 40 casos por día como veníamos teniendo", sostuvo Giordano a CAFEXMEDIO.

La profesional local opinó que "no sé cuándo vamos a llegar al máximo porque creo que eso no lo puede decir nadie dado la población que tenemos acá sino que todo depende de la conducta de la gente".

"Hay mucha gente que se olvida de las medidas de precaución, dice estoy cansado y la verdad que esto es un cansancio que tenemos todos", expresó.

"Estamos tomando estas precauciones desde que empezó la epidemia trabajando y, además, tampoco tenemos vida social, es una cosa que no es muy compleja de pedirle a la gente. Uno ya no dice aislamiento absoluto sino medidas de prevención y precaución”, remarcó.

A MI ME PREOCUPA MUCHO LOS JÓVENES. VEO LOS JÓVENES COMO QUE NO TIENEN CONCIENCIA DEL MAL QUE PUEDEN GENERAR A TERCEROS, NO A ELLOS MISMOS. EL FIN DE SEMANA ME MANDABAN FOTOS DEL PARQUE DONDE HAY 30 JÓVENES JUNTOS EN RONDA.

“Lo que pasa que eso va de la mano de la sensación de invulnerabilidad propia de esa edad, o sea, los jóvenes se creen invulnerables, pero en este caso no es el problema los jóvenes, el problema es que ellos actúan como vector de los virus y se lo llevan a la familia. Lo que estamos viendo son los viejitos afectados, los padres, los abuelos".

Giordano expresó que, "en este momento, estoy acá en el hospital y estamos con las camas a full porque la verdad que estamos sacando gente, metiendo gente y el miedo al riesgo es que en algún momento tengamos que decir como ha pasado en otros países en virtud de esto”.

APARTE YO LO QUE DIGO ES QUE ESOS JÓVENES POR ALLÍ TRABAJAN EN UN COMERCIO Y LLEVAN ESE VIRUS AL COMERCIO.

“¿Quién cuida a los ancianos en los geriátricos? ¿en los hogares? Gente joven. ¿Quién los asiste? ¿Quién les hace las compras? Los nietos, los hijos, los cuidadores, todo eso son gente joven. La verdad que ellos si no toman conciencia y asumen la responsabilidad de cuidarse, que además tampoco estamos hablando de medidas muy complejas, estamos hablando de mantener una distancia, de un barbijo, de llevar por supuesto el tapaboca, una máscara facial. La situación va a ser muchísimo peor de la que estamos viviendo si no se toma conciencia”.

CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO YA CON MÁS DE 1000 CASOS EN BAHÍA BLANCA. ¿HOY ESTAMOS EN CONDICIONES DE DECIR CÓMO SE INICIA EL VIRUS EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS?

“En la mayoría de las personas esto es una infección que en general lo que refieren es me sentí cansado de repente, con dolor de cuerpo, muchos refieren el dolor de cabeza como primer síntoma más alarmante y después empiezan a sentir dolor de garganta, algunos tos o febrícula, a veces ni siquiera se toman la fiebre pero tienen la sensación de escalofríos, de tener mucho frío y por ahí eso dura un día nada más, no lo jerarquizan y el problema es que justamente esta gente oligosintomática o casi asintomática que minimizan los síntomas son los que terminan transmitiendo el virus".

Giordano explicó que, "en general, se manifiesta como una cosa muy sutil, no es que uno cae como una gripe a la cama y no se puede mover".

"Aparece un cuadro de congestión nasal, de dolor de cabeza, que la mayoría de veces no dura más de 48 hs y después se va. Eso es el cuadro de presentación del 90% de las personas que consultan y que son jóvenes. En general, evolucionan igual al principio pero luego entre el sexto, séptimo y octavo día ahí es cuando aparecen las complicaciones y aparece una tos que se va incrementando, fiebre y la dificultad respiratoria. Ahí es el momento de presentación de la neumonía que es la que obliga a la internación".

¿Y EL TEMA DE LA ANOSMIA?

“La anosmia disgeusia es un síntoma muy característico, muy específico pero que no siempre se presenta, es decir, no en todos los casos y puede presentarse como síntoma de inicio o en el transcurso de la evolución, incluso algunos a veces tienen casi ya cuando están de alta tienen anosmia disgeusia, es un síntoma que es variable. En Argentina hay hasta un 60% o un 70% de los pacientes tienen ese síntoma".

¿LA PREOCUPACIÓN HOY PASA CASI POR EXCLUSIVIDAD POR EL TEMA DE LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS?

“Hay dos problemas fundamentales: uno, que la población mayor o la población con riesgo que son los que terminan internándose, supongamos que hay 100 casos de esos seguramente va a haber 20 que consulten con alguna forma de gravedad a los hospitales. Y, el otro problema, son los adultos mayores que muchos, hay una gran población que reside en geriátricos y ¿qué pasa con los geriátricos? no están habilitados para tener aislamiento de estas personas".

La infectoóloga bahiense sostuvo que "los meten en los hospitales independientemente de si tiene criterio o no de internación y esto genera que tengamos gente en las áreas Covid internada que no tiene criterio de estar internada en un hospital pero que no puede estar en otro lado porque no hay un centro de atención ambulatoria de pacientes mayores".

"Los UCMAS que hay ahora no permiten entrada de mayores de 60 años, no permiten entrada de embarazadas, que son dos grandes problemas que tenemos. La verdad que no están solucionando absolutamente nada, no están actuando para desagotar los hospitales y la verdad que este es un tema que tenemos también”, subrayó.

NO SÉ SI USTED PUDO LEER LA CARTA QUE AYER ENVIARON DESDE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA. EN ESA CARTA BÁSICAMENTE MENCIONAN QUE SENTIMOS QUE NO PODEMOS MÁS, QUE NOS VAMOS QUEDANDO SOLOS, QUE NOS ESTÁN DEJANDO SOLOS. QUERÍA SABER USTEDES CÓMO SE SIENTEN PORQUE DIGO DEBE SER AGOTADOR TAMBIÉN PARA USTEDES QUE ESTÁN TODO EL DÍA AHÍ BATALLANDO, TRATAR CON GENTE QUE POR AHÍ ADMITE QUE NO SE CUIDÓ. YO ESCUCHABA AYER A UNA INFECTÓLOGA QUE DECÍA ES COMO QUE VAS CONSTRUYENDO UNA CASA Y TODOS LOS DÍAS LLEGÁS Y TE VAN SACANDO UNA TANDA DE LA DRILLOS.

“Y para nosotros es terrible porque aparte yo te digo hace meses o por lo menos los últimos dos meses además del trabajo que tenemos todas las noches cuando salen los resultados de los laboratorios tenemos que agarrar los teléfonos y hablar con la gente que es positiva. Yo tengo que interrumpir mi vida familiar a la hora de la cena todas las noches, no solamente yo, todos los infectólogos para que como vos decís gente que no se cuidó. Lo hago con responsabilidad y sé que es mi responsabilidad y qué es lo que tengo que hacer pero la verdad es que sí, que uno se cansa”, finalizó.